Bafin-Aufsicht über Finanzanlagenvermittler in der Schwebe

15.6.2020 – Für Freitag steht der Gesetzentwurf zur Verlagerung der Zuständigkeit auf der Tagesordnung des Bundestages. Ob über das Vorhaben dann tatsächlich abgestimmt wird und was sich inhaltlich noch ändern könnte, darüber wird zwischen Union und SPD noch intensiv diskutiert. Das Ergebnis könnte ein Kompromiss oder ein Verschieben der Entscheidung sein.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) verfolgt weiterhin den zügigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zur künftigen Beaufsichtigung der Finanzanlagenvermittler durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (VersicherungsJournal 26.5.2020).

Der Entwurf (Bundestagsdrucksache 19/18794 – PDF, 1,7 MB) steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses des Bundestags am Mittwoch.

Finanzexperten von Union und SPD suchen einen Kompromiss

Aber der Gesetzentwurf dürfte wegen gravierender Bedenken der Union nicht wie geplant am Freitag im Bundestag in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden.

Aus mit dem Thema vertrauten Kreisen verlautete, dass die Finanzexperten von Union und SPD seit dem Wochenende versuchen, einen Kompromiss zu finden. Der Erfolg ist fraglich, da die Union weitgehende Änderungen durchsetzen will.

Das BMF hat das Gesetzgebungsverfahren als eilbedürftig eingestuft, damit die Bafin bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021 ein halbes Jahr Vorlauf zur Übernahme der neuen Aufsicht über die rund 38.000 Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater (3.4.2020) zu erhalten.

Zeitplan wird in Frage gestellt

Dies würde eine Verabschiedung des Gesetzentwurfs noch vor der Sommerpause notwendig machen. Dieser Zeitplan dürfte ins Wanken kommen.

„Da es erhebliche Veränderungen am Gesetz geben muss, halt ich den Abschluss in der kommenden (diese) Woche für unrealistisch, erfuhr das VersicherungsJournal am späten Freitagnachmittag. In der CDU/CSU-Fraktion geht man davon aus, dass die für Freitag vorgesehenen Schlussberatungen (Debatte über nur 35 Minuten) von der Tagesordnung genommen werden.

Die Finanzexperten der Union hatten bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Kabinett (12.3.2020) eine „praxistaugliche“ Lösung angemahnt.

Union sucht einen Kompromiss

Carsten Brodesser (Archivbild: Brüss)

Die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Antje Tillmann, und der zuständige Berichterstatter Carsten Brodesser erklärten, man nehme die in der Öffentlichkeit vorgetragenen Kritik sehr ernst, zumal die Notwendigkeit einer Aufsichtsübertragung auf die Bafin nicht erkennbar sei.

Stattdessen kann sich die CDU/CSU vorstellen, in Absprache mit den Bundesländern die Zuständigkeiten für Ausbildung, Sachkundenachweis, Erlaubniserteilung und Beaufsichtigung bei den Industrie- und Handelskammern (IHKn) zu vereinheitlichen.

„Die Befugnisse der Bafin könnten gestärkt werden, hierfür dann einheitliche Qualitätsstandards zu setzen und zu überwachen“, heißt es in dem Positionspapier, das dem VersicherungsJournal vorliegt.

In den informierten Kreisen wurde auch auf die öffentliche Anhörung vom 27. Mai verwiesen, in der es weitere dezidierte Kritik an dem Gesetzentwurf gegeben habe. Derzeit stehe man aber in der Koalition in konstruktiven Gesprächen, um eine Kompromisslösung zu kommen. Hier brauche es aber noch Zeit für Neuformulierungen im Gesetzentwurf.

Der Bundesrat dürfte sich kaum vor September mit dem Gesetz befassen

Die parlamentarische Sommerpause beginnt am 4. Juli und endet erst am 7. September. Eine kurzfristige Verabschiedung noch vor der Sommerpause erscheint trotzt Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat unwahrscheinlich, zumal die Corona-Hilfen wie die Absenkung der Mehrwertsteuer bereits zum 1. Juli im Eilverfahren beraten und beschlossen werden sollen.

Will die Koalition von CDU/CSU und SPD einen Kompromiss finden, dann muss dieser auch Bedenken des Bundesrates Rechnung tragen. Die Länderkammer, die es erklärter Maßen nicht eilig hat, könnte das Gesetz dann am 18. September, der erste Sitzung nach der Sommerpause, verabschieden.

Der Zeitplan des BMF wäre damit obsolet. Die FDP-Bundestagsfraktion, die von einer Bafin-Aufsicht gar nichts hält, wollte sich nach den vorliegenden Informationen mit einem Antrag für ein Inkrafttreten des Gesetzes erst zum 1. Januar 2022 stark machen.