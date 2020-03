Coronavirus: Weitere Branchentreffs fallen aus

11.3.2020 – Der LVM schickt die Hälfte seiner Belegschaft ins Homeoffice. Bipro und Fonds Finanz sagen ihren Kongress beziehungsweise ihre nächste Messe ab. Die Bundesregierung empfiehlt, vorerst alle Großveranstaltungen abzusagen. Wer leicht an den Atemwegen erkrankt ist, kann seine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung telefonisch anfordern.

Die Versicherungsbranche reagiert auf das Coronavirus: Die LVM Versicherungen teilten am Dienstag mit, dass sie, ausgehend von den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), ihre Homeoffice-Kapazitäten vollständig ausschöpfe. Das heißt, rund die Hälfte der Beschäftigten, 1.500 Mitarbeiter, werden ab Mittwoch von zu Hause arbeiten. Gemeinschaftsbüros werden zu Einzelbüros.

Des Weiteren werden „Veranstaltungen, Dienstreisen und Besuche im Haus auf das Notwendigste beschränkt. Konferenzen und Meetings erfolgen so weit wie möglich auf digitalem Wege oder per Telefonkonferenz“, so der Versicherer. Bei der Provinzial Rheinland Versicherungen haben sich bereits sechs Innendienst-Mitarbeiter mit dem Virus infiziert (VersicherungsJournal 9.3.2020).

Bipro und Fonds Finanz sagen Kongress und Messe ab

Der Bipro e.V. sagte aufgrund der Corona-Warnungen den diesjährigen Bipro-Tag am 26. und 27. Mai in Neuss ab. Stattdessen werde der Verein an den genannten Tagen mit den „Bipro-Streaming-Days“ ein neues Remote-Format anbieten.

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat ihre MMM-Messe am 24. März in München abgesagt. Sie folgt damit einer Anordnung der Bayerischen Staatsregierung zur Prävention einer weiteren Virusverbreitung.

Auch der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., das Cyber Security Cluster Bonn e.V., die Allianz Deutschland AG und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sagten bereits Veranstaltungen ab (3.3.2020).

Bundesregierung empfiehlt, alle Großveranstaltungen abzusagen

Am Dienstag hat der gemeinsame Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zur Bekämpfung des Coronavirus weitere Maßnahmen beschlossen.

Das Gremium empfiehlt, alle öffentlichen und privaten Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Teilnehmern abzusagen. Bei allen kleineren Veranstaltungen solle gemeinsam mit der zuständigen Gesundheitsbehörde eine Risikoabschätzung auf Grundlage der Kriterien des RKI getroffen werden.

Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung per Telefon

Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege können nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (AU) bis sieben Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen keine Arztpraxis aufsuchen, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).

Weitere Infos für Chefs und Mitarbeiter hat das VersicherungsJournal zusammengestellt (9.3.2020).