Das will die Versicherungsindustrie an der IDD ändern

8.5.2023 – Grundsätzlich zeigt sich Insurance Europe mit der bisherigen Anwendung der IDD zufrieden. Änderungswünsche gibt es aber doch. Sie betreffen insbesondere die Reichweite der Richtlinie, die „Digitalfreundlichkeit“ und die praktische Umsetzung der neuen Nachhaltigkeitsregeln.

„Die Versicherungsvertriebs-Richtlinie funktioniert gut und muss flexibel und verbraucherzentriert bleiben.“ Das schreibt der europäische Versicherer-Dachverband Insurance Europe in einer aktuellen Aussendung und fasst damit die Kernaussagen seines jüngsten Positionspapiers zusammen.

Hintergrund ist, dass die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa Anfang 2024 einen Bericht über die Anwendung der IDD zu veröffentlichen plant – dazu hat sich nun im Vorfeld eben Insurance Europe geäußert.

Tenor: Grundsätzlich gut, trotzdem Anpassungen nötig

Alles in allem habe die IDD den Verbraucherschutz mittels „starker und effektiver“ Verhaltensregeln für den Versicherungsvertrieb erfolgreich erhöht, heißt es von Insurance Europe.

Der Zugang der IDD, diese Materie in Form von Mindestharmonisierung und Prinzipienbasiertheit zu gestalten, erlaube es, „die Regeln auf nationaler Ebene angemessen anzuwenden“ und nehme Rücksicht auf die Struktur des lokalen Markts und die Erwartungen der Verbraucher.

Angesichts „ansonsten solider Rechtsvorschriften“ rütteln die Branchenvertreter also nicht an den Grundfesten der IDD. Das heißt aber nicht, dass sie nichts gefunden hätten, was sie gerne ändern möchten. In dem Papier werden denn auch mehrere Punkte aufgelistet, darunter die folgenden.

Reichweite und Digitalfreundlichkeit

Die IDD sei ein „verbraucherfokussiertes“ Gesetz, ihre Anwendung auf Bereiche wie etwa das Firmengeschäft daher eine übermäßige Belastung und nicht notwendig. Um die IDD verhältnismäßig anzuwenden, bedürfe es bei Kunden mit weniger Schutzbedarf auch nur geringerer Anforderungen.

Kritisiert wird in dem Zusammenhang auch die Verwendung der Begriffe „Verbraucher“ und „Kunde“. Dass sie in der Richtlinie teils synonym verwendet würden, schaffe Verwirrung und Rechtsunsicherheit und bewirke, dass ein großer Bereich des Firmengeschäfts teils von der IDD erfasst sei.

Ein weiterer Punkt: Die IDD müsse „digitalfreundlicher“ werden und mehr „Technologieneutralität“ gewährleisten, um „Innovation und Wettbewerb“ zu bewahren und die digitale Kommunikation zwecks reibungsloser Kundenerfahrung zu erleichtern.

ESG: Umsetzung schwierig, Verständlichkeit problematisch

Was die neuen Regelungen zur Nachhaltigkeit (ESG) betrifft, so seien diese in ihrer Anwendung für die Versicherungsindustrie „besonders herausfordernd“ gewesen.

Dabei hätten auch unterschiedliche Definitionen und Deadlines seitens des Gesetzgebers sowie eine mangelhafte Datenlage beigetragen, die Versicherer im Angebot nachhaltiger Produkte hemme.

Für eine umfassende Bewertung der Auswirkungen der ESG-Gesetzgebung sei es noch zu früh, aber „es ist bereits klar, dass die in den EU-Rechtsvorschriften verwendete Terminologie für Verbraucher schwer zu verstehen ist“.

Das vollständige „Feedback to Eiopa on the application of the Insurance Distribution Directive“ kann von der Website von Insurance Europe als PDF-Dokument (131 KB) heruntergeladen werden.