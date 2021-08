Corona: Wann Urlauber auf den Stornokosten sitzen bleiben

13.8.2021 – Ein Mann hatte befürchtet, dass an einem gewählten Urlaubsort wegen der Covid-19-Pandemie mit massiven Einschränkungen zu rechnen sein könnte. Diese Vermutung allein reicht jedoch nicht aus, um ohne Zahlung von Stornokosten von einem Reisevertrag zurücktreten zu können. Das gilt zumindest dann, wenn zum Zeitpunkt der Stornierung eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestand, dass die Reise uneingeschränkt stattfinden kann. So das Amtsgericht Duisburg in einem Urteil vom 1. Dezember 2020 (53 C 1811/20).

Der Kläger hatte Anfang Februar 2020 eine Flugpauschalreise nach Gran Canaria gebucht. Der Reisepreis für zwei Erwachsene betrug knapp 3.000 Euro.

Beunruhigt durch vermehrte Meldungen bezüglich der Covid-19-Pandemie trat der Mann einen Monat später von dem Reisevertrag zurück. Weil der Rücktritt nur fünf Tage vor dem geplanten Reisebeginn erfolgte, erstattete ihm der Reiseveranstalter lediglich 25 Prozent des Reisepreises.

Das wollte der verhinderte Reisende nicht akzeptieren. Er hielt sich nämlich angesichts der sich weltweit ausbreitenden Viruserkrankung für berechtigt, kurzfristig von dem Reisevertrag zurückzutreten. Der Veranstalter habe ihm folglich den gesamten Reisepreis zu erstatten.

Doch dem schloss sich das Duisburger Amtsgericht nicht an. Es wies die Klage des Betroffenen auf Auszahlung des ihm vorenthaltenen Teils des Reisepreises als unbegründet zurück.

Kein außergewöhnlicher Umstand

Das Gericht schloss sich zwar grundsätzlich der Meinung des Mannes an. So könne ein Reiseveranstalter dann keine Stornokosten verlangen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe „unvermeidbare außergewöhnliche Umstände“ auftreten, welche die Durchführung einer Reise erheblich beeinträchtigen.

Die Beantwortung dieser Frage hänge aber davon ab, ob am Reiseort bei einem Reiserücktritt tatsächlich bereits Verhältnisse herrschten, die als außergewöhnlich zu qualifizieren waren. Denn im Fall eines übereilten Rücktritts dürfe ein Reiseveranstalter in der Regel Stornokosten berechnen.

Es komme allerdings nicht zwingend auf eine amtliche Reisewarnung zum Zeitpunkt des Reiserücktritts an. Es genüge vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Gesundheitsgefährdung durch ein deutlich erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Subjektives Unwohl- oder Angstgefühl reicht nicht aus

In dem entschiedenen Fall sei aber weder eine Reisewarnung ausgesprochen worden, noch habe zum Zeitpunkt des Reiserücktritts eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestanden, dass das Reisegebiet von der Epidemie betroffen sein werde.

Ein rein subjektives Unwohl- oder Angstgefühl eines Reisenden vor einer Erkrankung reiche aber nicht dazu aus, einen außergewöhnlichen Umstand zu begründen, der einen kostenlosen Reiserücktritt rechtfertige. Der Reiseveranstalter habe daher zu Recht die vertraglich vereinbarten Stornokosten einbehalten.

Uneinheitliche Rechtsprechung

Das Amtsgericht München hatte im Oktober 2020 in einem ähnlich gelagerten Fall ebenfalls gegen eine Reisende entschieden (VersicherungsJournal 16.11.2020).

Die Frage einer kostenlosen Stornierung wegen der Corona-Pandemie wird von den Gerichten allerdings unterschiedlich beurteilt. Sowohl das Amtsgericht Frankfurt am Main als auch das Amtsgericht Rostock hatten im August letzten Jahres zu Gunsten von verhinderten Reisenden entschieden (VersicherungsJournal 19.8.2020 und 6.11.2020).