Ampel will Krankenversicherer nicht zu günstigem Tarif verpflichten

7.8.2023

Die Bundesregierung plant derzeit keine Änderung der Vorschriften zur Beitragsgestaltung in der privaten Krankenversicherung (PKV), heißt es in einer Antwort des Kabinetts auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Vorschriften zum gesetzlichen Beitragszuschlag und zur Überzinsverwendung hätten zur Beitragsverstetigung im Alter beigetragen.

Dies hätten Untersuchungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ergeben. Privatversicherte könnten das gesetzliche Tarifwechselrecht nutzen und gegebenenfalls einen höheren Selbstbehalt vereinbaren, um ihre Beiträge deutlich zu reduzieren, heißt es. Dabei sei es in vielen Fällen günstiger, in einen anderen Tarif als den Basistarif zu wechseln.

Die Unionsfraktion dagegen sieht Reformbedarf in der PKV und verweist in der Anfrage auf die mögliche finanzielle Überforderung älterer Privatversicherter. Für nach 2009 in die PKV eingetretene Versicherte gebe es nicht die Möglichkeit, bei einer Verschlechterung der finanziellen Situation in den Standardtarif zu wechseln und damit die Beitragsbelastung erheblich zu reduzieren.

Sie müssten vielmehr in den Basistarif, der regelmäßig nicht zu einem deutlichen Rückgang der Beitragshöhe führe, so die Unionsfraktion. Insgesamt habe sich in der PKV – auch wenn diese aufgrund ihres Finanzierungsverfahrens weitgehend resistent gegenüber den demografischen Veränderungen sei – ein gewisser Reformstau gebildet, der im Interesse der privat Krankenversicherten aufgelöst werden sollte.