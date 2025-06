Assekurata: Lebensversicherer müssen Neugeschäft forcieren

27.6.2025 – Die deutschen Lebensversicherer stehen laut dem Marktausblick des Analysehauses solide da. Sie profitierten von der aktuellen Zinssituation und könnten immer stärker die Zinszusatzreserve auflösen. Gleichzeitig gebe es immer weniger Verträge, weil das Neugeschäft die Abgänge nicht kompensieren kann. Hier bestehe Handlungsdruck.

„Angesichts einer Bevölkerungszahl von mehr als 83 Millionen Menschen ist die Faustformel, dass statistisch jeder Deutsche einen Lebensversicherungsvertrag besitzt, schon nicht mehr ganz haltbar.“ Das schreibt Lars Heermann, Analyst der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, im Marktausblick des Unternehmens zur Lebensversicherung 2025.

Das Neugeschäft decke schon heute abgelaufene Verträge nicht mehr. So lag die Gesamtzahl an Verträgen Ende 2024 noch bei 80,3 Millionen gegenüber 81,4 Millionen im Vorjahr. Damit betrug der Abrieb 1,4 Prozent.

Boomer sind attraktive Zielgruppe für Lebensversicherer

Lars Heermann (Bild: Guido Schiefer)

Der Handlungsdruck werde sich aber noch verstärken. „In naher Zukunft kommen viele Verträge zur Auszahlung,“ stellt der Analyst fest. Wachstumspotenziale für die Zukunft sieht der Experte vor allen in der Wiederanlage der Vermögen aus ablaufenden Verträgen sowie in der Gestaltung der Ruhestandsphase.

Heermann: „Besonders die Boomer-Generation, die bald nach und nach in Rente geht, bietet Lebensversicherern eine attraktive Zielgruppe.“

Demgegenüber ist Assekurata hinsichtlich der geplanten Frühstartrente eher skeptisch. Vorgesehen ist, dass ab 2026 für Kinder ab sechs Jahren ein Altersvorsorgedepot eingeführt wird. Es soll vom Staat mit zehn Euro pro Monat gefördert werden (VersicherungsJournal 9.4.2025, 26.6.2025).

Assekurata rechnet zwar mit „vielen“ Neuverträgen durch die Frühstartrente. Doch gleichzeitig befürchten die Analysten, dass das Vertragsvolumina aufgrund der geringen Förderung zu klein sei, um zu einem echten Wachstumsschub in der Branche zu führen.

GDV: Frühstartrente kommt wohl später

Zudem bezweifelt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den angekündigten Zeitplan. „Der Start zum 1. Januar 2026 ist sehr ambitioniert. Eigentlich müsste es den Gesetzentwurf schon vor der Sommerpause geben, das sehe ich aber nicht“, sagte unlängst GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen gegenüber der Rheinischen Post.

Trotzdem bewertet die Branche die Idee sehr positiv. Asmussen: „Der Begriff Frühstartrente bedeutet für mich: Es wird eine lebenslange private Rente zusätzlich zur gesetzlichen Rente ermöglicht. Das ist ein gutes Signal.“

Mit der Frühstartrente würden Eltern und Kinder angeregt, sich frühzeitig mit ihrer Altersvorsorge und mit dem Finanzmarkt zu befassen. Indirekt könnte die neue staatlich geförderte Kinderrente somit für mehr Wachstum bei den Lebensversicherern sorgen.

Lebensversicherer sind sehr solvent

Die Assekuranzen stehen derzeit sehr finanzstark dar. So liegen die Solvenzquoten laut Assekurata „mit durchschnittlich rund 300 Prozent“ auf einem stabilen Niveau. „Übergangsmaßnahmen spielen dabei kaum noch eine Rolle, da sie im aktuellen Zinsumfeld nur noch bei einer Handvoll Unternehmen überhaupt eine Wirkung entfalten“, so Heermann.

Und das, obwohl die Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (Bafin) eine Neuberechnung der Übergangsmaßnahme zum Stichtag 1. Januar 2024 angeordnet hatte. So wurde das Rückstellungstransitional wegen der im Vergleich zur letzten Neuberechnung im Jahr 2020 stark verbesserten Zinssituation mit Null bewertet.

Assekuranzen haben mehr Handlungsspielraum

Die für die Lebensversicherer nun immer stärker mögliche Auflösung der Zinszusatzreserve (ZZR) (6.3.2025) wirkt sich positiv auf aktuelle und künftige Rohüberschüsse aus. Dies lasse sich anhand der bilanziellen Umsatzrendite erkennen, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Assekurata: „Schwankte dieser Indikator in der Niedrigzinsphase im Marktdurchschnitt noch bei etwa zehn Prozent, so liegt er nun bei über 17 Prozent.“ Ab 2027 rechnet Assekurata mit noch höheren ZZR-Rückflüssen, so dass die Umsatzrendite dann an die 20-Prozent-Marke heranreichen könnte.

Von den höheren Erträgen profitierten die Lebensversicherer direkt. Sie würden mehr Spielraum gewinnen, um die Überschussbeteiligung zu erhöhen, stille Lasten zu tilgen oder unternehmerische Investitionen zu tätigen.