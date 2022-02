Ende der Homeoffice-Pflicht: Wie Versicherer die Arbeitswelt künftig gestalten

28.2.2022 – Ab dem 21. März könnte wieder mehr Normalität in die Versicherungsbranche einziehen. Die Arbeitgeber bereiten ihre Belegschaften vor, verordnen aber keine Präsenzpflicht. Sie setzen vielmehr auf Flexibilität beim Arbeitsort und der Arbeitszeit. Und der Innendienst möchte eine finanzielle Anerkennung seiner Leistungen sehen.

Nach knapp zwei Jahren fällt am 20. März die Homeoffice-Pflicht. Der Arbeitgeber ist dann nicht mehr verpflichtet, den Innendienst an den heimischen Schreibtisch zu verbannen, zumindest solange das Virusgeschehen rückläufig bleibt.

Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es ab dem 21. März weiter? Bekommen die Beschäftigten dann ihr altes Arbeitsleben im Büro auf dem Firmengelände zurück? Wohl kaum.

Die Versicherer agieren zurückhaltend. Von einer flächendeckenden Rückkehr der Belegschaft ins Unternehmen kann keine Rede sein. Zudem brauchen die Arbeitgeber mittlerweile gute Argumente, um ihre Angestellten wieder an den Schreibtisch im Betrieb zu locken. Denn viele haben sich mit dem heimischen Arbeiten arrangiert.

Mitarbeiter von der Rückkehr ins Büro überzeugen

Zur Erinnerung: Ende 2021 hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) bis zum 19. März 2022 verlängert. Viele Versicherer beschäftigten sich damit, wie produktiv ihr Innendienst im Homeoffice arbeitet (VersicherungsJournal 1.12.2021). Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) sorgte sich im zweiten wie auch im ersten Coronawinter um Auswirkungen auf Psyche und Physis der Mitarbeitenden (18.12.2020).

Jetzt steht die Versicherungswirtschaft vor neuen Herausforderungen. Es sei „kein so ganz leichtes Unterfangen“, die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder in die Hauptverwaltungen zurückzuholen, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann in einem Pressegespräch im Februar. Viele hätten sich an die Arbeit zu Hause gewöhnt, andere würden gerne zurückkehren, wünschten sich aber mehr Flexibilität. Leitermann denkt sogar über Samstagsarbeit nach (16.2.2022).

Arbeitswelt wird sich stark verändern

Was wiederum den Mitarbeitenden wichtig ist, belegt eine aktuelle Umfrage unter 600 Teilnehmern des Berufsverbandes DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte e.V. Vor allem schätzen sie die Flexibilität (fast 80 Prozent) und die bessere Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben (76 Prozent).

Wie Arbeitgeber der Versicherungsbranche damit umgehen, zeigen Nachfragen beim Axa-Konzern, bei den Gothaer Versicherungen, der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), der Versicherungskammer Bayern (VKB) und der Zurich Gruppe Deutschland.

Versicherer setzen auf hybride Angebote

Die Versicherer tüfteln seit geraumer Zeit an neuen Arbeitsmodellen, die die Wünsche der Beschäftigten aufgreifen. Die Antwort bei vielen Unternehmen lautet: hybride Angebote, die das Arbeiten zu Hause als auch im Unternehmen ermöglichen. Mit einer Rückkehr von 100 Prozent des Innendienstes auf das Firmengelände plant kaum eine Gesellschaft.

„Nach heutigem Stand wird am 21. März eine Rückkehr in die Bürogebäude zunächst auf freiwilliger Basis stattfinden“, erklärt die Zurich auf Nachfrage. Nach Corona sei weder eine hundertprozentige Remote-Lösung, noch eine pauschale Büropflicht vorgesehen.

Dennoch ist der Versicherer davon überzeugt, „dass eine berufliche Heimat im Sinne einer Betriebsstätte, die regelmäßig aufgesucht wird, ein entscheidender Faktor für ein langfristig erfolgreiches Unternehmen ist. Wir brauchen den persönlichen Kontakt und die emotionale Bindung zu den Kolleginnen und Kollegen“.

Die Zurich, gerade erst als „Top-Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet (22.2.2022), entwickelt ihr „FlexWork 2.0 Modell“ weiter. Es soll den Mitarbeitenden mehr Freiheit bei der Planung ihrer Arbeitszeit ermöglichen. „Wir rechnen dabei zunächst mit einer durchschnittlichen Anwesenheit in den Büroräumen von rund 50 bis 60 Prozent“, so das Unternehmen.

Ein Zurück in die alte Welt ist für uns auch nach Corona und dem Ende der Homeoffice-Pflicht keine Option. Versicherungskammer Bayern

VKB plant mit plant mit 60/40-Quote

Bei der VKB mit knapp 7.000 Beschäftigten arbeiten aktuell 70 Prozent der Belegschaft mobil. „Ein Zurück in die alte Welt ist für uns auch nach Corona und dem Ende der Homeoffice-Pflicht keine Option“, unterstreicht der öffentliche Versicherer.

Ab diesem Jahr wird das Unternehmen ein „Smart-Working-Angebot“ einführen (10.11.2021). Eine verbindliche Obergrenze für den Homeoffice-Anteil nach der Pandemie soll es nicht geben. „Wir planen mit einer 60/40-Quote: 60 Prozent im Büro, 40 Prozent mobil“, so der Versicherer.

Bessere Ausstattung und freie Zeiteinteilung

Derzeit bereite man sich in kleinen Schritten auf eine neue Normalität nach Corona vor. Nach einer internen Umfrage sind 70 Prozent der Mitarbeitenden der Versicherungskammer mit dem mobilen Arbeiten zufrieden. Zugleich fehlt aber 64 Prozent der direkte Austausch, 52 Prozent möchten ihr Team öfter sehen.

Allerdings spiele auch die im Vergleich zum Homeoffice bessere Ausstattung der Büroarbeitsplätze mit moderner Technik eine Rolle. Die Arbeitszeit gestaltete die VKB mit Pandemiebeginn flexibler: montags bis freitags von 4.30 bis 20.00 Uhr. Weitere Punkte wie Samstagsarbeit würden nicht diskutiert.

Die Axa in Köln gibt an, dass über die Organisation der Rückkehr der Beschäftigten nach dem 20. März intern noch diskutiert werde. „Auch wenn wir die Zukunft des Arbeitens in der Flexibilität sehen, so sind wir ebenso davon überzeugt, dass der persönliche Austausch und regelmäßige Treffen in Präsenz wichtig für unsere Teams und unsere Innovationskraft sind“, so die Aussage.

Es ist in der Übergangsphase eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskräfte, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen. Gothaer Versicherung

Führungskräfte sind jetzt gefordert

Die hybriden Angebote werden auch von der Gothaer und der LV 1871 ausgebaut und sollen nach Ende der Homeoffice-Pflicht weiter Bestand haben. Die Kölner haben dafür Regeln zum „mobilen Arbeiten“ aufgesetzt.

Danach können die Mitarbeitenden bis zu 60 Prozent ihrer persönlichen Arbeitszeit mobil – im Homeoffice oder an Drittorten – arbeiten. 40 Prozent sind der gemeinsamen Arbeit und Zusammenarbeit am jeweiligen Gothaer-Standort vorbehalten.

Bei dem Münchener Lebensversicherer haben die Beschäftigten laut aktueller Betriebsvereinbarung Anspruch auf 40 Prozent mobile Arbeitsgestaltung. Bereits vor der Coronakrise konnten die Beschäftigten ihre Aufgaben zwischen 6.30 und 22.00 Uhr erledigen. Dennoch will das Unternehmen „den persönlichen Austausch im Büro“ verstärkt fördern und „mit verschiedenen Aktionen“ begleiten.

Die Gothaer bereitet ihre Belegschaft und das Management auf das Ende der Homeoffice-Pflicht vor. „Es ist in der Übergangsphase eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskräfte, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen, um von der virtuellen in die hybride Zusammenarbeit hinein zu finden. Im Rahmen von Workshops balancieren wir systematisch aus, wie wir in den Teams die Zusammenarbeit gestalten wollen.“

Kommt der Samstag als Arbeitstag zurück?

Die Versicherer haben in der Pandemie von der Flexibilität und Anpassungsbereitschaft ihrer Belegschaften profitiert. Zeitweise arbeiteten 90 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus (15.1.2021). Jetzt heißt es, Wünsche und Forderungen der Angestellten in künftige Angebote zu integrieren.

Und der Innendienst möchte für seine Leistungen der vergangenen 24 Monate Geld sehen. Die Gewerkschaften fordern in den aktuellen Tarifverhandlungen eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent (25.2.2022). In einer ersten Offerte bieten die Arbeitgeber 2,5 Prozent.

Auch wenn sich die Versicherer beim Lohnaufschlag großzügig zeigen werden, durch die Hintertür könnte, wie von Signal-Iduna-Chef Leitermann angeregt, der Samstag als Arbeitstag wieder eingeführt werden. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, dies wurde 1968 abgeschafft.