Corona rettet 2021 Kraftfahrtgewinne

2.9.2021 – Die Kraftfahrtversicherer bleiben Corona-Gewinner, müssen aber Federn für die gewaltigen Elementarschäden in den letzten Monaten lassen. Marco Morawetz von der General Reinsurance zeigte auf einer Fachkonferenz Rück- und Ausblick für die Branche.

„Der für die Branche positive Corona-Effekt überlagert den Aufwand für K-Elementarschäden 2021 von aktuell geschätzten 1,5 Milliarden Euro“, schätzte Marco Morawetz, der das Consulting des Rückversicherers General Reinsurance AG leitet, am Mittwoch auf der Veranstaltung Businessforum 21 „Kfz-Versicherung im Fokus“.

Mit einer Schaden- und Kostenquote von voraussichtlich um die 95 Prozent bleiben die deutschen Kraftfahrtversicherer 2021 seiner Hochrechnung zufolge erneut gut in der Gewinnzone.

Kein Preiskampf auf dem Kraftfahrt-Markt

Marco Morawetz (Archivbild: Lier)

Einen über den Preis geführten Kampf um Marktanteile beobachtet er gegenwärtig nicht. „Die niedrigen Zinsen disziplinieren“, sagte er. „Aber die Befürchtung besteht natürlich immer.“ Nach der Hochrechnung der General Re dürfte Covid-19 auch in 2021 zu einem zweiten ertragreichen (Ausnahme-) Jahr mit einem Überschuss von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro führen.

2020 erzielte die Branche dank der pandemiebedingt deutlich geringeren Schadenhäufigkeiten mit einer Combined Ratio von 87 Prozent und damit gut drei Milliarden Euro Gewinn das beste Ergebnis seit der Deregulierung 1995.

Die Branche habe diesen Gewinn nicht für den Preiskampf eingesetzt, so Morawetz. Einige Gesellschaften hätten Gewinne in Form von „sauber kalkulierten“ Beitrags-Rückerstattungen an die Kunden weitergegeben. „Das ist geeigneter, weil es nicht wie Preissenkungen über Jahre hinweg die Bestandsprämie belastet.“

Huk-Coburg: 30 Millionen an Beitragsrückerstattung

Allen vorweg hatte die Huk-Coburg-Gruppe rund 30 Millionen Euro als Beitragsrückerstattung ausgeschüttet. Dr. Uwe Stuhldreier, Vorstand der Huk24 AG, sagte, dass sein Haus sich „faire Preise leisten kann“.

Die Tarife seien auskömmlich, daher könne auch nicht von „Preiskampf“ die Rede sein. Vorteile, die aus einer Kostenquote von weniger als fünf Prozent erzielt würden, gebe man an die Kunden weiter. Der Direktversicherer kam 2020 auf eine Schaden- und Kostenquote von netto 81,4 Prozent.

Stabiles Agenturgeschäft

Auch 2021 beeinflusse die Pandemie die Produktion in der Kraftfahrt-Sparte und die Beitragseinwicklung nicht oder allenfalls kaum. Bei den Jahresendtarifen 2020 habe es einen leichten Abrieb von 1,3 Prozent auf eine Durchschnittsprämie von 589,40 Euro gegeben, so Morawetz. Die Analyse basiert auf insgesamt 55 Prozent Marktanteil der Beiträge (die Allianz- sowie die Huk-Coburg-Gesellschaften nehmen nicht teil).

Beim unterjährigen Neu- und Ersatzgeschäft waren die Tarife bis Ende Juni um 2,4 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Für das Jahresende 2021 rechnet Morawetz mit einem Minus von 1,5 Prozent über alle Sparten. Zwei Drittel des Jahreswechselgeschäftes laufen laut dem Experten stabil über Agenturen. Einen forcierten digitalen Durchbruch sieht er so nicht.

Die Schadenhäufigkeit war in den ersten drei Monaten 2021 gegenüber dem noch von der Pandemie unbelasteten Vorjahresquartal deutlich geringer. „Sofern die Schadenhäufigkeit auch in kommenden Monaten etwa zehn Prozent über dem Vorjahr liegt, ergibt sich 2021 eine Schadenhäufigkeit in Höhe von 2020“, so Morawetz.

Defizitär ohne Corona

Nachdem das Vorjahr auch arm an Elementarschäden war, übertreffen allein die beiden Unwetterereignisse von Juni und Juli 2021 den Gesamtjahres-Erwartungswert von 950 Millionen Euro deutlich. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) habe vor einigen Tagen die Worst-Case-Schätzungen abgefragt.

Aktuell werde alleine für das Unwetter „Bernd“ mit 45 bis 50.000 Kraftfahrt-Schäden und einem Aufwand von 450 Millionen Euro gerechnet. Hätten die Elementarschäden nur dem Erwartungswert entsprochen, hätte die Schaden- und Kostenquote 2021 rund 92,5 Prozent erreichen können.

Ohne Corona-Effekt, aber mit Elementarschäden würden die Kraftfahrtversicherer 2021 voraussichtlich mit einer negativen Quote von drei Prozent versicherungstechnisch in die Verlustzone geraten.

E-Fahrzeuge: Durchschnittsschäden in Kasko höher

Dass viele Versicherer E-Fahrzeugen Rabatte einräumen, sieht Morawetz aus kalkulatorischer Sicht skeptisch. Der Bestand an E-Fahrzeugen verdopple sich zwar jährlich, sei statisch aber noch nicht signifikant.

Auf dieser Basis beobachte man aber bereits, dass die Durchschnittsschäden in Kasko höher ausfielen. Insbesondere bei Tesla-Fahrzeugen sieht er ein Missverhältnis zwischen Prämien und durchschnittlichem Schadenbedarf. „Da ist es gut, dass Tesla einen eigenen Versicherer gründen will.“

Benedikt Kalteier, Chef der Cosmosdirekt-Versicherungen und Vorstand der Generali Deutschland AG, sagte, dass „Pricing extrem wichtig“ sei, aber von vielen Wettbewerbern nicht wirklich betrieben werde. Dabei gehe es nicht darum, den individuell maximalen Preis beim Kunden abzuschöpfen, sondern die Verträge zu bekommen, die man als Versicherer auch haben wolle.