Die am besten bewerteten Versicherer und Insurtechs

17.6.2019

Im Rahmen der „Bankingcheck Awards 2019“, die seit 2012 von dem Bewertungsportal Bankingcheck GmbH verliehen werden, wurde zum vierten Mal (VersicherungsJournal 12.6.2018, 31.5.2017, 29.6.2016) auch die Versicherungsbranche ausgezeichnet.

WERBUNG

Die in Kooperation mit dem Bewertungsportal Ekomi Ltd. eingeführten „Ekomi Awards“ gingen in diversen Kategorien an eine Vielzahl von Marktteilnehmern. Jeweils auf dem Spitzenplatz landeten unter anderem

Bei den Insurtechs setzten sich unter anderem die Friday Insurance S.A. (Digitalversicherer), Friendsurance (eine Marke der Alecto GmbH – Kategorie Crowdinsurance), Mypension Altersvorsorge GmbH (digitale Altersvorsorge), „Schutzklick“ (eine Marke der Simplesurance GmbH – Kategorie E-Commerce Insurance) sowie Hepster (eine Marke der Moinsure GmbH – Kategorie Kurzzeitversicherung).

Die Preisträger und weiteren Teilnehmer in den einzelnen Kategorien sind auf dieser Internetseite einsehbar. Die Awards basieren den Angaben zufolge auf annähernd 140.000 Kundenurteilen, die zwischen Januar und April dieses Jahres abgegeben wurden. Preisträger mussten in diesem Zeitraum mindestens 50 Bewertungen erhalten. Weitere Details zur Methodik können unter diesem Link nachgelesen werden.