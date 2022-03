Tarifverhandlungen: Verdi ruft vor drittem Treffen zum Streik auf

30.3.2022 – Vor der dritten Gesprächsrunde am Freitag will Verdi den Forderungen für den Innendienst der privaten Versicherungswirtschaft mehr Nachdruck verleihen und ruft zu Streiks auf. In Zeiten von Homeoffice werde es sich aber um Online-Aktionen handeln.

Am 1. April wird zwischen Vertretern der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) und des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) ein drittes Treffen stattfinden, um über den Tarifvertrag für den Innendienst der privaten Versicherer zu tagen.

Die Verhandlungsrunde findet im Gebäude der Provinzial Rheinland Versicherung AG in Düsseldorf statt. Einen Platz am Tisch hat auch der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister.

In Zeiten von Homeoffice wird zum Onlinestreik aufgerufen

Um ihren Forderungen mehr Druck zu verleihen, ruft Verdi laut einer Mitteilung vom Dienstag zum Streik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollen mit einer Aktion in Wiesbaden am 30. März 2022 starten. Es folgen weitere Streiks in Hamburg, Berlin, Leipzig, Hannover, Bremen, Stuttgart, Karlsruhe, München sowie Nürnberg und im Saarland am 31. März.

Am 1. April, dem Tag der dritten Verhandlungsrunde, werden die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen, Mannheim und beim Provinzial-Konzern zu Streiks aufgerufen.

Da die meisten Beschäftigten in der Versicherungsbranche noch im Homeoffice arbeiteten, werde eine Mehrheit der Beschäftigten in den Onlinestreik treten, so die Gewerkschaft.

Früher wurde noch auf der Straße gestreikt, zum Beispiel 2017 in Hamburg (Bild: Alexandra Luerssen)

Angebot der Arbeitgeber nicht ausreichend

Verdi begründet den Streikaufruf mit dem aus Gewerkschaftssicht nicht verhandlungsfähigen Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde.

Die Offerte sei „angesichts einer Inflation von über fünf Prozent nicht ausreichend, um die realen Einkommen der Versicherungsangestellten zu sichern, noch entspricht es der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Branche“, lässt sich Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler zitieren.

Die Forderungen der Tarifparteien

Die Forderungen von Verdi liegen seit Dezember auf dem Tisch. Unter anderem stehen fünf Prozent mehr Lohn für den Innendienst, eine Einmalzahlung von 600 Euro und ein Rechtsanspruch auf Homeoffice auf der Agenda (VersicherungsJournal 23.12.2021).

In der zweiten Gesprächsrunde (21.2.2022) hat der AGV auf die Forderungen der Gewerkschaftsvertreter reagiert und seine Offerte präsentiert. Sie enthält eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent ab November und zwei Einmalzahlungen in Höhe von 400 Euro (25.2.2022).

Gehälter der Versicherungsmitarbeiter auf gutem Niveau

Vollzeitbeschäftigte in der Versicherungsbranche haben im vergangenen Jahr mit einem durchschnittlichen Monatsverdienst von brutto etwa 5.240 Euro (ohne Sonderzahlungen) über ein Viertel mehr verdient als die Gesamtwirtschaft (4.100 Euro).

Im Vergleich mit ausgewählten anderen Branchen liegt die Entlohnung der Versicherungs-Angestellten somit auf relativ hohem Niveau, wie aktuell vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichte Zahlen zeigen (25.3.2022).

Was die Gehaltsentwicklung betrifft, so hinkten die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister den meisten anderen Wirtschaftszweigen und auch der Gesamtwirtschaft zuletzt etwas hinterher (2.3.2022).