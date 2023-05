Arbeitgeberranking: Heftige Schlappe für die Versicherungs- und Finanzdienstleister

26.5.2023 – Aus der Assekuranz gehört nur die Allianz zu den 50 Arbeitgebern, bei denen sich Schüler und Studierende verschiedener Fachrichtungen am ehesten bewerben würden. Zu diesem Ergebnis kommen die aktuellen Auflagen des Absolventen- und des Schülerbarometers des Beratungs- und Marktforschungs-Unternehmens Trendence.

Bei Fachkräften mit und ohne akademischen Hintergrund stehen Versicherungs- und Finanzdienstleister nicht hoch im Kurs. Dies zeigen die aktuellen Auflagen des Fachkräfte- und des Professionals-Rankings der Trendence Institute GmbH.

Demnach schaffte es nur der Allianz-Konzern in beiden Rubriken in die Top 50. Professionals (Akademiker) nannten auf die Frage, bei welchen Unternehmen sie sich am ehesten bewerben würden, aus dem Finanz- und Versicherungssektor ansonsten nur noch die Techniker Krankenkasse.

Bei den Fachkräften (Nicht-Akademiker) werden neben der Allianz nur noch die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen), der Medizinische Dienst Bund sowie die Deutsche Rentenversicherung Bund in der Spitzengruppe aufgelistet (VersicherungsJournal 22.5.2023).

Allianz bei Schülern auf Platz 33

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Schülern und Studierenden, wie aus weiteren Untersuchungen von Trendence hervorgeht. Für das „Trendence Ranking Schüler_innen“ 2023 wurden 34.234 Personen aus den Klassen 8 bis 13 befragt. Das „Trendence Ranking Studierende“ 2023 beruht auf den Antworten von 22.758 Hochschülern verschiedener Fachrichtungen.

Bei den Schülern erhielt die Allianz 1,6 Prozent der Stimmen, nach 1,4 Prozent im Jahr zuvor. Mehrfachnennungen waren möglich. Dadurch verbesserte sich das Unternehmen vom 39. auf den 33. Platz.

Zu den 50 beliebtesten potenziellen Arbeitgebern gehören aus dem Segment Versicherung und Finanzen darüber hinaus nur noch die AOKen (Rang 20 mit 2,7 Prozent), die Sparkassen Finanzgruppe (Platz 25 mit 2,0 Prozent) sowie die Commerzbank AG und die Deutsche Bundesbank (an geteilter 44. Position mit 1,1 Prozent).

Den Spitzenplatz verteidigte die Polizei (minus 0,7 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent) vor der erneut zweitplatzierten Bundeswehr (minus 0,7 Punkte auf 10,1 Prozent). An dritter und vierter Stelle folgen in unveränderter Reihenfolge die Adidas AG (plus 0,8 Punkte auf 9,0 Prozent) und die BWM Group (plus 0,1 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent).

Wenn, dann die Alianz

Nicht wesentlich anders stellt sich der Sachverhalt bei den Studierenden dar. Wenn, dann schaffte es die Allianz in die Top 50. So ist in der Spitzengruppe der Ingenieur-Studiengänge gar kein Versicherungs- oder Finanzdienstleister zu finden.

Im Ranking der Hochschüler aus dem Bereich Naturwissenschaften schnitt die Allianz mit Position 22 (2022: 23) mit erneut 2,8 Prozent am besten ab. Bei den Informatikern bedeuten 1,6 (Vorjahr: 1,5) Prozent den 37. (38.) Rang. Weitere Versicherungs- und Finanzdienstleister? Fehlanzeige.

Andere Branchen liegen an der Spitze

Im Segment Wirtschafts-Wissenschaften findet sich Deutschlands größter Versicherer (12.7.2022) mit 3,3 (2022: 2,6) Prozent auf dem 20. (30.) Platz wieder. Eine Top-50-Platzierung erreichten auch Goldmann Sachs (mit 2,8 Prozent an 28. Stelle), die Europäische Zentralbank (Rang 33 mit 2,6 Prozent), die Deutsche Bank (Position 36 mit 2,3 Prozent) und J.P. Morgan (Platz 39 mit 2,0 Prozent).

Im Segment Informatik siegte Apple (20,6 Prozent) vor Google (17,4 Prozent), bei den Ingenieuren BMW (15,3 Prozent) vor der Audi AG (12,3 Prozent).

Im Bereich Naturwissenschaften liegt die Biontech SE (18,3 Prozent) an der Spitze vor der Bayer AG (14,8 Prozent), während sich bei den Wirtschafts-Wissenschaften Apple (12,0 Prozent) an Daimler/ Mercedes Benz (10,9 Prozent) vorbeischob.

Welche Versicherer zu den Besten zählen

Welche Arbeitgeber der Assekuranz von den Beschäftigten am meisten geschätzt werden – dazu gibt es diverse Umfragen und Studien. Die Ergebnisse fallen wegen teils stark voneinander abweichenden Bewertungsrastern mitunter deutlich unterschiedlich aus.

Die unter der Marke „Great Place To Work“ auftretende GPTW Deutschland GmbH bewertet regelmäßig „Deutschlands Beste Arbeitgeber“, wobei vor allem auf Qualität und Attraktivität von vielen hundert angemeldeten Unternehmen fokussiert wird. 2023 schafften es der Allianz-Konzern, die Andsafe AG und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG unter die Top 100 (27.3.2023).

In einer Untersuchung der Zeitschrift Stern und der Statista GmbH hatten aus der Assekuranz die Allianz, die ADAC Versicherungen und der R+V-Konzern die Nase vorn (23.1.2023). Im diesjährigen Ranking „Top-Arbeitgeber in Deutschland 2023“ von Focus Business schnitten unter den Versicherern die Zurich Gruppe Deutschland, die LVM Versicherungen und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland am besten ab (22.2.2023).