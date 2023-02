Die Autoversicherung bekommt einen neuen Player

6.2.2023 – Immer mehr Kunden schließen die Autoversicherung digital ab. Das ist auch die Chance einer neuen digitalen Autoversicherung. Sie soll in Kürze starten. Mit günstigen Tarifen solle der Markt angegriffen werden.

2023 wird die Autoversicherung deutlich teurer. Grund sind hohe Inflationsraten bei Reparaturen und Ersatzteilen. Der richtige Moment, um den Wettbewerb in der Autoversicherung zu forcieren. Daher will der Onlineversicherer Neodigital Versicherung AG noch in diesem Jahr mit eigenen Kfz-Tarifen und zudem mit einem Telematiktarif auf den Markt gehen.

Stephen Voss

„Wir starten wohl im März mit der eigenen Autoversicherung und später kommt denn ein Telematiktarif“, sagte Neodigital-Vorstand Stephen Voss, der Vertrieb und Marketing verantwortet, am Rande der Messe Network-Convention des Maklerpools Blau direkt GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 1.2.2023).

Bis 30 Prozent Rabatt

Der Telematiktarif soll für Fahrer jeden Alters offen sein. Daher können nicht nur jüngere Fahrer, die noch keinen hohen Schadenfreiheitsrabatt besitzen, sparen, sondern auch fitte Senioren.

„Es soll schon ein deutliche Sparpotential von zehn bis 30 Prozent geben“, verspricht Voss.

Die Fahrweise will der Online-Anbieter über eine kleine Sendebox im Fahrzeug ermitteln. Das Tool ist keine Eigenentwicklung, sondern werde dazugekauft. Solche Systeme wären am Markt leicht erhältlich.

Hohe Dunkelverarbeitungsquote

Der Telematiktarif soll noch vor der Wechselsaison im Herbst starten. Voss machte deutlich, dass die Neodigital Autoversicherung AG, ein Joint Venture zwischen der Huk-Coburg-Holding AG und der Neodigital Versicherung, zwar Risikoträger ist, die Kfz-Tarife aber in vollem Umfang selbst entwickelt und verantwortet werden. „Wir sind hier auch Wettbewerber der Huk-Coburg“, so Voss.

Möglich, dass der Newcomer dem Marktführer tatsächlich preislich Konkurrenz machen kann. Immerhin würden alle Sachversicherungen und künftig auch die Kfz-Versicherung fast vollständig dunkelverarbeitet.

„Das ist die Basis unseres Geschäftsmodells“, so Voss. Neodigital stehe für eine komplette Onlineverwaltung aller Verträge und der Schadenabwicklung und zeichne sich durch einen hohen Automatisierungsgrad in der Prozessbearbeitung aus.

Telematik mit Marktdurchdringung von lediglich rund zwei Prozent

Im privaten Bereich gibt es laut der E+S Rückversicherung AG rund eine Million Tarife mit Telematik-Charakter. Das entspricht einer Marktdurchdringung von lediglich rund zwei Prozent.

Noch benötigt die neue Autoversicherung von Neodigital, deren Rückversicherer die E+S und die Deutsche Rückversicherung AG sind, eine Freigabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). „Wir sind schon bei 99 Prozent“, so Voss. Vor Kurzem sei die Handelsregister-Eintragung der Neodigital Autoversicherung AG erfolgt.

Flottentarif mit Assekuradeur

Der private Telematiktarif könnte auch für einen künftigen Flottentarif hohe Bedeutung haben. So soll für den Gewerbetarif Fahr- und Bewegungsdaten der Firmen- und Dienstwagen mit einer Schadenursachenanalyse kombiniert werden.

Anonym wird dann ein Fahrer-Score, also eine Punktebewertung, ermittelt. Danach richtet sich die Flottenversicherungs-Prämie. Bisher konnten sich Telematiktarife im gewerblichen Flottengeschäft nicht durchsetzen.

Trotzdem verspricht sich die Neodigital, einen maßgeblichen Anteil am Flottenmarkt zu erreichen. Das gesamte Volumen des Flotten- und Brokermarkt bezifferte Voss mit 10,6 Milliarden Euro.

Für den Start zum Flotten-Telematiktarif hat der neue Versicherer als ersten Partner die SG IFFOXX Assekuranzmakler-Gesellschaft mbH gewonnen. Das Unternehmen gehört zur Aon-Gruppe und ist nach eigener Darstellung weltweit in 120 Ländern mit 50.000 Mitarbeitern tätig. Laut Voss soll es einen großen Flottenbestand haben.

Huk-Coburg steigt in den Maklervertrieb ein

Mit Neodigital will sogar die Huk-Coburg in den Maklervertrieb einsteigen. Dazu sollen aus dem Haus Neodigital White-Label-Produkte angeboten werden, wie der fränkische Versicherer bestätigt.

„Vielleicht zeigen auch große Makler Interesse, die für ihre riesigen Bestände etwas bauen wollen, das für sie besser ist als das Angebot von allen anderen Risikoträgern“, erläutert ein Huk-Coburg-Sprecher. Zudem sollen Versicherer angesprochen werden, die die Autoversicherung nicht mehr betreiben oder betreiben wollen.

Doch das Joint Venture könnte auch in eine ganz andere Richtung laufen und Internetgiganten wie Google, Amazon oder Facebook einen Weg in den deutschen Versicherungsvertrieb ebnen. Das schließt die Huk-Coburg jedenfalls nicht aus. „Diese Digitalgiganten brauchen extrem automatisierte Prozesse“, so der Sprecher.