Von vermeintlichen Geheimzeichen in Zeugnissen

5.9.2018 – Beschäftigte haben weder einen Anspruch auf ein nicht geknicktes, noch auf ein nicht geheftetes Arbeitszeugnis. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 9. November 2017 entschieden (5 Sa 314/17).

Nachdem das Arbeitsverhältnis des Klägers betriebsbedingt gekündigt worden war, erhielt er von seinem Ex-Arbeitgeber ein Zeugnis. Mit dessen Inhalt war der Kläger jedoch nur zum Teil einverstanden. Er verlangte daher im Rahmen eines Rechtsstreits diverse Änderungen. Die wurden ihm auch weitgehend zugestanden.

Geknickt und geheftet

Damit war der Fall jedoch noch nicht erledigt. Denn als der Kläger das Zeugnis geknickt und mit einer Heftklammer versehen in seinem Briefkasten vorfand, kam es erneut zum Streit. Wie sich herausstellte, war der Briefkasten des Klägers am Tag der Zustellung völlig überfüllt, so dass der Postbote den DIN A4-Umschlag in den Kasten „hineingeknüllt“ hatte.

Als das von dem Anwalt des Klägers gegenüber dem Ex-Arbeitgeber moniert wurde, bot dieser an, dass der Kläger das Zeugnis auch bei ihm abholen könne. Das lehnte der Kläger jedoch ab mit dem Ergebnis, dass auch das Ersatzdokument mit einem Knick bei ihm ankam. Auch die Seiten dieses Dokuments waren entgegen der Forderung des Klägers mit einer Heftklammer versehen worden.

Rechtsmissbrauch

Der Mann zog daher erneut vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz grenzt es an Rechtsmissbrauch, wenn ein Beschäftigter über zwei Instanzen hinweg die Zustellung eines ungeknickten Arbeitszeugnisses verlangt. Denn angesichts der offenkundigen Enge seines Briefkastens sei es dem Kläger durchaus zumutbar gewesen, dass Zeugnis bei seinem nur elf Kilometer von seiner Wohnung ansässigen Ex-Arbeitgeber abzuholen beziehungsweise durch einen Boten abholen zu lassen.

Der beklagte Arbeitgeber sei daher nicht dazu verpflichtet, dem Kläger ein weiteres Zeugnis auszustellen.

Kein unzulässiges Geheimzeichen

Das gilt nach Meinung der Richter auch hinsichtlich der von dem Kläger monierten Klammer. Denn es stelle, anders als von diesem behauptet, kein unzulässiges Geheimzeichen dar, wenn ein Arbeitgeber die Blätter eines Zeugnisses mit einem Heftgerät miteinander verbinde.

Für die These, ein unbefangener Arbeitgeber müsse annehmen, dass der Zeugnisaussteller mit einem zusammengehefteten Zeugnis signalisiert, er sei nicht mit dem Beschäftigen zufrieden gewesen, gebe es keine Belege.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zuzulassen.