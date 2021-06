Betriebsschließungs-Versicherung: Juristischer „Häuserkampf“

17.6.2021 – Die Urteilslawine im Streit um coronabedingte Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) geht weiter. Ein neues OLG-Urteil revidiert die bisher kundenfreundliche Rechtsprechung des Landgericht München I. Auch rein zahlenmäßig haben die Assekuranzen die Nase vorne. Doch Anwälte und Versicherungsmakler vermuten, dass die Realität eine andere ist. So würde die Branche negative Urteile systematisch durch stillschweigende Vergleiche verhindern. Juristen rechnen nun damit, dass die Versicherer auch eine für die Kunden positive Entscheidung des Bundesgerichtshofs abwenden könnten. Daher sollten Versicherte, die noch nicht geklagt haben, besser aktiv einen Vergleich suchen.

Mit dem Urteil des Oberlandesgerichts München im sogenannten Kindergartenfall (12.5.2021, 25 U 5794/20) haben sich die Chancen für Kunden, die eine Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) abgeschlossen haben und auf eine Entschädigung aus dem Lockdown hoffen, deutlich verschlechtert.

Schon 2020 hatte das Landgericht München I gegen die Kindertagestätte Cocon Kids GmbH klargestellt, dass das Unternehmen wegen eines behördlich angeordneten Notbetriebes nicht zu 100 Prozent geschlossen gewesen war (18.9.2020).

OLG „zerpflückt“ Landgericht München I

In der Berufungsverhandlung wurde das Urteil nicht nur bestätigt, sondern die Entscheidungen des LG München I „werden vom OLG regelrecht zerpflückt“. Zu diesem Schluss kommt Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) auf dem Online-Symposium „2021: Ein Jahr Covid-19 – wo stehen wir?“.

Das Urteil sei zudem eine „Klatsche“ gegen Professor Dr. Walter Seitz, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a. D. Der ehemalige Richter war in dem Gutachten „Gedanken zur Auslegung der AVB Betriebsschließungs-Versicherungen“ (PDF, 444 KB) „zum Schluss gekommen, dass viele Gerichte die BSV-AVB „unzulässig“ wie Gesetze auslegen.

„Zu entscheiden ist immer, wie der vom Bundesgerichtshof definierte durchschnittliche Versicherungsnehmer die maßgebliche Klausel der AVB versteht“, so Seitz.

Chancen für Kunden gegen Betriebsschließungs-Versicherer schlechter

Nach Einschätzung von Jurist Jenssen, werden nun die juristischen „Schatten immer länger.“ Die Chancen für Kläger beurteilt Jenssen schlechter. Scheinbar wollten einige Gerichte nicht einmal eine Revision zum Bundesgerichtshof zulassen. Das gelte für den „Kindergartenfall“ oder den Beschluss des Hanseatischen OLG (28.4.2021, 9 U 44/21).

Die Tendenz der OLGs sei eindeutig gegen die Versicherten gerichtet. Auch wenn nun das OLG Schleswig (10.5.2021, 16 U 25/21 (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.5.2021) und 16 U 26/21) entschieden habe, dass nur intrinsische Gefahren versichert seien, also Covid-19 im Betrieb aufgetreten sein muss und eine Einzelverfügung zur Schließung notwendig sei, habe das Gericht immerhin die Revision zugelassen.

Gleiches gilt für die ablehnenden Urteile des OLG Oldenburg (6.5.2021; 1 U 10/21), des OLG Stuttgart (29.4.2021; 7 U 367/20; 29.4.2021,7 U 402/20; 18.2.2021, 7 U 351/20 (Medienspiegel 22.2.2021)). Demgegenüber haben OLG Oldenburg (11.2.2021, 1 U 261/20) und OLG Stuttgart (18.2.2021, 7 U 335/20) die Revision nicht zugelassen. „In solchen Fällen muss der Kläger eine Nichtzulassungs-Beschwerde einlegen“, so Jenssen.

Urteils-Veröffentlichungen täuschen

Zurzeit lägen praktisch nur negative Urteile vor. „Auf sieben bis acht klageabweisende Urteile kommt nur ein Urteil zugunsten des Versicherungsnehmers“, so Jenssen. Doch die Entscheidungen spiegelten nicht das ganze Bild wider.

Jenssen: „Die Versicherer haben die Tendenz, bei sich abzeichnenden Entscheidungen zugunsten der Versicherungsnehmer sich vorher zu vergleichen.“ Deshalb würden praktisch nur noch klageabweisende Urteile veröffentlicht.

So würden die Erfolgschancen bei BSV-Klagen verschleiert. Das behauptet zumindest Dr. Mark Wilhelm von der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Viele Medien ließen sich von der Versicherungsbranche täuschen, weil sie die Entwicklung im BSV-Streit aus öffentlichen Urteilssammlungen entnehmen. Denn danach haben die Versicherer deutlich die Oberhand.

Rechtsanwalt Wilhelm sieht seine Klienten meist als Sieger

Das zeigt beispielsweise eine Veröffentlichung der Freien Universität Berlin. Nach dieser Urteilssammlung durch Coco Mercedes Tremurici, Referendarin am Kammergericht und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, dominieren die Versicherer, weil sie deutlich mehr Verfahren gewinnen.

Die Realität sehe aber anders aus. „Wir gewinnen derzeit rund 70 Prozent aller Verfahren“, sagt Wilhelm. Zu einer Veröffentlichung käme es aber nicht, weil die Versicherer fast immer vor einem für sie negativen Urteil einen Vergleich anbieten würden.

Die klagenden Unternehmen, in der Regel aus der Gastronomie und dem Eventbereich, würden bisher diese Vergleiche immer annehmen, denn in der Regel ständen sie wirtschaftlich trotz staatlicher Corona-Hilfe mit dem Rücken zur Wand.

Im Vergleich sei in der Regel ein Stillschweigen über den Namen des betroffenen Versicherers und die Höhe der gezahlten Summe vereinbart.

Besser „Bayerische Lösung“ ansteuern

Nun befürchtet BDVM-Mann Jenssen, dass es im BSV-Streit gar nicht zu einem Urteil des BGH kommt, weil sich die Versicherer auch hier vor einer für sie negativen Entscheidung vergleichen würden. „Es ist verständlich, dass Versicherungsnehmer, denen 70 bis 80 Prozent ihrer Forderungen erfüllt werden, sich lieber vergleichen, als noch einmal durch die Instanzen zu gehen“, so Jenssen.

Er rät daher Kunden, die bisher mit einer Klage abgewartet haben, vielleicht die „Bayerische Lösung“ mit 15 Prozent anzusteuern (29.4.2020). Die Entwicklung des Rechtsstreits führe dazu, dass möglicherweise ein „Spatz in der Hand“ besser ist. „Dann sollten aber die Schäden aus dem ersten und zweiten Lockdown zusammen entschädigt werden“, fordert Jenssen.

Zudem sollte vereinbart werden, dass weitere 15 Prozent fließen, wenn der BGH bis zum 31. Dezember 2023 eine positive Entscheidung für die Kunden trifft. Hier hätten natürlich die Versicherungsnehmer die besten Chancen, die in ihrem Sinne Verträge mit „guten“ Klauseln haben.

Keine Aussicht auf Klageerfolg gegen Versicherungsmakler

Klagechancen gegen Versicherungsmakler wegen Beratungsverschulden rund um die BSV sieht Verbandsjurist Jenssen hingegen kaum. Ansprüche könnten die Kunden etwa wegen Vermittlung des falschen Versicherers erheben, weil es bei identischen Bedingungen „Leister“ und „Nichtleister“ gibt.

Doch eine solche Entwicklung hätte der Versicherungsmakler beim Abschluss des Vertrages wohl kaum voraussagen können, so Jenssen.

Leister, die sich ohne juristischen Kampf mit ihren Kunden einigen, sind Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Basler Sachversicherungs-AG, HDI Versicherung AG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG.

In Großbritannien ist die Versicherungsaufsicht eingeschritten

In seinem Vortrag nannte Jenssen den BSV-Streit in Deutschland einen „juristischen Häuserkampf“ und verwies nach Großbritannien. Dort habe die Financial Conduct Authority (FCA) eine Reihe von Versicherern mit den marktgängigsten Bedingungen für die Versicherungsnehmer verklagt und in vielen Fällen volle Siege errungen.

Laut BDVM hätte auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) aufgrund ihrer Verbrauchschutz-Zuständigkeit eingreifen können. Das ist aber bisher nicht passiert.