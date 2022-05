Vermittler im Stress: Was gegen Überlastung und Unzufriedenheit getan werden kann

„Bei mehreren Maklern, die entweder ein Unternehmen des Vaters übernommen haben oder im Rahmen einer Nachfolge ein Maklerunternehmen gekauft hatten, konnte ich feststellen, dass nach zirka drei bis vier Jahren der anfängliche Enthusiasmus verflachte und sich der dauerhafte Stress und Erfolgsdruck negativ auf die betreffenden Vermittler auswirkte. Zunächst wurde über Mehrarbeit versucht, die steigenden Belastungen aus Beratung der Kunden, Führung der Mitarbeiter oder Veränderungen im Geschäftsprozess zu kompensieren. Konflikte in der oft jungen Familie häuften sich und wurden zum zusätzlichen Stressfaktor. Gesundheitliche Probleme auch aus Mangel an körperlichem Ausgleich häuften sich und führten dann an die Grenze der medizinisch-psychologischen Behandlungs-Bedürftigkeit. Nicht selten waren dann langwierige Kurbehandlungen notwendig und es entstand der Wunsch, das eigene Unternehmen zu verkaufen. Dieser letzte Ausweg macht besonders nachdenklich, weil es sich oft um zukunftssichere Vermittlerunternehmen handelte, mit guten Umsätzen und einem umfassenden Kundenstamm. Da bei den durch uns vermittelten Maklerfirmen und -beständen der Anteil der jungen Makler etwa 25 bis 30 Prozent ausmacht, gehe ich davon aus, dass das Thema Zeitmanagement und Work-Life-Balance mehr Unternehmer betrifft, als im Alltag vielleicht angenommen.“