Corona: Impfansagen der Versicherer

23.3.2021 – Die Versicherungswirtschaft will Mitarbeiter und deren Angehörige durch Betriebsärzte selbst gegen Covid-19 impfen. Zu entsprechenden Plänen äußerten sich öffentlich bereits Allianz, Generali, Gothaer, R+V und Zurich.

Das Impfen der Bevölkerung geht in Deutschland nur langsam voran. Vergangenen Freitag trafen sich Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, um Maßnahmen zu besprechen, wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll.

Ein Ergebnis des Treffens: Ab dem 5. April sollen alle niedergelassenen Hausärzte Vakzine verabreichen. Die Liefermenge an die Praxen ist im ersten Schritt noch gering: Pro Woche soll jeder Allgemeinmediziner etwa 20 Impfdosen erhalten. So sieht es der Entwurf nach dem Impfgipfel vor, wie unter anderem die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ online berichtete.

Wirtschaft verliert Geduld

Wie es mit Lockerungen und Öffnungen, Ausgangssperren und der vieldiskutierten Teststrategie weitergeht, war am Montag Thema in einer Videoschalte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs. Bis Redaktionsschluss lagen noch keine Ergebnisse vor.

Die Wirtschaft verliert langsam die Geduld mit dem Vorgehen gegen die Eindämmung der Viruskrise. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. legte ein „Konzept zur Beschleunigung der Covid-19-Pandemieimpfung durch Ausweitung der Impfberechtigung auf Betriebsärzte“ (PDF, 1,1 MB) vor.

Auch die großen Player der Versicherungswirtschaft äußerten sich dazu und wollen ihre Mitarbeiter und deren Familien durch die Betriebsärzte selbst gegen Corona impfen. Mit konkreten Aussagen äußerten sich dazu bereits die Allianz SE, die Zurich Gruppe Deutschland und die Generali Deutschland AG (VersicherungsJournal Medienspiegel 10.3.2021).

R+V: ab April Impfquote erhöhen

Norbert Rollinger (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Sollte ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, wollen die R+V Versicherungen im April ihre Impfaktion für die Belegschaft starten.

„Wir sind bereit und wollen damit einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten, indem wir helfen, die bundesweite Impfquote möglichst zügig zu erhöhen“, sagte Vorstandschef Norbert Rollinger auf der Bilanzpressekonferenz des Konzerns (22.3.2021). Derzeit würden Impfungen an zentralen Standorten des Unternehmens wie Wiesbaden, Hamburg und Stuttgart vorbereitet.

Als Vorlage diente dem Versicherer die Durchführung von Grippeschutzimpfungen in der Belegschaft aus den Vorjahren.

Nach Aussage von Rollinger liege die Präsenzquote in den bundesweiten Standorten weiterhin bei rund zehn Prozent der 16.500 Mitarbeiter. Seit Beginn der Pandemie sind bundesweit 302 Mitarbeiter an Corona erkrankt, davon sind 285 wieder genesen. Aktuell seien 17 Mitarbeiter akut positiv getestet, so der Vorstandschef zur aktuellen Situation.

Gothaer will auch Vertriebspartner impfen

Sobald Unternehmen auf Vakzine zugreifen können, wollen auch die Gothaer Versicherungen ihren rund 4.800 Mitarbeitenden und ihren Partnern im Exklusivvertrieb kostenlose Impfungen an 17 Standorten anbieten. Das teilte das Unternehmen Mitte März mit.

Dazu werden an den fünf größeren Standorten eigene Impfstraßen aufgebaut, an den übrigen wird auf externe Dienstleister zurückgegriffen. Wenn ausreichend Impfstoffe verfügbar sind, sollen auch die engsten Angehörigen einbezogen werden. Bis es soweit ist, sollen anlassbezogen Selbsttests zur Verfügung gestellt werden, so das Unternehmen.

Gegenwärtig arbeiteten 78 Prozent der Gothaer-Mitarbeiter pandemiebedingt im Homeoffice. 80 Prozent davon seien mit dieser Lösung auch zufrieden. Dies zeigten interne Befragungen, wie Vorstandschef Oliver Schoeller auf einer Fachkonferenz erklärte (19.2.2021).