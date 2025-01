Die Autoversicherer mit dem größten Kundenschwund

22.1.2025 – Bei 15 der 50 größten Anbieter ging zwischen 2018 und 2023 der Bestand an Versicherungsverträgen in der Auto-Sparte zurück. Laut dem „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ büßte nach absoluten Zahlen die Axa am deutlichsten ein. Die R+V Direktversicherung verlor prozentual am stärksten.

Zwischen 2010 und 2023 ist die Zahl der versicherten Risiken in der Kfz-Versicherung nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um annähernd ein Viertel auf 130,9 Millionen gestiegen. Von 2018 auf 2023 baute die Branche das Vertragsvolumen um mehr als ein Zehntel aus.

Während 35 Autoversicherer ihre Bestände auf Sechsjahressicht ausbauen konnten (VersicherungsJournal 8.1.2025), hatte laut dem „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ fast jeder dritte der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer Einbußen hinzunehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen (2018 bis 2023) der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen.

In der Kfz-Versicherung verlor die Axa absolut am stärksten

Mit Abstand die meisten Risiken verlor die Axa Versicherung AG, die um fast 457.000 Stück schrumpfte. Um über 295.000 Risiken verminderte sich der Bestand der HDI Versicherung AG, um knapp 192.000 derjenige der Cosmos Versicherung AG. Sechsstellig büßten ansonsten nur noch die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und die R+V Direktversicherung AG ein.

Zu den Akteuren mit fünfstelligen Verlusten gehören die Axa Easy Versicherung AG, die Alte Leipziger Versicherung AG, die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG (VRK), die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland.

Verminderungsraten von bis zu fast einem Viertel in Kfz

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2018 auf 2023, so fiel das Minus bei der R+V Direkt ebenfalls am größten aus. Das Unternehmen büßte im Betrachtungszeitraum fast ein Viertel des Bestands ein.

Bei der Axa Easy und der Cosmos betrug das Minus etwas über beziehungsweise unter ein Sechstel, beim HDI ein knappes Achtel. Hohe Reduzierungsraten zwischen zehn und acht Prozent waren bei der DA Direkt, der Axa und der Alten Leipziger zu beobachten.

Hintergründe zu den starken Verminderungen

Die Axa konnte die positive Entwicklung aus 2021 wie schon im darauffolgenden Jahr (15.2.2024) auch 2023 nicht bestätigen. Das Minus hielt sich mit 0,5 Prozent erneut in Grenzen und fiel deutlich niedriger aus als in den ersten Jahren des Beobachtungszeitraums. 2020 hatte die Schrumpfungsrate noch 6,5 Prozent betragen.

Die R+V Direkt hatte nach anfänglich zwei Gewinnjahren zuletzt dreimal in Folge Bestandsverluste hinzunehmen. Die Schrumpfungsdynamik nahm 2,5 Prozent über ein gutes Achtel auf zuletzt über ein Drittel zu. Dies resultierte laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 585 KB) „im Wesentlichen aus der im Vorjahr beendeten Zusammenarbeit mit Vergleichsportalen“.

Die Cosmos schrumpfte zum fünften Mal in Folge. Dabei fiel die Verminderungsrate zuletzt mit über acht Prozent in etwa doppelt so hoch aus wie im Jahr davor. Dies führt das Unternehmen auf das rückläufige Neugeschäft in den Kraftfahrtsparten zurück.

HDI fällt in die Verlustzone zurück

Der HDI konnte die positive Entwicklung aus dem Vorjahr nicht bestätigen und findet sich zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren in der Verlustzone wieder. Die Verminderungsrate lag mit knapp zwei Prozent auf dem Niveau des Vorvorjahres.

Zum Hintergrund für das fast zehnprozentige Minus im Jahr 2019 hatten die Hannoveraner „im Wesentlichen ein geringeres Neugeschäft aufgrund einer profitabilitätsorientierten Zeichnungspolitik“ genannt (1.3.2021).

Der etwa achtprozentige Rückgang im Jahr 2020 war nach eigenen Angaben auf pandemiebedingte Effekte, ein auslaufendes Kooperationsmodell sowie Verluste aus dem Jahreswechselgeschäft zurückzuführen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die Branchenschwergewichte mit mindestens vier Millionen Kontrakten im Bestand konnten bis auf eine Ausnahme allesamt zulegen (22.1.2025). Dies war wie oben beschrieben die Axa.

Der „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.