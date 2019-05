Axa bettet Krankenversicherung in „Ökosystem Gesundheit“ ein

28.5.2019 – Mit ihrem Paket, bestehend aus einem Tarif für Vollversicherte und entsprechenden Mehrwerten, will die Gesellschaft ihren neuen Kurs Richtung Gesundheits-Dienstleister einläuten. Das Angebot „Active-Me“ ist in ein „Ökosystem Gesundheit“ eingebettet und setzt auf Belohnung und zusätzliche digitale Services.

WERBUNG

Mit ihrem neuen Vollversicherungstarif „Active-Me“ will die Axa Krankenversicherung AG den Wandel zum Gesundheits-Dienstleister vollziehen.

Dafür setzt das Unternehmen auf „ein Ökosystem Gesundheit mit differenzierenden Elementen wie Präventionskursen und Gesundheitsboni sowie Online-Arzt und digitalen Medizinprodukten“. So beschreibt die Gesellschaft ihr neues Produkt in einer Mitteilung am Montag.

Boni für Musterschüler der Versicherten

Thilo Schumacher (Bild: Axa)

Kurz vor dem Marktstart des neuen Vollversicherungstarifs stellte die Gesellschaft ihren auf das neue Angebot abzielenden „Präventionsreport 2019“ vor (VersicherungsJournal 5.4.2019).

Laut der Studie wünschen sich 78 Prozent der Bundesbürger eine stärkere Unterstützung ihrer Krankenversicherung beim Vorbeugen.

Darauf will das Unternehmen reagieren und rückt mit „Active-Me“ den Fokus auf gesundheitsbewusstes Verhalten. Die Liste der unterstützenden Angebote reiche vom Online-Rückentrainer bis hin zur Erstattung von Präventionskursen.

Honoriert werde das gesundheitliche Engagement der Versicherten durch entsprechende Boni bei der Erfüllung bestimmter Kriterien: zum Beispiel für Nichtrauchen oder Sporttreiben. Musterschülern unter den Versicherten winken außerdem Beitrags-Rückerstattungen.

„Active-Me bietet innovative Serviceangebote – auch digital – sowie finanzielle Vorteile, um unsere Versicherten einfach und unkompliziert darin zu unterstützen, etwas für ihre eigene Leistungsfähigkeit und Fitness zu tun.“ So wirbt der bei dem Konzern für die Personenversicherung zuständige Dr. Thilo Schumacher.

Prävention und Beratung

Bei gesundheitlichen Problemen will die Axa ihre Kunden dabei unterstützen, den richtigen Leistungsträger oder Mediziner zu finden: Hier setzt der Versicherer auf seinen eingeführten „Gesundheitsservice-360-Grad“ (VersicherungsJournal 17.7.2013).

Der Mehrwert umfasst Präventionsangebote, qualifizierte medizinische Beratung, ambulante und stationäre Versorgung im Krankheitsfall. Erst im Februar hatte der Krankenversicherer das Angebot um eine Kooperation mit der Better-Doc GmbH erweitert. Der Dienstleister soll die Patienten bei ihrer Suche nach spezialisierten Fachärzten und Kliniken unterstützen (VersicherungsJournal 8.2.2019).

Digitale Services für Kunden

Außerdem bietet die Axa in ihrem neuen Vollversicherungstarif diverse telemedizinische Mehrwerte: Dazu gehören Konsultationen von Online-Ärzten, die erste Diagnosen liefern und Rezepte ausstellen sowie an Spezialisten überweisen und AU-Bescheinigungen ausstellen.

Nicht alle Kunden würden diesen Service aber in Anspruch nehmen: 82 Prozent der Patienten wollen im Krankheitsfall vom Arzt ihres Vertrauens persönlich untersucht zu werden. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der IKK Südwest unter ihren Versicherten (VersicherungsJournal 23.5.2019).

Versicherte sind offen für Telemedizin

Insgesamt sind Krankenversicherte aber offen für telemedizinische Angebote. Die Mehrheit der Patienten sieht dadurch die Chance zu einer besseren medizinischen Versorgung, wie diverse Umfragen belegen (VersicherungsJournal 1.3.2019, 29.5.2018).

Auch die Gothaer Krankenversicherung AG hatte bereits angekündigt, über eine App der Teleclinic GmbH digitale Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen für ihre Vollversicherten anzubieten (VersicherungsJournal 29.10.2018).

Den Klienten der Axa steht außerdem über das Gesundheitsportal „Meine Gesundheit“ eine digitale Gesundheitsakte und ein elektronisches Rechnungsmanagement zur Verfügung (VersicherungsJournal 22.11.2018).

Erste Einschätzungen von Experten

Experten vermuten, dass die Axa mit dem neuen Tarif unter anderem hohe Beitragsanpassungen verhindern will (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.5.2019).

Versicherungsmakler Sven Henning urteilt in seinem Blog über das neue Angebot der Axa wie folgt: „Nicht schlecht, […], aber auch nichts, was besonders innovativ ist oder den Namen ‚Innovation‘ verdienen würde.“