Bertelsmann-Stiftung will private Krankenversicherung abschaffen

18.2.2020 – Mit den Privatversicherten könnte die gesetzliche Krankenversicherung ein Plus von neun Milliarden Euro im Jahr erzielen und würde ihre Patienten finanziell massiv entlasten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Der PKV-Verband und die Neue Assekuranz Gewerkschaft widersprechen.

Das Ende der privaten Krankenversicherung (PKV) würde das gesetzliche System stärken und die Beiträge der hier Versicherten würden sinken. Diese These vertreten die Autoren der repräsentativen Studie „Geteilter Kranken-Versicherungsmarkt“ (PDF, 1,8 MB) der Iges Institut GmbH im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Wären alle Bürger gesetzlich versichert, würde die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) jährlich ein finanzielles Plus in Höhe von rund neun Milliarden Euro erzielen. Der Beitragssatz könnte entsprechend je nach Szenario um 0,6 bis 0,2 Prozentpunkte sinken, so die Studie.

Die am Montag veröffentlichte Auswertung basiert auf Daten aus dem Jahr 2016, einer jährlich durchgeführten Wiederholungsbefragung von rund 12.000 Haushalten.

Duales System der Krankenversicherung schwächt Solidargemeinschaft

Laut Bericht könnten gesetzlich Krankenversicherte gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber somit 145 Euro sparen, wenn alle Privatversicherten in die GKV einzahlen würden.

Nach Auswertung der Untersuchung sind vor allem Besserverdienende wie Beamte oder einkommensstarke Selbstständige privat krankenversichert. Im Schnitt würde die Klientel der PKV 56 Prozent mehr verdienen als Kassenpatienten.

Zum anderen seien Privatversicherte auch gesünder. Ein Beispiel der Bertelsmann Stiftung: „Unter ihnen ist der Anteil mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt pro Jahr mit 17 Prozent deutlich geringer als bei GKV-Versicherten (23 Prozent).“

„Nur wenn sich alle Versicherten unabhängig vom Einkommen zusammentun, um die Risiken zwischen Gesunden und Kranken auszugleichen, kann eine tragfähige Solidargemeinschaft entstehen“, lässt sich Brigitte Mohn, Vorstand der Stiftung, zu den Ergebnissen zitieren.

Arztpraxen würden 54.000 Euro im Jahr verlieren

Die Aufspaltung der Krankenversicherung in einen gesetzlichen und einen privaten Zweig werde diesem Solidaranspruch nicht gerecht und schwäche den sozialen Zusammenhalt, so Mohn weiter.

Die Bertelsmann-Studie ist ein Rechenexempel im luftleeren Raum. Die angebliche Ersparnis […] ginge voll zu Lasten der ärztlichen Versorgung. Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband)

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) sieht die Lage anders: „Die Bertelsmann-Studie ist ein Rechenexempel im luftleeren Raum. Die angebliche Ersparnis von 145 Euro im Jahr ginge voll zu Lasten der ärztlichen Versorgung. Denn was die Versicherten sparen, wird den Arztpraxen genommen.“

„Die 145-Euro-Illusion von Bertelsmann beruht darauf, dass der PKV-Mehrumsatz für die Ärzte ersatzlos wegfiele. Damit gingen jeder Arztpraxis in Deutschland im Schnitt über 54.000 Euro pro Jahr verloren“, rechnet der Verband in einer Mitteilung vor.

Dem bezifferten Verlust von 54.000 Euro pro Jahr liegt eine Berechnung des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP) im Jahresbericht 2019 zugrunde, wie der PKV-Verband auf Nachfrage erklärte.

Leistungsausgaben der Kranken-Zusatzversicherung unberücksichtigt

Der vom WIP berechnete Mehrumsatz beschreibe den Betrag, den medizinische Leistungsanbieter pro Jahr an Einnahmen einbüßen würden, wenn ihre erbrachten Leistungen für Privatversicherte stattdessen nach den Regeln der GKV abgerechnet würden. Die Leistungsausgaben in der Kranken-Zusatzversicherung wurden nicht berücksichtigt.

Die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) e.V. unterstützt die Kritik des PKV-Verbandes. Zudem warnte sie vor dem „Verlust von 70.000 Arbeitsplätzen“ in der privaten Versicherungswirtschaft durch den von der Bertelsmann-Stiftung skizzierten Systemwechsel.

Der sofortige Wechsel aller PKV-Versicherten in die GKV würde zudem an praktischen und verfassungsrechtlichen Hürden scheitern.

Im vergangenen Jahr konnten die privaten Krankenversicherer die Zahl der Vollversicherten bei etwa 8,7 Millionen Personen stabilisieren (VersicherungsJournal 7.2.2020). Die Zahl der Mitglieder in der GKV ist hingegen auf den neuen Rekordwert von annähernd 56,9 Millionen gestiegen. Dies zeigen aktuelle Zahlen aus dem Bundes-Gesundheitsministerium (BMG) (17.2.2020).