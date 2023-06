Bei der Risikoprävention vertrauen Kunden auf die Assekuranz

19.6.2023 – Bestimmte Zielgruppen haben an Versicherer klare Erwartungen, was digitale Unterstützung oder Frühwarnsysteme angeht. Das betrifft die Sparten Kfz, Wohngebäude und Leben. Hier könnten die Gesellschaften die Kundenbindung stärken, wenn sie schnell genug sind, wie eine Studie von Bain & Company zeigt.

In einer aktuellen Studie untersucht Bain & Company Germany, Inc. die Erwartungen der Verbraucher an die Versicherer. Gerade was die Risikoprävention angeht, wünschen sich Kunden mehr Unterstützung. Dafür sind sie auch bereit, Daten mit den Gesellschaften zu teilen.

Zu diesem Ergebnis kommt die internationale Bain-Studie „Customer Behavior and Loyality in Insurance Global Edition 2023“. Für den Report befragten die Unternehmensberater 28.000 Versicherte in 14 Ländern. Die Ergebnisse für Deutschland liegen der VersicherungsJournal-Redaktion vor, 1.000 Verbraucher nahmen hierzulande an der Umfrage teil.

Welche Services die Kunden von Versicherern erwarten

Die Ansprüche bestimmter Zielgruppen steigen. Dazu gehören Familien, Stadtbewohner, Vermögende und die Millennials. Die Haltung der Kunden hat in Deutschland auch Auswirkungen auf verschiedene Sparten. Und hier denken die Verbraucher an konkrete Mehrwerte:

In der Kfz-Versicherung erwarten Verbraucher finanzielle Prämien für sicheres Fahren, Inspektionsdienste vor dem Autokauf und Warnmeldungen bei Diebstahl oder Beschädigung eines geparkten Autos.

In der Wohngebäude-Versicherung gehören zu den wichtigsten Risikopräventions-Diensten: Gefahrenwarnungen vor Naturkatastrophen wie Starkregen oder Überschwemmung, Ratschläge und Beratung zur Energieeffizienz und automatische Geräteabschaltung.

In Deutschland legen Kunden der Lebens-/Krankenversicherung laut Bain am meisten Wert auf die Unterstützung bei der Suche nach einem kompetenten Arzt oder einer Klinik sowie der Terminvereinbarung. Auch der digitale Zugang zu persönlichen Gesundheitsakten und Belohnungen für ein gesundes Leben sind erwünscht.

Insgesamt wollen 85 Prozent der Befragten hierzulande ihre Risiken im Alltag reduzieren oder ganz vermeiden. Für Angebote von Versicherern, die diesem Zweck dienen, sind sie offen.

Nur drei Prozent nutzen digitale Tools

Für die entsprechenden Angebote der Versicherer wären 62 Prozent der Befragten auch bereit, ihre Daten mit den Produktgebern zu teilen – als Basis für die Entwicklung zusätzlicher digitaler Tools. Die Offerten scheinen aber rar gesät. Nur drei Prozent der Befragten gab an, solche Anwendungen heute bereits zu nutzen.

„Die Versicherungs-Unternehmen müssen mit Blick auf die bestehende Konkurrenz etwa durch Technologieanbieter sehr genau überlegen, in welchen Bereichen sie einen spürbaren Mehrwert für Kunden schaffen können“, lässt sich Dr. Tanja Brettel, Practice Executive Vice President Finanzdienstleistungen bei Bain und Co-Autorin der Studie, zitieren.

Denn der Markt für Services, mit denen Risiken vermieden und verringert werden können, werde jetzt verteilt, so die Expertin.