Allianz-Rentenkompass: Welche Bezüge Verbraucher im Alter anstreben

17.11.2023 – Die Rentenlücke ist eine wichtige Information für Verbraucher und Vertrieb. Das Vorsorge-Portal der Allianz Lebensversicherung wird sich ab Ende des Jahres mit der säulenübergreifenden Renteninformation des Staates vernetzen. Betrachtet man die Wünsche der Sparer, tut Transparenz der Finanzplanung fürs Alter gut.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat die jährliche Auswertung ihres „Rentenkompasses“ vorgestellt. Diese digitale Versorgungsübersicht nutzen laut dem Marktführer bereits über 800.000 registrierte Personen. Im Vorjahr waren es noch 525.000 (VersicherungsJournal 4.8.2022). Seit drei Jahren sind die Münchener mit der Anwendung am Start (10.7.2020).

Ihr Tool sieht die Allianz nicht in Konkurrenz zum Portal Rentenuebersicht.de der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) (29.6.2023).

Vielmehr testet der Branchenprimus in einer Pilotphase, „ob die Kundendaten korrekt übermittelt werden, so dass mit Beginn des Regelbetriebs Ende 2023 auch Kunden ihre Verträge auf der staatlichen Plattform finden“, so Alf Neumann, Vorstand Operations der Allianz Leben. Neben der Allianz ist auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. dabei (Medienspiegel 10.10.2023).

Ab 2024 sind Allianz-Rentenkompass und Portal der DRV verbunden

Alf Neumann (Bild: Allianz)

Die Rentenübersicht der DRV gebe allerdings nur die Bruttoangaben wieder. Im Rentenkompass könnten Nutzer zu den Daten aus der privaten, betrieblichen und gesetzlichen Rente zusätzlich Kapitaleinkünfte und Einkommen aus Immobilienbesitz ergänzen.

„Sie sehen zudem, wie viel Geld ihnen voraussichtlich nach Steuer- und Sozialabgaben netto bleiben wird“, erklärt Neumann. Wichtig sei dem Versicherer ein ganzheitlicher Ansatz, der auch die Inflation als auch Ersparnisse und Vermögen berücksichtige.

Ab Anfang 2024 könnten Verbraucher Daten aus der Rentenübersicht in die Anwendung der Allianz einpflegen.

Neu im Rentenkompass ist die Funktion, dass Nutzer berechnen können, wie sie im Fall einer Berufsunfähigkeit finanziell dastehen.

Rentenkompass: Mehr junge und mehr weibliche Nutzer

Da die Angaben der 800.000 registrierten Kunden beim Kompass laut Neumann für den Bestand der Allianz repräsentativ sind, werden die Daten regelmäßig analysiert.

So liegt die Wunschrente der Männer aktuell bei 2.803 Euro netto, die der Frauen dagegen bei 2.213 Euro. Bei der Definition ihrer gewünschten Einkommen im Alter orientieren sich die meisten an der Empfehlung, mit 80 Prozent der aktuellen Bezüge für den eigenen Ruhestand zu planen.

76 Prozent der Anwender sind Arbeitnehmer, nur zehn Prozent Selbstständige und fünf Prozent arbeiten im öffentlichen Dienst. Zum ersten Mal zeigen Menschen um die 30 Jahre Interesse an ihrer Finanzplanung fürs Alter, die meisten sind aber zwischen 55 und 60 Jahre alt, wie die Daten der Allianz belegen.

Auch der Anteil der registrierten Frauen steigt. Vor drei Jahren war weniger als ein Viertel der Nutzer weiblich, im Oktober 2023 liegt der Anteil mit 37 Prozent bei über einem Drittel.

Wie oft die Wunschrente erreicht wird (Bild: Allianz). Zum Vergrößern Bild klicken.

bAV zahlt auf Wunschrente ein

Mit dem Alter steigen die finanziellen Ansprüche und damit auch die Wunschrente. Jedenfalls trifft diese Aussage auf Männer zu. Mit 65 Jahren möchte diese Klientel monatliche Nettobezüge von 2.806 Euro. Frauen liegen bei 2.212 Euro und damit 38 Euro unter Vorjahr. Diese Vorgaben erreichen aber nur 14 Prozent der Männer und nur zwölf Prozent der Nutzerinnen mit Mitte 60.

Wer eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) besitzt, erreicht seine definierte Wunschrente häufiger. Bei den Frauen sind das 53 Prozent, bei den Männern 59 Prozent, wie der Rentenkompass zeigt.

Im Alter nimmt aber die Arbeitsmüdigkeit zu. 31,5 Prozent der Männer träumen mit 60 Jahren von einem früheren Renteneintritt und knapp 29 Prozent der Frauen. Trotz des Rückgangs der Teuerungsrate bleibt der Anteil der Berechnungen im Rentenkompass mit dauerhaft erhöhter Inflationserwartung auf hohem Niveau.

Wie sich der Rentenkompass auf Beratungsnachfrage und Abschlüsse in der Lebensversicherung auswirkt, legte die Allianz bei ihrer Auswertung nicht dar.