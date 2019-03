CSU kontert Heils Grundrentenpläne mit Renten-Schutzschirm

20.3.2019 – Die CSU setzt auf das Modell eines „Schutzschirms bei der Altersrente“, der im Wesentlichen auf Freibeträgen in der gesetzlichen Rentenversicherung bei der Grundsicherung beruht. Das CSU-Konzept will in der Summe mit jährlich etwa 600 Millionen Euro auskommen, circa 375.000 Personen würden profitieren.

Die CSU hat erhebliche Vorbehalte gegen die Grundrentenpläne von Hubertus Heil (SPD) (VersicherungsJournal 15.2.2019). Der Bundesarbeits- und Sozialminister wolle eine Rentenpolitik ohne Bedarfsprüfung mit der Gießkanne betreiben. Dem stellen die Christlich-Sozialen aus Bayern jetzt den „Schutzschirm bei der Altersrente“ gegenüber.

In dem drei Seiten umfassenden Positionspapier, das dem VersicherungsJournal vorliegt, heißt es, die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hätten, verdiene Anerkennung. Dies ist eigentlich der gemeinsame Ansatzpunkt der Regierungskoalition, der allerdings jetzt sehr unterschiedlich angegangen wird.

Zielgenaue und bürokratiearme Lösung

„Unser Vorschlag ist ein Renten-Schutzschirm im Alter“, schreiben die CSU-Sozialpolitiker. Man wolle eine zielgenaue und bürokratiearme Lösung aus einer Hand. Die bayerischen Vorschläge zielten auf die Stellschrauben Freibeträge und Schonvermögen im Rahmen der Grundsicherung ab.

Sozialminister Heil will dagegen raus aus dem Grundsicherungssystem. Seine Grundrente soll eine echte Rentenleistung sein, die drei bis vier Millionen Menschen zugutekommt. Die Deutsche Rentenversicherung kenne keine Bedarfsprüfung, argumentiert Heil immer wieder

Heils Grundrentenpläne würden etwa jährlich fünf Milliarden Euro kosten. Das CSU-Modell will in der Summe mit jährlich etwa 600 Millionen Euro auskommen; dafür würden auch nur etwa 375.000 Personen von dem Renten-Schutzschirm profitieren.

Rentenfreibetrag bis zu 212 Euro im Monat

„Wir wollen, dass Beziehern von Grundsicherung im Alter mehr von ihrer Rente verbleibt“, heißt es in dem Papier. Bislang werden Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung voll auf die Grundsicherung im Alter angerechnet. Die CSU plädiert jetzt für einen Freibetrag von bis zu 212 Euro im Monat. Dieser Freibetrag würde dem aus der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Altersvorsorge entsprechen.

Voraussetzung sollen mindestens 35 Jahre Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten oder Pflegezeiten sein. Zudem muss Bedürftigkeit bestehen. Die Kosten würden bei etwa 445 Millionen Euro im Jahr liegen und etwa 175.000 Menschen helfen.

Zusätzlicher Freibetrag in Höhe der Mütterrente

Die Erziehungsleistung von Müttern, die im Alter Grundsicherung beziehen, soll nach den Vorstellungen der CSU zusätzlich honoriert werden. „Daher schlagen wir einen zusätzlichen individuellen Freibetrag in Höhe der jeweiligen Mütterrente vor.“ Hier werden 40.000 bis 60.000 Mütter profitieren können. Die Kosten belaufen sich auf etwa 50 bis 60 Millionen Euro jährlich.

Schließlich will die CSU das Schonvermögen, das Bezieher von Grundsicherung behalten dürfen, von 5.000 auf 15.000 Euro anheben. Damit könnten ältere Menschen in der Grundsicherung mehr erspartes Vermögen für ihre Altersvorsorge behalten. Hier werden etwa 150.000 Anspruchsberechtigte erwartet. Die Kosten werden auf etwa 90 Millionen Euro im Jahr geschätzt.