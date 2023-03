Drei Versicherer gehören zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

27.3.2023 – Die Allianz, die Andsafe und die Alte Oldenburger schaffen es in dem Ranking der Great Place To Work-Umfrage unter die Top 100 unter der beliebtesten Brötchengeber Deutschlands. Die Allianz kann sich dabei sogar einen Platz unter den besten 18 sichern. Daneben haben es zwei Krankenkassen ins Ranking geschafft.

Die unter der Marke Great Place To Work auftretende GPTW Deutschland GmbH bewertet zum wiederholten Male „Deutschlands Beste Arbeitgeber“. Im Fokus stehen dabei die Qualität und Attraktivität von 931 angemeldeten Unternehmen. Von denen wurden 100 ausgezeichnet.

Grundlage dafür war eine Umfrage unter 421.909 Mitarbeitern von März bis November 2022.

Versicherungs-Unternehmen sind Teil der Top-Arbeitgeber

Die Bewertungsfaktoren waren unter anderem, ob die Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, gute Ausstattungen zur Verfügung stehen, die Work-Life-Balance gefördert wird und es Fairness unabhängig des Geschlechts gibt. Daneben wird auch die Frage beantwortet, ob die Angestellten stolz darauf sind, bei ihrer Firma zu arbeiten.

In die 100 bestbewerteten Arbeitgeber gliedern sich auch ein paar Versicherer und Krankenkassen ein. Die Allianz Versicherungen schaffen es, in der größten Größenklasse – über 5.000 Mitarbeiter – den zweiten Platz zu belegen und damit zu einem der 18 beliebtesten Arbeitgeber in ganz Deutschland zu werden.

Auch die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse belegt einen der besten Ränge: In der Größenklasse 2.001 bis 5.000 Mitarbeiter schafft sie es auf Platz drei.

Ebenfalls in den Top 100 landeten:

Gute Arbeitgeber in der Branche

Im vergangenen Jahr fanden sich noch ein paar mehr Firmen aus der Branche in den Top 100 (VersicherungsJournal 14.4.2022). So sind zum Beispiel die Barmer, die Siemens Healthineers AG, die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, die Volkswohl Bund Versicherungen und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. in diesem Jahr nicht mehr vertreten.

Die Liste mit den Top 100 Arbeitgebern ist hier einzusehen.

In anderen Untersuchungen sind wiederum auch andere Ergebnisse abzulesen. Einige Versicherer, wie die Andsafe oder die Allianz landeten in mehreren Umfragen weit vorne. Beispielsweise von Focus Business oder einer Kooperation von Stern und der Statista GmbH als beliebte Arbeitgeber (23.1.2023, 22.2.2023). In einer Studie der Servicevalue GmbH setzten sich wiederum die WWK Versicherungen durch (25.1.2023).

Unternehmenskultur bietet entscheidenden Vorteil

Die Ersteller der Umfrage sind der Auffassung, dass die Unternehmenskultur in den kommenden Jahren den Ausschlag beim Thema Fachkräftemangel geben wird. In wenigen Jahren werden mehr und mehr Arbeiter aus der Babyboomer-Generation in den Ruhestand gehen. Dieser Weggang sei für viele Firmen schwer zu kompensieren.

Umso wichtiger sei ein positives Firmenimage, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und alte Mitarbeiter zu halten.