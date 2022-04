Cybergefahr: Versicherer sehen sich im Vorteil

6.4.2022 – Die Versicherungswirtschaft ist in Sachen Cybersicherheit stark vernetzt und sieht sich daher sicherer aufgestellt als andere Branchen. Trotzdem müsse man seine Cybersicherheit täglich aktiv gestalten. Eine Kontrolle von Mitarbeitern wäre wichtig. Der Ursprung der Angriffe kann nach Feststellung des zuständigen Bundesministeriums nur schwer genau lokalisiert werden.

Das Risiko von Cyberattacken hat sich durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine deutlich verschärft. „Es besteht definitiv eine erhöhte Cyber-Risikolage in Deutschland“, sagte Andreas Könen, Abteilungsleiter Cyber- und IT-Sicherheit im Bundesministerium des Inneren (BMI). Es sei aber oft schwer, einen Zusammenhang zwischen der Ukraine und den Angriffen nachzuweisen.

„Eine übergreifende Cyberkriminalität aus Russland ist derzeit nicht ersichtlich“, erläuterte Könen am Dienstag anlässlich des digitalen Pressegesprächs „Warnstufe rot – wie cybersicher sind deutsche Unternehmen?“ der Generali Deutschland AG.

In der Ukraine sehe es hingegen ganz anders aus. Hier gebe es systematische Angriffe auf die IT von Behörden, um diese lahmzulegen. Zudem seien direkte Niederlassungen ukrainischer Banken in baltischen Staaten attackiert worden.

Versicherungsbranche ist gut vernetzt

„Seit Kriegsbeginn haben sich die Scanversuche auf unsere Portale verdoppelt“, bestätigte Dr. Rainer Sommer, der bei der Generali als Chief Operating Officer wirkt. Wie hoch die Zahl genau ist, verriet der Versicherungsmanager auf Rückfrage nicht.

Auch Sommer bekennt, dass es schwierig ist, die Herkunft der Attacken genau zu ermitteln. Es handele sich aber derzeit nicht um gezielte Angriffe.

Der Versicherungsvorstand verwies darauf, dass die Branche über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) das Lage- und Krisenreaktionszentrum für IT-Sicherheit (LKRZV) gegründet hat. Damit würden Gefahreninformationen ganz schnell in der gesamten Branche verteilt.

Sommer: „Das gibt uns einen kleinen Vorteil, sollte uns aber nicht beruhigen.“ Eine 100-prozentige Cybersicherheit gäbe es nicht. Daher rät Sommer allen Unternehmen, regelmäßig zu kontrollieren, dass die Cyber-Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Mitarbeiter mit Fake-Mail kontrollieren

Eine Möglichkeit, die eigenen Mitarbeiter zu kontrollieren, wären sogenannte Test-Phishing-Mails. „Damit werden die Leute freundlich auf Glatteis geführt“, sagte Sommer. Eine solche Mail sei mit wenig Aufwand zu generieren.

Zudem sollten die Unternehmen ihre Mitarbeiter umfassend und regelmäßig zur IT-Sicherheit schulen. „Cybersicherheit ist zudem keine Sache der IT, sondern gehört als Chefsache in die Geschäftsleitung“, forderte Sommer.

Cyberrecht wird verschärft

Laut BMI-Vertreter Könen gäbe es aktuell weniger Ransomware-Angriffe. Die Cyberkriminellen hätten derzeit scheinbar andere Ziele im Visier.

Grundsätzlich nannte Könen die Angriffe, bei denen Daten verschlüsselt und blockiert werden, um ein Lösegeld zu erpressen, „eine Geisel der Menschheit“. Aktuell würden mehr Täter die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Ukraine-Opfer nutzen und fingierte Spendenkonten aufsetzen.

Ähnliche Fake-Accounts habe das BMI auch während der Hochzeit der Corona-Pandemie festgestellt. Nach Einschätzung des Experten ist Europa jedoch insgesamt gut geschützt. Zahlen, die den USA eine höhere Cybersicherheit bescheinigten, wären aus Sicht von Könen skeptisch zu betrachten.

Derzeit wird das Cyberrecht sowohl in Europa als auch in Deutschland verschärft. Viel mehr Unternehmen unterliegen hier künftig einer Meldepflicht. Zudem gebe es auch von den Ländern unterstützte Bestrebungen, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) künftig mehr Kompetenzen auf Länderebene einzuräumen.

Generali bietet keine Cyberversicherung

Diskutiert wurde zudem die BSI-Warnung vor der russischen Anti-Viren-Software „Kaspersky“. „Das Verwaltungsgericht Köln hat einen Eilantrag von Kaspersky abgewiesen“, erläuterte Könen. Wie es im Hauptverfahren nun weitergehe, sei unklar. Das BSI habe die Warnung nach einer Gesamtbewertung getroffen. Danach sei das Risiko, dass der Staat auf das Produkt Einfluss nimmt, gestiegen.

Einig waren sich die Experten in der Einschätzung, dass zwar operativ das Bundeskriminalamt (BKA) und das BSI relativ schnell auf neue Bedrohungen reagierten. Die Gesetzgebung sowohl in der EU als auch in Deutschland sei aber zu langsam.

In den Cyberschutz von Unternehmen und möglichen Leistungsverweigerungen aufgrund von Kriegsattacken ist die Generali nicht involviert. „Da wir keine Cyberversicherung anbieten, können wir zu diesem Thema nichts sagen“, stellte Vorstand Sommer fest. Allein im privaten Bereich würde man in gewissem Umfang Cyberservice anbieten, der unverändert weiterläuft.