Weiterbildung wird kontrolliert – Bußgeld bis 5.000 Euro möglich

17.8.2021 – Vermittler sollten die Weiterbildungspflicht streng beachten und die absolvierten Kurse umfassende dokumentieren. Andernfalls kann es bei Kontrollen viel Ärger geben. Dies zeigt ein Fall aus der Praxis und wird durch Umfragen bestätigt. Wer bei der Kontrolle durchfällt, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen oder kann sogar seine Zulassung verlieren.

„Einfach leichter verkaufen“ war einer der Steine, über die die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) bei der Überprüfung der Weiterbildungs-Aktivitäten von JR-Finanzservice des Versicherungsmaklers Johann Sebastian Reindl gestolpert ist. Mehr Inhalt wurde zu der 60 Minuten dauernden Informations-Veranstaltung im Zertifikat der Status Beratungsgesellschaft GmbH nicht aufgeführt.

Weitere Weiterbildungskurse, nämlich die „Mehrwerte-Veranstaltung – Helvetia-Versicherung“ und „VHV Live 2018! Aying“, standen bei der zuständigen IHK-Prüferin „auf der Kippe“.

Weiterbildung: keine Werbe- oder Verkaufsveranstaltung

Beide Veranstaltungen waren so – ohne weitere Informationen – im Kontoauszug der Initiative „gut beraten“ des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) dokumentiert.

Laut der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD können zwar Produktinformations-Veranstaltungen anerkannt werden (VersicherungsJournal 5.2.2021). Sie müssen aber das jeweilige Produkt, beispielsweise Art, Inhalt, Umfang und Bedingungen zum Gegenstand haben. Zudem darf es sich nicht um reine Verkaufs- oder Werbeveranstaltungen handeln.

Denn bei der Weiterbildung steht aufgrund der „verbraucherschützenden Zielsetzung der IDD der Kundennutzen im Vordergrund“, wie die IHK in einem Schreiben an den Versicherungsmakler erläutert.

„Für mich war das Schreiben der IHK erst mal ein Schock“, sagt Reindl. Denn allein durch die nicht anerkannte Weiterbildungsmaßnahme von Status sank seine Weiterbildungszeit für das Jahr 2018 unter die Pflichtzeit von 15 Stunden.

Lange Dauer des Kontrollverfahrens

Das Kontrollverfahren war für Reindl zudem ein Ärgernis. Denn die Prüfung war 2019 angefordert worden und das Schreiben, in dem auf ein mögliches Bußgeld von 5.000 Euro hingewiesen wurde, erreichte den Versicherungsmakler erst im April 2021.

Dabei war sich Reindl ganz sicher, dass im angeblich reinen Verkaufskurs eigentlich eine komplexe Versicherungsstudie vorgestellt wurde. Doch genau diese konnte der Vermittler nach so langer Zeit nicht finden.

Zum Glück stellte der Vermittler jedoch fest, dass zusätzliche – unangreifbare – Weiterbildungskurse im Kontoauszug 2019 noch für das Jahr 2018 von „gut beraten“ dokumentiert waren. „Ich konnte damit sogar die Überfüllung meiner Weiterbildungszeit belegen“, so der Versicherungsmakler erleichtert.

Johann Sebastian Reindl (Bild: privat)

Nach einem heftigen Schriftwechsel entschuldigte sich die IHK sogar für die verzögerte Bearbeitungszeit, die aufgrund hoher Arbeitsbelastung entstanden sei. Eine höhere Arbeitsbelastung inklusive Nervenverlust musste aber auch Reindl verkraften. Zudem kostete die Kontrolle den Versicherungsmakler 75 Euro Gebühren.

Große Kostenspanne bei der Prüfung

Kostentechnisch ist Reindl sogar noch recht gut weggekommen. Denn die IHKs können bis zu 275 Euro pro Prüfung verlangen. In Bayern – außer dem IHK-Bezirk Aschaffenburg – hat die IHK für München und Oberbayern für den Weiterbildungszeitraum 2018 rund 800 Weiterbildungs-Erklärungen angefordert; für das Jahr 2019 waren es schon etwa 2.200 Nachweise.

Eine satte Steigerung um das 2,75-fache. Wären alle 79 bundesweit ansässigen IHKs so aktiv sind wie die Bayerische, müssten die vertrieblich Tätigen rein rechnerisch über 17.000 Weiterbildungsnachweise liefern. Bei einer beispielsweise mittleren Rahmengebühr von 150 Euro hätten sie dann über 2,6 Millionen Euro für die Kontrollen zu bezahlen.

Entzug der Erlaubnis

Dass Makler Reindl kein Einzelfall ist, zeigt eine Statistik der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) und eine Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). So kann man in dem Ende 2020 veröffentlichten Eiopa-Bericht nachlesen, dass in Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 1.588 Sanktionen gegen Versicherungsvertriebe verhängt wurden.

In 870 Fällen wurde die Gewerbeerlaubnis entzogen und in 718 Fällen eine Geldstrafe verhängt. Explizit sind in der Rubrik unter den Geldstrafen 439 Verstöße gegen die Weiterbildungspflicht aufgeführt.

Immerhin beruhigt die IHK-Bayern auf Anfrage: „Ein Entzug der Versicherungs-Vermittlungserlaubnis erfolgt in der Regel bei einem einmaligen Verstoß nicht“. Trotzdem rät Praktiker Reindl: „Besser ist es, deutliche Kursbeschreibungen zu liefern und sicherheitshalber ein paar mehr Stunden Weiterbildung pro Jahr einzulegen, damit im Nachhinein nicht ein Bußgeldverfahren oder gar der Entzug der Zulassung drohen.“