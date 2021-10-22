Das sind die Favoriten der Autodiebe

18.9.2025 – Die meistgestohlene Automarke war im vergangenen Jahr nach Stückzahl erneut VW, nach der Häufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Pkw wie vor Jahresfrist wieder Land Rover. Dies zeigt der am Donnerstag vom GDV vorgestellte „Kfz-Diebstahlreport 2024“. Die höchste Klaurate (je 10.000 kaskoversicherte Fahrzeuge) wird mit 130 für das Toyota-Modell „Lexus NX“ der ersten Generation ausgewiesen. Drei weitere Modelle dieser Marke schafften es in die Top Ten.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der entwendeten kaskoversicherten Personenkraftwagen um etwa drei Prozent auf 14.162 gesunken. Dies geht aus dem „Kfz-Diebstahlreport 2024“ hervor, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag veröffentlicht hat.

In den beiden Jahren zuvor war es noch um ein Fünftel (VersicherungsJournal 11.9.2024) beziehungsweise um über ein Viertel nach oben gegangen (19.10.2023), nachdem zuvor zwei coronabedingte Rückgänge auf erstmals unter 10.000 verschwundene Pkw zu beobachten waren (24.10.2022, 22.10.2021). Zum Vergleich: Mitte der 1990er-Jahre wurden noch um die 100.000 Pkw gestohlen, Anfang des Jahrtausends immerhin noch weit über 42.000.

Elf Automarken mit sinkenden Zahlen

Bei fünf der 20 am häufigsten gestohlenen Pkw-Marken sanken die Zahlen. So weist der GDV für Mazda-Fahrzeuge ein Minus von 36,6 Prozent auf 441 Fälle, für Gefährte der Marke Mitsubishi ein Minus von 33,4 Prozent auf 281 Diebstähle und für Wagen der Marke Peugeot ein Minus von 29,4 Prozent auf 161 Entwendungen aus.

Rückläufige Entwicklungen im zweistelligen Prozentbereich waren ansonsten nur noch bei Fahrzeugen der Marken Toyota (inklusive Lexus; auf 1.267 Fälle) sowie Ford (Europa; auf 732 Diebstähle) zu beobachten.

Bei den neun weiteren Automarken nahm die Zahl der erfassten Delikte zwischen 21,2 Prozent (Land Rover; auf 217 Entwendungen) und 1,2 Prozent (Seat; auf 164 Fälle) zu. Jeweils um etwa ein Sechstel nach oben ging es bei Fuhrwerken der Marken Porsche (auf 396 Diebstähle) und Hyundai (auf 1.040 Delikte).

Volkswagen bleibt die Lieblingsmarke der Autodiebe

Die Lieblingsmarke der Autodiebe nach Stückzahl bleibt Volkswagen – trotz eines Rückgangs um knapp zwei Prozent auf 1.776 Diebstähle. Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Marken Audi (plus 2,4 Prozent auf 1.310 Entwendungen) und Toyota.

Die Positionen vier bis sechs besetzen erneut Mercedes-Benz (plus 13,3 Prozent auf 1.287 gestohlene Gefährte), BMW (inklusive Mini; minus 6,7 Prozent auf 1.194 Fälle) und Hyundai. Von zehn auf sieben ging es nach dem oben beschriebenen Zuwachs für Renault. An achter bis zehnter Stelle liegen jeweils einen Platz schlechter als 2023 die Marken Ford (Europa), Kia und Mazda.

Klaurate: Land Rover ist neuer „Spitzenreiter“

Bei der Klaurate (Schadenhäufigkeit je 10.000 kaskoversicherte Pkw) landete Land Rover wie vor einem und vor drei Jahren an der Spitze – mit einem Wert von aktuell 20 (2023: 17). Auf dem zweiten Rang liegt der Vorvorjahresspitzenreiter Chrysler mit einem leicht von 15 auf 16 gestiegenen Wert.

Dahinter folgen neuerdings Porsche mit 13 (zwölf) Delikten je 10.000 kaskoversicherte Fuhrwerke vor Ford (USA) und Toyota mit jeweils elf Diebstählen je 10.000 kaskoversicherte Gefährte. Kia kommt auf eine Klaurate von neun, für Hyundai wird ein Wert von sieben ausgewiesen.

Die favorisierten Pkw-Modelle der Autodiebe

In der Top Ten der am häufigsten entwendeten kaskoversicherten Pkw-Modelle des vergangenen Jahres ist die Marke Toyota viermal vertreten. Hinzu kommt jeweils ein Modell von Audi, Chrysler, Fiat und Hyundai.

Den unrühmlichen Spitzenplatz belegt das Toyota-Modell „Lexus NX“ der ersten Generation mit einer Klaurate von 130 vor dem „Landcruiser“ der vierten Generation (ebenfalls Toyota; 104 Diebstähle je 10.000 kaskoversicherte Pkw). Die beiden Modelle tauschten die Plätze. Position drei hat das dritte Toyota-Modell „Lexus UX“ der ersten Generation (136) inne.

Knapp dahinter folgt das Toyota-Modell „Lexus NX“ der ersten Generation mit einer Klaurate von 157 vor dem dritten Toyota-Modell „Lexus UX“ der ersten Generation (99). An vierter und fünfter Stelle liegen das Chrysler-Modell „Grand Cherokee“ der vierten Generation (87) beziehungsweise das Kia-Modell „Stinger“ der ersten Generation mit einer Klaurate von 81.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Wie der Versichererverband weiter mitteilte, stehen bei den Kriminellen vor allem SUVs der Oberklasse und der oberen Mittelklasse hoch im Kurs. Weitere Informationen zum Kraftfahrzeug-Diebstahlgeschehen – unabhängig von einer Kaskoversicherung – sind der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu entnehmen (3.4.2025, 19.8.2024).