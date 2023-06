Cyberrisiken: Besonders eine Branche ist in Alarmbereitschaft

1.6.2023 – In einer Untersuchung von Lünedonk & Hossenfelder zum Thema digitaler Angriffe wird klar, dass viele Firmen diverser Branchen sich sorgen und einen Cyberangriff erwarten. 24 Prozent sehen einen sehr starken Anstieg der Gefahr. Gerade die Telekommunikations- und Medienbranche ist besonders herausgefordert.

Der Druck auf Unternehmen, sich in einer digitalisierten Welt sicher zu bewegen, ist in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Das zeigt die Studie „Von Cyber Security zur Cyber Resilience – Strategien im Umgang mit einer steigenden Bedrohungslage“ von Lünedonk & Hossenfelder GmbH in Kooperation mit der der KPMG AG.

Für die Untersuchung wurden branchenübergreifend 100 Interviews mit Verantwortlichen und Führungspersonen, besonders mit Digitalisierungsbezug wie IT-Leiter oder technische Direktoren, geführt. Gefragt wurde in solchen Unternehmen, die zwischen 250 Millionen Euro und mehr als eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr machen.

Die gesamte Studie kann hier heruntergeladen werden (PDF-Datei, zehn MB).

Große Sorgen in der Telekommunikations- und Medienbranche

Generell lässt sich sagen, dass diverse Branchen die Gefahr durch Cyberangriffe in diesem Jahr als hoch bewerten. So nannten 100 Prozent der Unternehmen aus der Telekommunikations- und Medienbranche die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Unternehmen Opfer eines DDoS-Angriffs wird, „hoch“. 86 Prozent der Firmen aus der Energiebranche sahen es auch so.

Mit jeweils 71 Prozent sind auch Unternehmen aus der Industrie, der Pharma- und Chemiebranche sowie dem Finanzdienstleistungs-Sektor davon überzeugt, via DDoS attackiert zu werden. Laut der Studie ist also kaum eine Branche nicht in Sorge vor den Folgen einer digitalen Attacke.

Viele große Firmen befürchten, Ziel des „Big Game Hunting“ zu werden. Die Cyberangreifer nutzen fortgeschrittene Techniken und Taktiken, um in die Netzwerke der Ziele einzudringen und sensible Informationen oder finanzielle Ressourcen zu stehlen. „Big Game Hunting“-Angriffe sind oft gut geplant und gezielt, da die potenziellen Gewinne für die Täter hoch sind.

Angriffe neu, gezielt und brandgefährlich

Im vergangenen Jahr wurden 116,6 Millionen neue Schadprogrammvarianten entwickelt. Nur 16 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sich die Bedrohungslage seit Anfang 2022 rückläufig entwickelt habe. 24 Prozent sehen einen starken Anstieg der Gefahr, 60 Prozent gaben an, einen leichten Anstieg zu erkennen. Mit 38 Prozent wird dabei die zunehmende Digitalisierung als Einflussfaktor gesehen.

Ablauf einer Cyberattacke (Bild: BSI)

Auch sind Unternehmen davon überzeugt, selbst Opfer eines Angriffs zu werden. Laut der Umfrage glauben 68 Prozent der Unternehmen, dass sie von Ransomware-Angriffen oder Phishing-Mails betroffen sein werden. 67 Prozent erwarten DDoS-Angriffe, während 65 Prozent befürchten, dass unautorisierte Geräte wie USB-Sticks an das Unternehmensnetzwerk angeschlossen werden könnten.

Veraltete Codes werden von 49 Prozent als potenzielle Schwachstellen betrachtet. Außerdem sind 37 Prozent der Unternehmen überzeugt, dass Daten-Diebstähle durch eigene oder ehemalige Mitarbeiter oder Geschäftspartner eine Bedrohung darstellen. 32 Prozent sehen eine unzureichende Absicherung und Kontrolle des Unternehmensnetzwerks als Gefahr an.

Cyberversicherung nicht als Verteidigung, aber als Rettungsboot

Die Studie sagt aus, dass die Unternehmen sich um zwei Punkte kümmern müssen, um mit der größer werdenden Gefahr durch Cyberangriffe umzugehen. Einerseits sind gute Abwehrfunktionen wie eine funktionierende IT, aktuelle Software und Sicherheitsmaßnahmen wie Privileged Access Management (PAM) gefordert. Andererseits geht es um wachsame Mitarbeiter, die um die Bedrohung wissen und skeptisch bleiben.

Die verschiedenen Branchen investieren zum Schutz in sehr unterschiedliche Bereiche wie Identitäts-Erkennungen, regelmäßig (auch externe) Sicherheits-Überprüfungen und das Aufdecken von Schwachstellen. Denn bereits 63 Prozent bewerten Cyber- und Datenrisiken als existenzielle Risiken (VersicherungsJournal 23.5.2023).

Dabei haben sich manche Versicherer schon auf die Bedrohungslage eingestellt. Die Continentale Sachversicherung AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG wollen ihre Kunden fit für die Abwehr machen (24.3.2023), ebenso wie der Spezialmakler Cyberdirekt GmbH (9.3.2023).

Cyberversicherer können aber nicht nur mit Angeboten ihre Kunden sensibilisieren, sondern mit ihren Produkten auch die Lücke zwischen den kaum vermeidbaren Angriffen und dem Totalausfall schließen.