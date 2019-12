Brüssel kündigt grüne Maßnahmen im Finanzwesen an

12.12.2019 – Die EU-Kommission hat ihren „europäischen Grünen Deal“ vorgestellt. Der Plan „für einen nachhaltigen ökologischen Wandel“ weist dem Privat- und speziell dem Finanzsektor eine wesentliche Rolle zu. Eine „neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen“ stellt die Kommission für Herbst 2020 in Aussicht. Der GDV sieht die Versicherungswirtschaft als „idealen Partner“ für die Energiewende – passende Rahmenbedingungen vorausgesetzt.

Europa soll bis 2050 ein „klimaneutraler Kontinent“ werden. Dieses Ziel hat die EU-Kommission am Mittwoch ausgegeben. Mittel zum Erreichen dieser Vorgabe ist ein Maßnahmenpaket, der „europäische Grünen Deal“, den sie im Zeitraum 2020/21 auf den Weg bringen will.

„Er umfasst eine neue Wachstumsstrategie, mit der einige der wichtigsten Umwelt- und Klimaprobleme in Angriff genommen werden“, erklärt die Kommission.

„Neue, ehrgeizigere Strategie“

Ursula von der Leyen (Bild: EU-Kommission)

Die „neue, ehrgeizigere EU-Strategie“ sei „unerlässlich, da der Klimawandel trotz der Klimaschutzmaßnahmen weiterhin zu erheblichen Belastungen in Europa führen wird“. Es gelte, die Bemühungen in den Bereichen Sicherung der Klimaverträglichkeit, Resilienzaufbau, Prävention und Vorsorge zu verstärken.

„Die Arbeiten zur Anpassung an den Klimawandel sollten sich weiterhin auf öffentliche und private Investitionen, einschließlich Investitionen in naturbasierte Lösungen, auswirken“, schreibt die von Dr. Ursula von der Leyen geführte Kommission in ihrer Mitteilung.

Es müsse sichergestellt werden, dass Investoren, Versicherungs-Unternehmen, Städte und Bürger in der gesamten Union Zugang zu Daten haben „und Instrumente zur Einbeziehung des Klimawandels in ihr Risikomanagement entwickeln können“.

Grüne Finanzierungen und Investitionen

Um die Klima- und Energieziele zu erreichen, müsse eine „erhebliche Investitionslücke“ geschlossen werden. Die Kommission schätzt, dass bis 2030 jährlich zusätzliche Investitionen in Höhe von 260 Milliarden Euro nötig sein werden, was etwa 1,5 Prozent des EU-BIP von 2018 entspreche.

Angesichts dieses Volumens „müssen sowohl der öffentliche als auch der private Sektor mobilisiert werden“. Letzterem schreibt sie bei der Finanzierung der grünen Wende eine „Schlüsselrolle“ zu.

Die Absicht, den Finanzsektor, inklusive Versicherungswirtschaft und -vertrieb, „grüner“ zu machen, verfolgt die Behörde schon länger. Bereits 2018 hat sie dazu einen Aktionsplan veröffentlicht (VersicherungsJournal 12.3.2018, 8.1.2019).

Im Rahmen ihres Grünen Deals hat die Kommission nun eine „neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen“ angekündigt. Sie soll im dritten Quartal 2020 vorliegen.

Nachhaltige Unternehmensführung, EU-Norm für grüne Anleihen

Grundsätzlich strebt Brüssel an, dass Nachhaltigkeit stärker „in den Corporate-Governance-Rahmen integriert“ wird. Viele Unternehmen würden sich „noch immer zu stark auf kurzfristigen finanziellen Ertrag“ statt auf ihre langfristige Entwicklung und Nachhaltigkeitsaspekte konzentrieren.

Gleichzeitig, so die Kommission, werden Unternehmen und Finanzinstitute mit ihren Klima- und Umweltdaten offener umgehen müssen, damit die Anleger „umfassend über die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen informiert“ sind.

Nachhaltige Investitionen zu finden und ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen, könnte durch „klare Kennzeichnungen für Anlageprodukte für Kleinanleger und durch die Entwicklung einer EU-Norm für grüne Anleihen“ geschehen.

Klima- und Umweltrisiken ins Finanzsystem integrieren

Klima- und Umweltrisiken sollen besser in den EU-Aufsichtsrahmen integriert und die Eignung der bestehenden Eigenkapital-Anforderungen für grüne Vermögenswerte bewertet werden, erklärt die Behörde.

„Wir werden ferner prüfen, wie unser Finanzsystem dazu beitragen kann, die Resilienz gegenüber Klima- und Umweltrisiken zu erhöhen, insbesondere im Hinblick auf physische Risiken und Schäden infolge von Naturkatastrophen.“

Bei einer Erderwärmung um durchschnittlich vier Grad wären viele Risiken schlichtweg nicht mehr sinnvoll zu versichern. Wolfgang Weiler, Präsident des GDV

Weiler: Versicherer „ideale Partner“ für Energiewende

Wolfgang Weiler (Bild: Brüss)

„Versicherer sind ideale Partner für die Energiewende und unterstützen die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft“, sagt Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Dies liege schon im eigenen ökonomischen Interesse der Versicherer. „Denn bei einer Erderwärmung um durchschnittlich vier Grad wären viele Risiken schlichtweg nicht mehr sinnvoll zu versichern.“

Neben „Stringenz bei Klimaschutzvorgaben“ seien aber auch „das richtige Maß an Flexibilität, Marktorientierung und Innovationsförderung“ nötig, ergänzt Weiler.

GDV will Wettbewerbsfähigkeit

So ist denn unter anderem die Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer der Punkte, die der GDV bei einer grünen Wende berücksichtigt sehen möchte. Europa könne keine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnehmen, wenn die Wirtschaft regulierungsbedingt nicht „nachhaltig wachsen“ könne.

Ein Klassifizierungssystem sowie neue Standards etwa für Green Bonds würden bei Investoren und Verbrauchern zu mehr Klarheit und Transparenz führen, heißt es vom Versichererverband. Gleichzeitig brauche man aber auch „Spielräume“. Denn: Je nach Größe und individueller Situation eines Versicherers „können unterschiedliche nachhaltige Investitionsstrategien sinnvoll sein“.

Allein durch Umlenken von Kapitalströmen werde die Bekämpfung des Klimawandels nicht funktionieren. „Ein Preisschild für die Produktion von Kohlendioxid ist daher richtig.“

Sichere und rentable Anlagen

Sicherheit und Rentabilität der Anlagen müssen auch gegeben sein, wenn ökologische Kriterien stärker berücksichtigt werden sollen, betont der GDV. „Oder Kunden müssten dazu bereit sein, für ökologisch nachhaltige Kapitalanlagen gegebenenfalls Abstriche bei Sicherheit und Garantien zu machen“.

Zugleich hält der Verband aber auch fest: Eine an der Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie könne „gute Renditen erzielen“.

Wenn zunehmend Starkregen und Hagelschlag drohen, müsse im Übrigen das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht angepasst werden. Der überwiegende Teil der Bebauungspläne sei beschlossen, als viele wissenschaftliche Erkenntnisse zu Extremwetterlagen und Klimawandel noch nicht vorlagen.

Apropos Elementarrisiken: Zwecks Aufklärung und Steigerung des Risikobewusstseins fordert der GDV vom Staat, Daten zu Naturgefahren online öffentlich zugänglich zu machen. „Standortgenaue Informationen über Gefährdungen durch Hochwasser, Starkregen, Blitz- und Überspannung sowie Sturm und Hagel sollten in der digitalen Gesellschaft selbstverständlich sein.“

