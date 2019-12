Das ändert sich 2020 im Renten- und Sozialrecht

20.12.2019 – Der Beitragssatz zur Arbeitslosen-Versicherung wird zum 1. Januar 2020 von 2,5 auf 2,4 Prozent gesenkt. Die Beitragsbemessungs-Grenzen in der Renten-, Kranken- und Arbeitslosen-versicherung werden angehoben. Die Versicherungspflicht-Grenze in der Krankenversicherung steigt ein weiteres Mal an. Dies sind einige Änderungen im Renten- und Sozialrecht, wie aus einer Aufstellung des BMAS hervorgeht.

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) hat die ab 2020 seinen Verantwortungsbereich betreffenden Neuerungen auflisten lassen.

Änderungen bei der Arbeitslosen-Versicherung

Nach dieser Aufstellung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) wird der Beitragssatz zur Arbeitslosen-Versicherung ab dem 1. Januar 2020 mittels Rechtsverordnung um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent gesenkt. Dies hat die Bundesregierung Mitte November beschlossen (VersicherungsJournal 13.11.2019).

Bereits zu Jahresbeginn 2019 war der Satz um 0,5 Prozentpunkte reduziert worden (20.12.2018). Die neuerliche Absenkung ist befristet bis zum Jahresende 2022. Dadurch wird die Arbeitnehmerschaft den Angaben zufolge um etwa 600 Millionen Euro pro Jahr entlastet.

Zudem wird der Schutz in der Arbeitslosen-Versicherung laut Ministerium verbessert. So wird der Zugang zu einem Anspruch auf Arbeitslosengeld dadurch erleichtert, dass die dafür grundsätzlich erforderliche Mindest-Versicherungszeit von zwölf Monaten künftig innerhalb einer Rahmenfrist von 30 (bisher 24) Monaten nachzuweisen ist.

Das BMAS teilte weiter mit, dass die Zugangsbedingungen der Sonderregelung zu der auf sechs Monate verkürzten Mindest-Versicherungszeit für Personen, die überwiegend kurz befristete Beschäftigungen ausüben, nochmals erleichtert werde.

Höhere Beitragsbemessungs-Grenzen

Wie so gut wie jedes Jahr, werden die Beitragsbemessungs-Grenzen (BBG) in der Sozialversicherung angehoben. Dies ist der „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2020 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2020)“ zu entnehmen. Diese wurde Anfang Oktober vom Bundeskabinett beschlossen (10.10.2019). Der Bundesrat hat Ende November seine Zustimmung gegeben.

Demnach gilt in der allgemeinen Rentenversicherung ab dem kommenden Jahr eine BBG von 82.800 (2019: 80.400) Euro im Westen beziehungsweise 77.400 (73.800) Euro im Osten. Über diesen Grenzbetrag hinausgehende Einkünfte sind beitragsfrei.

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steigt die bundesweit geltende Beitragsbemessungs-Grenze von 54.400 Euro auf 56.250 Euro. Damit wird der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 5.212,50 (2019: 5.062,50) Euro möglich.

Rechengrößen der Sozialversicherung 2020* in Euro Jahr Monat Versicherungspflicht-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 62.550 (60.750) 5.212,50 (5.062,50) Beitragsbemessungs-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 56.250 (54.450) 4.687,50 (4.537,50) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung West 82.800 (80.400) 6.900 (6.700) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung Ost 77.400 (73.800) 6.450 (6.150)

Auch die Bezugsgröße in der Sozialversicherung wird erhöht – und zwar in den alten Bundesländern von 3.115 Euro auf 3.185 pro Monat. In den neuen Bundesländern steigt dieser Wert von 2.870 Euro auf 3.010 Euro. Die Bezugsgröße bildet nach BMAS-Angaben eine wichtige Rolle etwa für die Beitragsberechnung von versicherungs-pflichtigen Selbstständigen in der Rentenversicherung.

Schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters geht weiter

Im Zuge der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters in der GEV („Rente mit 67“) steigen die Altersgrenzen 2020 um einen weiteren Monat. 1955 geborene Versicherte ohne Vertrauensschutz-Regelungen erreichen die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren und neun Monaten, so das Ministerium.

Für die folgenden Geburtsjahrgänge steigt die Regelaltersgrenze zunächst um je einen weiteren Monat, später in Stufen von zwei Monaten pro Jahrgang. Bei 67 Jahren liegt die Regelaltersgrenze dann erst für die Jahrgänge 1964 und jünger.

Verbesserte Absicherung bei Erwerbsminderung

Weitere Verbesserungen gibt es für neue Erwerbsminderungs-Rentner. Die Zurechnungszeit wird von 65 Jahre und acht Monate auf 65 Jahre und neun Monate angehoben und wächst dann bis 2031 auf 67 Jahre. Pro Jahr werden etwa 170.000 Personen von Erwerbsminderung betroffen (17.7.2019, 20.8.2018). Für die Erwerbsminderungs-Rentner im Bestand gibt es allerdings keine Verbesserungen.

Angepasst werden auch die Regelbedarfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Zudem wird der Mindestlohn von 9,19 auf 9,35 Euro brutto je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde angehoben. Weitere Veränderungen können auf dieser Internetseite des Ministeriums nachgelesen werden.