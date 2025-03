Arag und WWK mit „Goldenem Bullen“ ausgezeichnet

18.3.2025 – Preisträger des „Goldenen Bullen 2025“ in der Kategorie „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ist die WWK („WWK FörderRente protect (RR25)“). Im Segment „Versicherungsinnovation des Jahres“ wurde die Arag für „Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige mit Soforthilfe“ ausgezeichnet.

Am vergangenen Freitag wurden in München zum 31. Mal die sogenannten Goldenen Bullen verliehen. Prämiert werden vom Veranstalter Börsenmedien AG mit den Auszeichnungen „herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft“.

Zwei der insgesamt 17 vergebenen Preise wurden in diesem Jahr an Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft vergeben. Beide Versicherer landeten damit zum zweiten Mal in Folge (VersicherungsJournal 13.3.2024) unter den Preisträgern.

WWK erhält erneut Auszeichnung „Vorsorgeprodukt des Jahres“

Die Trophäe für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ging an die „WWK FörderRente protect (RR25)“ der WWK Lebensversicherung a.G. Die Juroren sprechen von „einem flexiblen und renditestarken Altersvorsorgeprodukt, das Sicherheit und Wachstum vereint.“

Hervorgehoben wird neben dem Garantiemechanismus „WWK IntelliProtect® 2.0“, der zusätzlich für eine hohe Renditechance auf die eingezahlten Beiträge und die erhaltene Förderung sorge, auch die zügige Markteinführung. So habe die Riester-Police bereits seit Mitte 2024 angeboten werden können, obwohl der Höchstrechnungszins erst Anfang 2025 auf 1,0 erhöht wurde (VersicherungsJournal 24.7.2024).

WWK-Vertriebsvorstand Rainer Gebhart kommentiert: „Als einer der Marktführer fondsgebundener Riester-Produkte haben wir unsere Vermittler in diesem Geschäftsfeld auch in der schwierigen Marktphase der vergangenen Jahre begleitet, in der sich viele Wettbewerber vom Markt zurückgezogen haben. Mit Anhebung des Rechnungszinses auf 1,0 Prozent ist die Riester-Rente durch deutlich verbesserte Garantiewerte nun wieder hochattraktiv.“

Arag bekommt erneut Preis für „Versicherungsinnovation des Jahres“

In der Kategorie „Versicherungsinnnovation des Jahres“ gewann die Arag SE mit ihrer Offerte „Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige mit Soforthilfe“. Die umfasst nach eigenen Angaben „sogar eine Rückwärtsdeckung für einen bereits eingetretenen Rechtsfall“.

Die Jury hat nach Angaben der Börsenmedien die Arag „für eine revolutionäre Versicherungslösung ausgezeichnet, die digitale und kundenorientierte Konzepte vereint. Mit dem diesmal prämierten Produkt gelingt es dem seit 1935 etablierten Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer, seine Position als innovativer Qualitätsversicherer weiter auszubauen.“

Weitere Preisträger

