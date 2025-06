Gehaltszufriedenheit: Diese Arbeitgeber der Versicherungsbranche schneiden am besten ab

17.6.2025 – In einer aktuellen Kununu-Auswertung zur Gehaltszufriedenheit können in der Versicherungsbranche kleine und mittlere Unternehmen punkten. Die Versicherungswirtschaft schneidet im Branchenvergleich gut ab. Nur in der Energiewirtschaft sind die Beschäftigten noch häufiger überzeugt, dass sie angemessen entlohnt werden.

Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu GmbH hat ein neues Siegel eingeführt: „Top Rated 2025 Gehaltszufriedenheit“. Es zeichnet Unternehmen aus, deren Mitarbeiter besonders zufrieden mit Gehalt und Sozialleistungen sind.

Die Grundlage für das Siegel sind allein die Kununu-Bewertungen, also Rückmeldungen von Beschäftigten. Diese können ihren Arbeitgeber auf der Plattform anonym mit einem („sehr schlecht“) bis fünf Sternen („sehr gut“) bewerten. Ausschlaggebend sind dabei die Angaben im Bereich „Gehälter“ des Unternehmensprofils.

Gehaltszufriedenheit wichtig für die Mitarbeiterbindung

Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die alle vorgegebenen Kriterien vollständig erfüllen, wie Kununu mitteilt. Im aktuellen Ranking schaffen das lediglich drei Prozent der bewerteten Arbeitgeber.

Die Plattform betont, dass die Gehaltszufriedenheit ein zentraler Faktor sei, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu halten. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2024 halten 67 Prozent der Beschäftigten ein angemessenes Gehalt für ein entscheidendes Kriterium bei der Jobwahl.

WERBUNG

Diese Kriterien mussten die bewerteten Arbeitgeber erfüllen

Für die Qualifikation für das Top-Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025 mussten innerhalb der letzten zwölf Monate (ab dem 14. April 2025) sechs Voraussetzungen erfüllt werden. Diese sind:

mindestens 70 Prozent Gehaltszufriedenheit insgesamt und in den letzten zwölf Monaten.

Mindestens 3,8 von fünf Sternen in der Kategorie Gehalt und Sozialleistungen, insgesamt und in den letzten zwölf Monaten.

Mindestens 3,4 Sterne im Mitarbeiter-Score insgesamt und in den letzten zwölf Monaten. Der Mitarbeiter-Score ist dabei der Durchschnitt aller Bewertungen, die von (ehemaligen) Beschäftigten für das Unternehmen abgegeben wurden.

Mindestens 3,4 Sterne in der Gesamtbewertung seit Bestehen des Profils.

Mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeitern seit Bestehen des Profils. Bewertungen von Bewerbern werden nicht berücksichtigt.

Mindestens zwei neue oder aktualisierte Bewertungen in den letzten zwölf Monaten

Gehaltszufriedenheit in der Versicherungsbranche liegt bei 71 Prozent

Auf Anfrage hat Kununu dem VersicherungsJournal zusätzliche Daten zur Verfügung gestellt, die zeigen, wie die Versicherungsbranche bei der Gehaltszufriedenheit ihrer Mitarbeiter abschneidet – und welche Unternehmen konkret das Siegel „Top Rated Gehaltszufriedenheit“ tragen dürfen.

Laut Kununu liegt die Gehaltszufriedenheit in der Versicherungsbranche bei 71 Prozent. Das bedeutet: 71 Prozent der bewertenden Beschäftigten geben an, mit ihrem Gehalt zufrieden zu sein. Damit belegt die Versicherungswirtschaft den zweiten Rang unter den Branchen – nur in der Energiewirtschaft ist die Zufriedenheit mit 73 Prozent noch höher.

Auf den Plätzen drei und vier folgen die Banken mit 69 Prozent sowie die IT-Branche mit 65 Prozent. Dahinter liegen Beratung/Consulting mit 64 Prozent und der Maschinenbau mit 62 Prozent.

Dominierend sind kleinere und mittlere Arbeitgeber

Aus der Versicherungsbranche schafften es insgesamt 32 Unternehmen, mit „vollster Gehaltszufriedenheit“ zu überzeugen. Die Branchenzuordnung nehmen die Unternehmen dabei selbst vor, wie eine Sprecherin erklärt.

Beim Blick auf die Liste fällt auf: Nur ein einziger Versicherer hat es ins Ranking geschafft – die Alte Oldenburger. Dominierend sind hingegen kleinere und mittlere Maklerhäuser, Versicherungsagenturen und weitere Dienstleister aus dem Versicherungsumfeld.

Damit weichen die Ergebnisse deutlich von anderen Rankings ab, etwa den „Top-Arbeitgebern Mittelstand“ der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen (VersicherungsJournal 2.12.2024). In solchen Rankings bleiben kleinere Anbieter oft außen vor – sie erfüllen nicht die Mindestanforderungen an Mitarbeiterzahl und Bewertungsstimmen.

Diese Unternehmen bieten eine Top-Gehaltszufriedenheit

Auch zeigt sich ein deutliches regionales Gefälle. Viele der Arbeitgeber, die die Bedingungen für das Siegel erfüllen, sitzen in klassischen Versicherungshochburgen wie Köln, Hamburg oder Berlin – oder tendenziell in Süd- und Westdeutschland. Aus den neuen Bundesländern findet sich hingegen nur ein einziges Unternehmen in der Liste: die Sparkassen-Agentur von Cornelia Walkowiak aus Leipzig.

Da alle gelisteten Unternehmen eine 100-prozentige Gehaltszufriedenheit erfüllen, sind sie in der folgenden Tabelle alphabetisch aufgeführt.

Nutzungslizenz muss käuflich erworben werden

„Die ausgezeichneten Unternehmen dürfen mit dem Siegel nur werben, wenn sie die Nutzungslizenz käuflich erworben haben. Die Anzeige der Auszeichnung auf dem Kununu-Profil erscheint automatisch, wenn alle Kriterien für die Qualifikation erfüllt wurden“, teilt die Sprecherin mit.

Die Bedingungen für die Nutzung des Siegels „Top Rated 2025 Gehaltszufriedenheit“ sowie die Preise sind auf der Webseite von Kununu einsehbar.