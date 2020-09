Corona: Versicherer rechnen wieder mit Neugeschäft

23.9.2020 – Die Assekuranz schätzt die Geschäftsaussichten in den nächsten Monaten wieder etwas positiver ein. Wachstum sehen die Gesellschaften vor allem in den Bereichen Krankenzusatz, Reiserücktritt und Rechtsschutz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von Ernst & Young und V.E.R.S. Leipzig.

Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung für die Versicherungsbranche haben sich im Vergleich zum Frühjahr verbessert. Die Gesellschaften blicken optimistischer in die nähere Zukunft als noch beim Ausbruch der Pandemie im Frühjahr dieses Jahres.

Das zeigt eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der V.E.R.S. Leipzig GmbH unter dem Führungspersonal von 30 Versicherern in Deutschland und Österreich. Die Befragung fand vom 4. August bis 7. September statt.

Im Frühjahr waren Unternehmen noch pessimistisch gestimmt

Im Frühjahr war die Stimmung in den Unternehmen noch pessimistisch. Das belegt eine Studie der EY-Parthenon Financial Services GmbH zu den Auswirkungen der Coronakrise.

Kernthesen der Analyse „Versicherungswirtschaft in Zeiten von Covid-19“ waren folgende: Die Berater sagten einen massiven Prämieneinbruch in allen Sparten der Branche voraus und einen weiteren Rückgang der Vermittlerzahl am deutschen Markt (VersicherungsJournal 22.7.2020).

Leichtes Branchenwachstum erwartet

So düster schätzt die Assekuranz ihre Lage nicht mehr ein. Laut der aktuellen Untersuchung gehen 14 Prozent der Befragten sogar von einem leichten Wachstum der Branche aus.

Nach den Erfahrungen in den vergangenen sechs Monaten rechnen zwei Drittel der befragten Versicherer mit steigender Nachfrage bei Betriebsschließungs-Versicherungen (BSV) (63 Prozent) und Ausfallpolicen für Veranstaltungen (61 Prozent).

Einschätzungen zur Entwicklung im Neugeschäft in den verschiedenen Sparten.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: EY/V.E.R.S. Leipzig)

Neugeschäft in Krankenzusatz und Komposit

Auch im Neugeschäft mit Privatkunden gehen die Versicherer von Zuwächsen aus: Mit mehr Abschlüssen bei Krankenzusatz-Verträgen rechnen 59 Prozent, 28 Prozent sehen Wachstum bei Risikoleben und ebenso viele bei Berufsunfähigkeits-Policen. Von einem Schub in der Kranken-Vollversicherung gehen 21 Prozent aus.

In der Komposit-Sparte könnten Rechtschutz (41 Prozent) und Reiserücktritt (45 Prozent) laut Aussagen der Teilnehmer die Gewinner sein. Mit Einbußen rechnen die Versicherer dagegen „in den Altersvorsorgezweigen, aber auch in der Kfz-Versicherung“, heißt es in den Studienunterlagen.

Zudem wird die Coronakrise weitere negative Folgen auf das Geschäft der Branche haben. Nach Ansicht der Befragten werden die Schadenquoten bei zahlreichen Versicherungsprodukten steigen, insbesondere bei der BSV, Veranstaltungs-Ausfallversicherungen und Reiserücktrittspolicen.

Auch der Vertrieb bleibt nach Einschätzung der Befragten nicht außen vor. 43 Prozent gehen davon aus, dass die Anzahl der Vermittler (Versicherungsmakler, Ausschließlichkeit) „kurzfristig stärker abnehmen wird als bisher“. Auf die Gründe für diese Aussage gehen die Studienautoren nicht weiter ein.