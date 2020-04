Autofahrer mit Schadenersatzforderung gerät in Beweisnot

7.4.2020 – Ein Beweis des ersten Anscheins, dass ein in einen Kreisverkehr einfahrender Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt eines dort befindlichen anderen Fahrzeugführers verletzt hat, kommt nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 2. Dezember 2019 entschieden (4 U 1797/19).

Dem Beschluss lag die Klage eines Fahrzeughalters zugrunde, dessen Wagen innerhalb eines Kreisverkehrs mit einem Pkw kollidiert war.

Der Mann behauptete, dass er sich vor dem Beklagten in dem Kreisel befunden habe. Der Beweis des ersten Anscheins spreche daher für eine Vorfahrtsverletzung des in den Kreisverkehr Einfahrenden.

Der Beschuldigte stellte den Vorfall genau andersherum dar. Nach seiner Schilderung hatte sich sein Fahrzeug vor dem des Klägers in dem Kreisel befunden, als es zu dem Unfall kam.

Ungeklärte Situation nach Kollision im Kreisverkehr

Letztlich konnte keine der beiden Parteien die jeweils eigene Darstellung beweisen. Denn auch nach der Anhörung von Zeugen ergab sich ein widersprüchliches Bild.

Selbst ein von den Richtern beauftragter Sachverständiger kam nach Auswertung der Unfallspuren zu dem Schluss, dass sich beide Fahrzeuge jeweils vor dem anderen Auto in dem Kreisverkehr befunden haben konnten. Fest stand einzig, dass sich die Kollision nicht in einem der Einmündungsbereiche des Kreisels ereignet hatte.

Beweis des ersten Anscheins gilt nicht

Anders als der Kläger, war das Dresdener Oberlandesgericht daher der Meinung, dass die Regeln des Beweises des ersten Anscheins auf den zu entscheidenden Fall nicht anzuwenden seien. Nach diesen hätte man davon ausgehen müssen, dass der in den Kreisverkehr einfahrende Verkehrsteilnehmer eine Vorfahrtsverletzung begangen habe.

Der Ort der Kollision habe zwar näher an der Einmündung, aus welcher der Beklagte in den Kreisel eingefahren war, gelegen. Das spreche jedoch nicht gegen ihn. Denn das könne auch an den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Autos gelegen haben.

Wer wartepflichtig und wer vorfahrtsberechtigt? Schadenteilung

Die Unfallsimulation des Sachverständigen belege, dass der Kläger zu einem Zeitpunkt in den Kreisverkehr eingefahren sein kann, als sich der Beklagte diesem erst näherte. Es könne aber auch genau andersherum gewesen sein, nämlich dass der Beklagte den Kreisel bereits befuhr, als der Mann sich noch im Einmündungsbereich befand.

Es könne folglich nicht festgestellt werden, welcher der Unfallbeteiligten letztlich wartepflichtig und wer vorfahrtsberechtigt war. Ebenso wie die Vorinstanz, hielt das Oberlandesgericht daher eine Schadenteilung für angemessen.