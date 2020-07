An diese Unfallversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

8.7.2020 – Die Haftpflichtkasse erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in der privaten Unfallversicherung. Sie zog an der Interrisk und der VHV vorbei. Deutlich nach oben in der Rangliste ging es für Janitos, Konzept & Marketing und Volkswohl Bund. Klar verloren haben Hansemerkur und Gothaer. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der Kompositversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Zu den abgefragten Zweigen gehörten auch die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung (VersicherungsJournal 2.7.2020).

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ ist eine zwischen Ende April und Mitte Mai unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 369 Befragten angegeben.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Haftpflichtkasse mit dem größten Geschäftsanteil

Wie schon in Hausrat und Privathaftpflicht liefern die unabhängigen Vermittler auch in Unfall das meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG. Die verwandelte den Rückstand von 20 Punkten aus dem Vorjahr (4.7.2019) in einen Vorsprung von fast 30 Punkten.

Dadurch büßten die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und die VHV Allgemeine Versicherung AG jeweils eine Position ein und finden sich nur noch an zweiter beziehungsweise dritter Stelle wieder. Dabei verkürzte die VHV den Abstand auf den Wiesbadener Wettbewerber von 17 auf aktuell nur noch 13 Punkte.

Stuttgarter überholt Rhion

Dahinter folgen – in umgekehrter Reihen zum Vorjahr – die Stuttgarter Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG. Erstere legt dabei um fast zwei Drittel zu, während die Rheinland-Tochter in etwa ein Drittel an relativem Geschäftsanteil verlor.

An siebter bis neunter Stelle liegen drei Gesellschaft sehr dicht beieinander. Dabei ging es für die Janitos Versicherung AG bei einem relativ stabilen Anteil von zehn auf sieben aufwärts. Noch deutlicher nach oben (von 15 auf acht) kletterte die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive des Makler-Online-Portals „Prokundo“) nach einer leichten Steigerung ihres relativen Anteils.

Von elf auf neun verbesserte sich der NV-Versicherungen VVaG, von 14 auf zehn die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M). Auffällige Veränderungen bei den relativen Geschäftsanteilen sind nicht zu beobachten.

Zurich, Hansemerkur und Gothaer rutschen ab

Die Rangveränderungen sind vielmehr darauf zurückzuführen, dass gleich drei Unternehmen aus den Top Zehn herausgefallen sind. Die relativen Anteile dieser Gesellschaften fielen um in der Spitze etwa die Hälfte niedriger aus als im Vorjahr.

Zu den Absteigern in der Rangliste gehören die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland (von neun auf elf), die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (von acht auf 13) sowie die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (von sieben auf 14).

Weitere Studiendetails

Die 663-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.