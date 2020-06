Corona-Pass für Reisende vom Krankenversicherer

17.6.2020 – Digitale Technik wird aufgrund der Coronakrise einen ganz neuen Schub erhalten. Versicherer können hier neue Geschäftsfelder erschließen. Vor allem private Kranken- und Rechtsschutz-Versicherungen profitieren. Versicherungsmakler müssen mit klarem Mehrwert ohne Verkaufsallüren informieren.

„Die Corona Travel App könnte als Prototyp schon im September 2020 den Realbetrieb aufnehmen“, schätzt Peter Bauer, Mitglied des Vorstands der Ottonova Holding AG. Das Unternehmen ist die Mutter des gleichnamigen ersten rein digitalen privaten Krankenversicherers. Mit der App sollen Reisende künftig ihren Gesundheitszustand hinsichtlich Corona dokumentieren können.

„Damit kann verhindert werden, dass man in Quarantäne muss oder an der Grenze abgewiesen wird“, erläuterte Bauer am Dienstag auf der „zweiten virtuellen Covid-19-Konferenz der Versicherungswirtschaft“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die Daten der neuen App hätten die Nutzer voll unter Kontrolle. Sie zeichne sich zudem durch eine hohe Datensicherheit aus.

Covid-19-Test freigeben

Zudem seien die Daten fälschungssicherer. Wer über die App verfüge, könne den Fluglinien und den Behörden des jeweiligen Einreiselandes den Corona-Gesundheitsstatus dokumentieren. Dafür muss der Reisende die App für einen Zugriff auf seine Covid-19 Testergebnisse freigeben. Die Daten seien dezentral gespeichert. Eine Standortbestimmung wäre nicht notwendig.

Hinter der Anwendung stehe eine digitale Plattform, die schnell die Daten aktualisieren kann. Sie wird von einem Konsortium entwickelt. Mitglieder sind neben Ottonova das internationale Unternehmen für Digitalisierung und strategischen Wandel Nortal AS und die Gesundheitsdaten-Plattform Independent Health Information Technology Services LLC.

„Die Technik erlaubt es, statische Informationen durch hochdynamische zu ersetzen“, so Bauer. Die App enthält auch die wichtigsten Reiseinformationen für das jeweilige Einreiseland.

WERBUNG

App als eigenes Geschäftsmodell

„Die App könnte ein eigenes Geschäftsmodell werden.“ So könnten in einer zweiten Phase weitere Dienste implementiert werden. Der Servicegedanke wird bei den privaten Krankenversicherern (PKV) künftig stärker das Geschäft bestimmen.

Das glaubt auch Daniel Bahr, Mitglied des Vorstands der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Der ehemalige Gesundheitsminister sagte, dass die PKV sich gerade in der aktuellen Krise als „Lebensbegleiter“ etablieren könne. So könnte die PKV noch stärker Ratschläge zur Ernährung und Bewegungen geben oder umfassende Check-ups anbieten.

Daniel Bahr (Archivbild: Winkel)

„Wir wissen, dass die Kunden damit ihr Coronarisiko vermindern“, so Bahr. Nach Meinung des PKV-Vorstands habe das duale Gesundheitssystem maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland „sehr ruhig“ durch die Coronakrise gekommen sei. Trotzdem erwartet Bahr weiterhin „ideologisch geprägte Kritik“ an der PKV.

Demgegenüber sei die Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem aktuell sehr zufrieden, wie Umfragen der Allianz zeigen würden. „Das Vertrauen in das Gesundheitssystem ist sogar höher als in den Staat“, so Bahr.

Hohes Vertrauen in Gesundheitssystem

Unter dem Strich dürfte die private Krankenversicherung erst einmal zu den Gewinnern der Coronakrise gehören. Denn dem Mehraufwand für Hygienemaßnahmen stünden deutliche Minderausgaben wegen nicht erfolgter Behandlungen gegenüber.

„Wir wissen aber noch nicht, wie viele der Behandlungen nachgeholt werden, daher ist eine Gesamteinschätzung ein Blick in die qualifizierte Glaskugel“, sagte Bahr.

Corona-Breitentests, die nur der Feststellung des Status dienen sollen, will die Allianz aber auch in der Zukunft nicht zahlen. „Auch Schwangerschafts- oder Laktattests werden nicht von der PKV übernommen“, begründete Bahr diese Haltung. Digital ist der Versicherer gut durch die Krise gekommen.

„Doc on Call“ habe nun einen viel höheren Stellwert bekommen. „Trotzdem gehe ich davon aus, dass die persönliche Bindung an den Arzt und der persönliche Kontakt gerade in der privaten Krankenversicherung wichtig bleibt“, so Bahr.

Kritik an Umgang mit Betriebsschließungs-Schutz

Marco Gerhardt (Bild: MRH-Trowe)

Das Verhalten der Branche zum Thema Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) wurde von Marco Gerhardt, Mitglied des Vorstands der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding, deutlich kritisiert.

Hier hätte der Versicherungsmakler deutlich mehr Augenmaß und echte Kulanz erwartet und nicht den Druck durch eine „bayerische“ Lösung. Das Schadenvolumen sei ja auf keinen Fall unbegrenzt.

Die Kunden seien hinsichtlich des Versicherungsrisikos deutlich sensibler geworden.

Zeit für Gespräche mit Versicherungsmaklern gäbe es aber weiterhin – auch krisenbedingt – kaum. „Wer aber einen Mehrwert bringt und kurz und bündig informiert, hat einen Marktvorteil“, so die Erfahrung von Gerhardt.

Geschäftsmodelle haben sich in der Coronakrise verändert

So hätten viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle in der Krise stark verändert. Hier sollten Makler die Kunden beispielsweise darüber informieren, dass schon eine neue Gebäudenutzung schnell zur Gefahrerhöhung führen könnte und in die Betriebsbeschreibung aufgenommen werden muss.

Für den Markt der Managerhaftpflicht prognostiziert Gerhardt eine deutliche Marktverhärtung. „Vor allem Fremdgeschäftsführer dürften im Innenverhältnis öfter in Anspruch genommen werden, wenn sie nach Meinung der Eigentümer nicht optimal mit Corona umgegangen sind.“

Klaus Heiermann (Bild: Arag)

Für die Arag-Versicherung war der konsequente Umstieg auf den digitalen Vertrieb vor der Coronakrise ein Glücksfall. „Wir haben die Vermittler schon vorher auf diesen Weg gezwungen“, sagte Klaus Heiermann, Mitglied des Vorstands der Arag Holding SE. Das Unternehmen selbst habe sich in 48 Stunden in den Homeoffice-Modus versetzen können.

Kollektive Verletzlichkeit erlebt

Gleichzeitig sei die Homepage vollkommen auf die Coronakrise umgebaut worden. Die Rechtsschutz-Versicherung wäre ein echtes Krisenprodukt. Daher habe sich das Nachfragevolumen im Arbeitsrecht um drei Viertel und im Reiserecht um die Hälfte erhöht. „Angestellte wollen beispielsweise oft wissen, ob ihr Chef nun die Krise ausnützen kann und sie kündigen darf“, so der Manager.

Der Absatz von Rechtsschutzpolicen wurde in der Krise forciert. Dabei lagen Versicherungsmakler vor dem Vertriebsweg Ausschließlichkeit. Gleichzeitig geht die Arag von einem Anstieg der Schäden in der Rechtsschutz-Versicherung von rund 25 Prozent aus. Laut Heiermann wird die Coronakrise einen deutlichen Wandel in der Gesellschaft mitbringen.

„Wir haben kollektiv erlebt, dass wir verletzlich und ohne Schutz sein können“, so der Arag-Vorstand. Dies werde der Nachhaltigkeits-Diskussion, die die Branche derzeit eher als regulative Maßnahme erlebt, einen vollkommen neuen Schwung verleihen.