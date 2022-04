Tarifabschluss erzielt: Mehr Geld für den Innendienst

4.4.2022 – Die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien dauerten bis in den frühen Samstag. Man fand einen Kompromiss: Die Gehälter steigen stufenweise (September 2022 und 2023) um drei und zwei Prozent, zusätzlich gibt es zwei Einmalzahlungen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 26 Monate bis März 2024.

Am 1. und 2. April verhandelten die Vertreter der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) und des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zum dritten Mal, um den Tarifvertrag für die 172.000 Mitarbeitenden des Innendienstes (inklusive Auszubildende) der privaten Versicherer abzuschließen.

Die Verhandlungsrunde fand im Gebäude der Provinzial Rheinland Versicherung AG in Düsseldorf statt. Einen Platz am Tisch hatte auch der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister.

Tarifvertrag: die wichtigsten Punkte

Die wichtigsten Ergebnisse des Treffens am Freitag und Samstag sind Folgendes:

Die Tarifgehälter steigen ab dem 1. September 2022 um drei Prozent. Die nächste Stufe erfolgt am 1. September 2023, dann werden die Löhne nochmals um zwei Prozent erhöht.

Im Mai 2022 bekommen die Mitarbeitenden eine Einmalzahlung in Höhe von 550 Euro, ein Jahr später (Mai 2023) folgt eine weitere in Höhe von 500 Euro.

Die Vergütungen für Auszubildende steigen am 1. September 2022 und 2023 um jeweils 50 Euro. Zusätzlich erhalten sie Einmalzahlungen in Höhe von 300 und 250 Euro. Außerdem vereinbarten die Tarifparteien einen Übernahmeanspruch bei erfolgreich absolvierter Ausbildung.

Teilzeitkräfte erhalten einen tariflichen Anspruch auf Zuschläge, wenn sie Überstunden leisten.

Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 26 Monate (vom 1. Februar 2022 bis 31. März 2024). In den ersten sieben Monaten (von Februar bis August 2022) gilt der Tarifvertrag vom 30. November 2019 unverändert weiter.

Kommentare der Verhandlungspartner

Elf Stunden verhandelten die Vertreter von AGV und Verdi in Düsseldorf. Es dürfte ein zähes Ringen gewesen sein. Für die Gewerkschafter standen vor allem Preiserhöhungen und die Inflation, die die Beschäftigten tragen müssen, im Vordergrund.

„Verdi wollte diese Belastung durch die Arbeitgeber abgemildert haben. Wir hätten uns ein Ergebnis gewünscht, das die Einkommen der Beschäftigten in der wirtschaftlichen Krise noch stärker gesichert hätte. Die Geschäftsergebnisse hätten das zugelassen“, lässt sich Martina Grundler, Verdi-Bundesfach-Gruppenleiterin Versicherungen, zitieren.

Andreas Eurich (Archivbild: Ullrich)

Naturgemäß sieht der AGV das anders. „Die Beschäftigten erhalten durch diesen Abschluss in einer Zeit galoppierend steigender Preise signifikant mehr Geld. In den gegenwärtig äußerst schwierigen Zeiten des Ukraine-Krieges wird mit dem Abschluss für Beschäftigte und Unternehmen Planungssicherheit geschaffen“, so AGV-Verhandlungsführer Andreas Eurich zu dem Abschluss.

Druck von Verdi, erstes Angebot der Arbeitgeber

Um den eigenen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, hatte Verdi im Vorfeld der Gespräche an den großen Versicherungsstandorten am 30. März und am 1. April zu Streiks aufgerufen.

Da die meisten Beschäftigten in der Versicherungsbranche noch im Homeoffice arbeiten, werde eine Mehrheit online die Arbeit niederlegen, so die Gewerkschaft im Vorfeld der Verhandlungsrunde (VersicherungsJournal 30.3.2022).

Die Forderungen von Verdi lagen seit Dezember auf dem Tisch. Unter anderem standen fünf Prozent mehr Lohn für den Innendienst, eine Einmalzahlung von 600 Euro und ein Rechtsanspruch auf Homeoffice auf der Agenda (23.12.2021).

In der zweiten Gesprächsrunde (21.2.2022) hatten die Arbeitgeber auf die Forderungen der Gewerkschaftsvertreter reagiert und ihre Offerte präsentiert. Sie enthielt eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent ab November und zwei Einmalzahlungen in Höhe von 400 Euro (25.2.2022).

Letzte Tarifabschlüsse für Innen- und Außendienst

Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgte dann am 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).

Zusätzlich lösten die Arbeitgeber Ende des Vorjahres eine Verpflichtung von 2019 ein. Mitarbeitende haben in diesem Jahr die Qual der Wahl: Sie können die zurückliegenden tariflichen Sonderzahlungen in maximal fünf freie Arbeitstage (bei Fünf-Tage-Woche) umwandeln (23.11.2021).

Die Angestellten im Außendienst erhielten zuletzt zum 1. November 2020 – je nach Länge der Unternehmens-Zugehörigkeit – 1,71 oder 1,90 Prozent mehr (7.7.2020). Bei den Beschäftigten bei Versicherungsagenten und -maklern wurden die Vergütungen zuletzt im September 2019 um 1,3 Prozent angehoben (13.8.2018).