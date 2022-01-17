Allianz und Swiss Life mit „Goldenem Bullen“ ausgezeichnet

11.3.2026 – Preisträger des „Goldenen Bullen 2026“ in der Kategorie „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ist die Swiss Life mit ihrer neu aufgelegten Grundfähigkeitsversicherung „Vitalschutz“. Im Segment „Versicherungsinnovation des Jahres“ wurden Allianz und Breachbunny mit ihrer Digitalversicherung ausgezeichnet.
Letzte Woche wurden in München zum 32. Mal die sogenannten Goldenen Bullen verliehen. Prämiert werden vom Veranstalter Börsenmedien AG mit den Auszeichnungen „herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft“. Zwei der insgesamt 16 vergebenen Preise wurden in diesem Jahr an Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft vergeben.
Die Trophäe für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ ging an die Swiss Life Lebensversicherung SE für ihre vollständig überarbeitete und verbesserte Version ihrer Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) „Vitalschutz“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.1.2025).
Die Juroren heben hervor, das bereits zuvor mehrfach ausgezeichnete Produkt (15.10.2025, 26.9.2025) leiste „im Gegensatz zur allseits bekannten Berufsunfähigkeitsversicherung bereits beim Verlust einzelner, essenzieller Fähigkeiten, egal ob physischer oder psychischer Art.“
In der Kategorie „Versicherungsinnnovation des Jahres“ gewann die Allianz Versicherungs-AG mit der für die als Versicherungsvertreter nach § 34d Absatz 1 GewO registrierten Breachbunny GmbH entwickelten Digitalversicherung.
Die speziell für junge Kunden konzipierte, im vergangenen Oktober als eines der „Versicherungsprodukte des Jahres“ prämierte (24.10.2025) Police ermöglicht es nach Ansicht der Jury, „sich gegen Verletzungen der persönlichen Onlinesphäre abzusichern“. Damit erschlössen sich Allianz und Breachbunny ein bislang noch oft unterschätztes Marktsegment.
Die weiteren 14 „Goldenen Bullen“ wurden vergeben an:
Bilder der Preisträger hat die Börsenmedien AG unter diesem Link bereitgestellt.
Vor Jahresfrist ging der Preis für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ an die „WWK FörderRente protect (RR25)“ der WWK Lebensversicherung a.G. „Versicherungsinnovation des Jahres“ die Arag SE mit ihrer Offerte „Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige mit Soforthilfe“ (18.3.2025).
Im Vorvorjahr hatte sich die Arag mit ihrer Offerte „Recht & Gewerbe“ den Preis für die Versicherungsinnovation des Jahres gesichert. Die WWK gewann mit „WWK Premium Fondsrente 2.0“ die Trophäe für das „Vorsorgeprodukt des Jahres“ (13.3.2024).
