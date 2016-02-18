So viel verdienen Versicherungs-Azubis

6.2.2026 – Angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen erhalten nach aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung derzeit im Schnitt 1.404 Euro pro Monat. Dies bedeutet Platz zwei in der bundesweiten Rangliste der bestbezahlten Ausbildungen. Auch in Westdeutschland reichte es zu Position zwei, im Osten sogar zum Spitzenrang. Das Salär der Versicherungs-Azubis liegt erst zum zweiten Mal über demjenigen der künftigen Bankkaufleute.

Im vergangenen Jahr (Stand: 1. Oktober 2025) hat ein Auszubildender über alle Ausbildungsjahre im Bundesdurchschnitt brutto 1.209 Euro pro Monat verdient. Dies geht aus der aktuellen Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütung hervor, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zu Anfang jedes Jahres veröffentlicht.

Für die aktuelle Untersuchung wurden die durchschnittlichen Vergütungen für 173 Berufe in den alten und für 112 Berufe in den neuen Bundesländern herangezogen.

Ein Plus von 6,7 Prozent in der Ausbildungsvergütung

Die Steigerung fiel mit 6,7 Prozent minimal höher aus als vor Jahresfrist, als die Zunahme so hoch ausfiel wie seit über 30 Jahren nicht mehr (VersicherungsJournal 6.2.2025). In den Jahren davor war es um höchstens vier Prozent nach oben gegangen (19.1.2024, 9.2.2023).

Das Institut weist explizit darauf hin, dass die zum Teil umfangreichen Sonderzahlungen und Inflationsausgleichsprämien, die in den Tarifverhandlungen der letzten Jahre auch für Auszubildende ausgehandelt wurden, in die Berechnungen nicht mit einbezogen wurden. Zum Hintergrund wird erläutert, dass sich die Berechnungen nur auf die vereinbarten monatlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen beziehen.

Versicherungs-Azubis gehören bundesweit zum Spitzentrio

Auszubildende zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen verdienen vergleichsweise sehr gut. Sie liegen der BIBB-Auswertung zufolge deutlich über dem Bundesdurchschnitt der aufgeführten Berufsbilder. Die Assekuranz bezahlt ihren Lehrlingen im Schnitt über alle drei Ausbildungsjahre hinweg 1.404 (Vorjahre: 1.282; 1.245) Euro brutto pro Monat. Dies entspricht dem zweiten (16.; fünften) Rang.

Die höchste Vergütung bekommen mit durchschnittlich 1.463 Euro angehende Milchtechnologen. An dritter bis fünfter Stelle liegen mit 1.403 bis 1.381 Euro Azubis zum Milchwirtschaftlichen Laboranten, zu Bankkaufleuten und zu Anlagenmechanikern. Bei künftigen Sozialversicherungsfachangestellten sind es 1.338 (1.239; 1.148) Euro, was den aktuell elften Platz bedeutet.

Am Ende der Rangliste finden sich Auszubildende im Friseurhandwerk (727 Euro) wieder. Angehende Tourismuskaufleute (918 Euro), Raumausstatter (922 Euro) und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (925 Euro) werden ebenfalls vergleichsweise niedrig entlohnt.

Im Westen auf Platz zwei

Angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen zählen zu den wenigen Berufsbildern, in denen es kaum Unterschiede zwischen der Vergütung in den alten und den neuen Ländern gibt. Im Westen belegen die Assekuranz-Azubis mit 1.405 Euro ebenfalls die zweite Position. Damit kletterten sie um 15 Ränge nach oben.

An der Spitze liegen angehende Milchtechnologen mit im Schnitt über alle Ausbildungsjahre 1.467 Euro. Zur Top Fünf gehören die gleichen Ausbildungsberufe wie in der deutschlandweiten Betrachtung, mit teilweise leicht abweichendem Vergütungsniveau.

Mit Abstand am niedrigsten entlohnt werden im Westen Azubis im Friseurhandwerk (727 Euro). Jeweils um die 920 Euro sind es in den drei anderen oben genannten Feldern.

Im Osten an sechster Stelle

In den neuen Bundesländern befinden sich die Assekuranz-Azubis traditionell (30.1.2020, 10.1.2019) ganz weit oben in der Rangliste der Brutto-Ausbildungsvergütungen. 1.395 Euro (im Schnitt über alle Ausbildungsjahre) bedeuten sogar die höchste Entlohnung im Osten.

Knapp dahinter folgen angehende Anlagenmechaniker (1.392 Euro) und Bankkaufleute (1.384 Euro). Am anderen Ende der Rangliste finden sich angehende Floristen wieder. Sie bekommen im Schnitt über alle Ausbildungsjahre hinweg nur 770 Euro. Vergleichsweise niedrige Beträge weist die BIBB-Statistik auch für künftige Bestattungsfachkräfte (885 Euro) und Bauzeichner (890 Euro) aus.

Versicherungs-Azubis überholen Bank-Azubis

Noch vor Jahresfrist waren die angehenden Versicherungskaufleute – nach der ersten Führung im Rennen mit den künftigen Bankkaufleuten im Jahr zuvor – wieder hinter diese zurückgefallen.

Aktuell haben aber die Assekuranz-Azubis wieder die Nase vorn. Aus zuletzt 18 Euro Rückstand wurden den BIBB-Daten zufolge rund 15 Euro Vorsprung. Zum Vergleich: In früheren Jahren hatten die Bank-Azubis mit mehr als 40 Euro in Front gelegen.

Je nach Berufsverband abweichende Vergütungen

Bei der Interpretation der berufsspezifischen Durchschnittswerte muss laut BIBB beachtet werden, dass für den einzelnen Beruf in der Regel keine einheitliche Ausbildungsvergütung existiert. Dies wird auf branchenspezifische und regionale Unterschiede zurückgeführt.

„Im Rahmen der BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen werden auf Grundlage der unterschiedlichen Vereinbarungen aus rund 500 bedeutenden Tarifbereichen Deutschlands Vergütungsdurchschnitte pro Beruf ermittelt. Im individuellen Fall kann die tatsächlich gezahlte Vergütung erheblich vom tariflichen Durchschnittswert des betreffenden Berufs abweichen“, so das Institut.

Unterschiede bei BVK und AGV

Dies wird auch am Beispiel der Assekuranz deutlich, in der die Ausbildungsvergütung vom jeweiligen Berufsverband abhängig ist. So liegt der monatliche Azubi-Lohn für Mitglieder des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) seit dem 1. Juli 2025 bei 970 Euro im ersten, 1.030 Euro im zweiten und 1.100 Euro im dritten Lehrjahr (3.7.2025).

Bei den Mitgliedern des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) beträgt die Vergütung seit dem 1. August 2025 1.355 Euro im ersten, 1.432 Euro im zweiten und 1.520 Euro im dritten Lehrjahr (7.7.2025, 8.7.2025, 5.8.2025).