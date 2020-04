Corona: So steigt die Nachfrage nach digitaler Kundenansprache

15.4.2020 – Wie sich der aktuelle Ausnahmezustand auf den Vertrieb auswirken könnte, ermittelt eine Umfrage von Friendsurance. Axa und Provinzial Rheinland greifen privaten und gewerblichen Kunden mit diversen Maßnahmen unter die Arme. Der Kompromiss zur BSV kommt nicht nur die Gesellschaften teuer, sondern könnte für die Klientel auch negative Auswirkungen beim Kurzarbeitergeld haben.

Welche dauerhaften Effekte hat die Pandemie auf das digitale Nutzungsverhalten der Deutschen? Diese Frage untersuchte die Yougov GmbH durch eine repräsentative Befragung von 2.038 Bürgern im April im Auftrag der unter der Marke Friendsurance auftretenden Alecto GmbH.

Im Bank- und Versicherungsbereich haben bereits vor der Coronakrise und den damit verbundenen Kontaktsperren die meisten Befragten digitale Angebote in Anspruch genommen (79 Prozent). Jeder zehnte von ihnen gibt nun an, Bank- und Versicherungs-Angelegenheiten in Folge der Corona-Krise noch stärker online erledigen zu wollen.

Corona verstärkt digitale Aktivitäten

Die Bereitschaft, Finanz- und Versicherungsfragen digital anzugehen, trifft laut Umfrageergebnis nicht nur auf die Jungen zu: Auch die über 55-jährigen Befragten wollen hier mit sechs Prozent häufiger online aktiv werden.

Bereits vor Beginn der Pandemie haben fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) laut Umfrage digitale Videokonferenz-Tools wie „Skype“ oder „Zoom“ zur Kommunikation verwendet. In Zukunft will jeder Zehnte öfter als zuvor per Video-Chat Freundschaften und andere Beziehungen pflegen.

In der jüngeren Altersgruppe sogar mehr: Bei den unter 25-Jährigen 18 Prozent, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 17 Prozent. Bei den 35- bis 44-Jährigen erklärten dies 13 Prozent.

Bild: Alecto

„Die Coronakrise hat konkrete Auswirkungen auf den Vertrieb. Die Kunden werden in der nächsten Zeit den Online-Verkauf stärker favorisieren“, ist Milan Veskovic überzeugt (VersicherungsJournal 1.4.2020). Er ist seit 2018 Geschäftsführer und Vertriebschef des Versicherungsmaklers Wefox Germany GmbH (24.10.2018).

Axa: Unterstützung für Privatkunden

Der Axa-Konzern hatte bereits vergangene Woche diverse Hilfen für Firmenkunden angekündigt (9.4.2020). Die Gesellschaft legte jetzt für Privatkunden und Axa-Versicherte in systemrelevanten Berufen nach.

Diesen bietet die Gesellschaft für einen Monat eine kostenlose private Unfallversicherung. Im Falle einer dauerhaften Invalidität zahlt der Versicherer nach eigenen Angaben bis zu 60.000 Euro pro versicherte Person. Voraussetzung ist eine vorherige Registrierung auf der Website des Versicherers.

Zusätzlich bietet das Unternehmen seinen Kunden einen Risiko-Unfallschutz für Kinder bis zum Alter von 16 Jahren. Die Höchstleistung beträgt hier ebenfalls 60.000 Euro.

Die Basler Versicherungen kündigten gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Kasko Ltd. ebenfalls „eine Kinder-Unfallversicherung, die beitragsfrei abgeschlossen werden kann“ an (6.4.2020). Das entsprechende Angebot der Gothaer Versicherungen gilt bis zum 31. Mai 2020 (8.4.2020).

Provinzial Rheinland: Hilfen für private und gewerbliche Kunden

Das Hilfsangebot der Provinzial Rheinland Versicherungen richtet sich an Privat- und Firmenkunden. Dazu gehören folgende Maßnahmen: die Stundung von Beiträgen, das Aussetzen der Beitragszahlung in der Lebensversicherung, das zeitweise Ruhendstellen von Verträgen, das zeitweise Reduzieren des Versicherungsumfangs oder Änderungen der Zahlungsweise.

Zusätzlich unterstützt der Versicherer Inhaber von Betriebsschließungs-Versicherungen (BSV). Die Offerte „richtet sich an Kunden aller Branchen, für die im Rahmen der BSV eindeutig keine Leistungspflicht besteht. Diesen Kunden wird eine freiwillige Zahlung angeboten, deren Höhe sich an dem jeweiligen Vertragsumfang orientiert“, so die Gesellschaft.

Allein der Kompromiss mit Dehoga Bayern dürfte die Branche […] mindestens 300 Millionen Euro kosten. Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH

Kompromiss zur BSV: negativer Einfluss auf Kurzarbeitergeld?

Im Streit um die Frage, ob die Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) in der Coronakrise leisten muss, kommt Bewegung. Immer mehr Gesellschaften wie die Provinzial Rheinland unterstützen die Empfehlung für eine Kulanzzahlung an Gaststätten und Hotels (6.4.2020). Das in Bayern erarbeitete Konzept wird von diversen Versicherern auf andere Branchen ausgedehnt.

Zu den Belastungen für die Branche erklärte die Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH am Dienstag: „Allein der Kompromiss mit Dehoga Bayern dürfte die Branche nach MSK-Berechnungen mindestens 300 Millionen Euro kosten.“

Auch für betroffene Firmenkunden wird das Prozedere laut einer Mitteilung der Wirth Rechtsanwälte, Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB von Dienstag nicht einfacherer: „In aktuellen Bescheiden der Bundesagentur für Arbeit wird betroffenen Unternehmen mitgeteilt, dass die Gewährung von Kurzarbeiter-Entgelt nicht möglich ist, wenn eine Betriebsschließungs-Versicherung vorliegt.“

Die Kanzlei empfiehlt daher insbesondere bei Angeboten (auch denen basierend auf dem Bayern-Kompromiss) genau zu prüfen, „ob ein solcher Vergleich negativen Einfluss auf staatliche Leistungen haben könnten“.