Die „Proximus Versicherung AG“ erneuert das Bedingungswerk

25.6.2018 – Am 1. Juli veröffentlicht das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft die aktualisierte Fassung des Bedingungswerks der fiktiven Versicherungsgruppe Proximus. Bei Versicherungskaufleuten und -fachwirten wird es erstmals in den offiziellen Prüfungen im Herbst 2019 angewendet. Proximus 4 wird unter anderem das Pflegestärkungsgesetz sowie neue Produktgenerationen und Verbands-Musterbedingungen berücksichtigen. Eine Übersicht der wesentlichen Änderungen in Form einer Synopse stellt der Herausgeber BWV ab Erscheinungsdatum auf seiner Webseite zur Verfügung. Proximus kann als Druckausgabe und erstmalig als E-Book erworben werden.

WERBUNG

Im Jahr 2006 ging die Proximus Versicherung AG an den Start. Geschaffen wurde das fiktive Unternehmen von Branchenexperten, darunter vielen Dozenten. Die Koordination übernahm das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. als bildungspolitischer Interessenvertreter aller deutschen Versicherungs-Unternehmen.

Proximus 4 erscheint am 1. Juli

Grundlage der Fachliteratur und der offiziellen Prüfungen ist das Bedingungswerk der Proximus Versicherungsgruppe. Am 1. Juli 2018 wird die aktualisierte Fassung Proximus 4 veröffentlicht. Ab diesem Tag stellt das BWV auch eine Übersicht der wesentlichen Änderungen in Form einer Synopse auf seiner Webseite bereit.

Anpassungen werden in immer kürzeren Abständen notwendig, da sich wesentliche Rahmenbedingungen schneller ändern. Wie bei den im Jahr 2008 beziehungsweise 2014 erschienen Vorgängerversionen dürften die Veränderungen vor allem durch eine neue Rechtslage inklusive neuer Urteile, veränderte Musterbedingungen der Verbände sowie weiterentwickelte Produkte erforderlich gewesen sein.

Ziel ist es, die Vorschriften des „Musterunternehmens“ mit den tatsächlichen rechtlichen Gegebenheiten und zu beobachtenden Marktentwicklungen in Einklang zu bringen. So soll Proximus 4 laut BWV unter anderem das Pflegestärkungsgesetz sowie neue Produktgenerationen und PKV-Musterbedingungen berücksichtigen.

Prüfungsrelevant ab Herbst 2019

Das über 400 Seiten starke Proximus-Bedingungswerk setzt einen einheitlichen Standard für die überbetriebliche Aus- und Weiterbildung sowie für die Vorbereitung und Durchführung von bundeseinheitlichen Prüfungen. Prüfungsfragen basieren darauf. Dies wird auch an den veröffentlichten Lösungshinweisen bei den Fachwirten deutlich.

Es ist in gedruckter Form ein zugelassenes Hilfsmittel in den Prüfungen „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“ sowie „Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“.

Bei den Kaufleuten kommt Proximus 4 erstmals ab Herbst 2019 in der Zwischenprüfung und ab Sommer 2020 in der Abschlussprüfung zum Einsatz. Angehende Fachwirte verwenden Proximus 4 zum ersten Mal zur Herbstprüfung 2019. Die Prüfungsfragen für die Versicherungsfachleute werden auf dieser Grundlage ab Juli 2019 erstellt.

Der Kosmos der Proximus

Neben dem Bedingungswerk wird die fiktive Gesellschaft Proximus durch die zahlreichen Autoren der Fachliteratur für angehende Fachwirte für Versicherungen und Finanzen mitgestaltet. So bietet die Versicherungsgruppe nicht nur die gesamte Vielfalt an Versicherungszweigen an, sondern über Töchter gleichfalls Finanzprodukte aller Art, hat eine Organisation und definierte Vertriebswege.

Im Herbst 2016 erhielten die Autoren der vierzehnbändigen Fachwirtliteratur sowie das für das Bedingungswerk „Proximus Gewerbekunden“ zuständige Team den jährlich vom BWV verliehenen Jahrespreis für ihren Einsatz und ihre Expertise.

Einige Autoren dürften jetzt schon dabei sein, die Bedingungsänderungen in ihre Fachbeiträge einzuarbeiten. Insbesondere neue Produkte in Leben und Kranken, aber auch Themen wie Aufsichtsrecht, Solvabilität und Digitalisierung ziehen quasi permanent einen erheblichen Aktualisierungsbedarf nach sich.

Bezugsquelle Proximus 4

Die „Proximus 4 Versicherungs-Bedingungen und Tarife“ wird vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. herausgegeben.

Die Druckausgabe (ISBN 978-3-00-059557-8) kostet 14 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Das Werk ist erstmals auch als E-Book für 9,50 Euro lieferbar. Bestellungen sind im Online-Shop des BWV möglich.