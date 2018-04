Grüne warnen vor „prekärem Altersübergang“

11.4.2018 – Die Grünen haben in einer Kleinen Anfrage nach Schwierigkeiten beim Übergang in den Ruhestand in Zusammenhang mit der Rente mit 67 gefragt. Ihr Rentenexperte Markus Kurth zog aus der Analyse den Schluss, dass verschiedene Gruppen – vor allem Frauen – Probleme mit der Anhebung der Regelaltersgrenze haben. Darüber könne nicht hinwegtäuschen, dass die Zahl der Sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten im Alter derzeit zunimmt. Laut Bundesregierung waren Mitte 2017 rund sechs Millionen Personen zwischen 55 bis einschließlich 65 Jahren Sozialversicherungs-pflichtig beschäftigt.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat in einer Kleinen Anfrage (Bundestagsdrucksache 19/1251) an die Bundesregierung versucht, Probleme beim Übergang in den Ruhestand aufzudecken, die dadurch entstehen, dass Jahr für Jahr die Rente mit 67 Jahren ein Stück weit näherkommt.

Eine Antwort lieferte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Anette Kramme (SPD), unter Berufung auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Sie schreibt, in der Altersgruppe der 55- bis einschließlich 65-Jährigen habe der Anteil der Sozialversicherungs-pflichtig Vollzeitbeschäftigten an allen Beschäftigten im selben Alter bei 69 Prozent gelegen.

31 Prozent seien in Teilzeit beschäftigt gewesen. In dieser Altersgruppe seien Mitte 2017 knapp 1,5 Millionen Personen geringfügig beschäftigt und zudem 529.000 Personen arbeitslos gemeldet gewesen.

Hohe Werte für die Rente mit Abschlägen

Probleme beim Übergang in die Rente zeigen die vergleichsweise hohen Werte für die Rente mit Abschlägen. Beim Rentenzugang 2016 nahmen 21,5 Prozent der Männer in Westdeutschland Abschläge in Kauf.

Durchschnittlich errechneten sich 25,42 Abschlagsmonate, wobei jeder Monat die Rente um 0,3 Prozent kürzt. Die größten Einbußen mussten danach Frauen in den neuen Bundesländern hinnehmen. Betroffen waren 42,2 Prozent der Frauen mit durchschnittlich 27,79 Abschlagsmonaten.

Die noch unveröffentlichte Antwort der Bundesregierung liegt dem VersicherungsJournal ebenso vor wie die Analyse der Daten aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen.

Grüne: Zahl der Vollzeitkräfte sinkt mit zunehmenden Alter

Der grüne Rentenexperte Markus Kurth weist in seiner Analyse der Daten darauf hin, es sei zwar richtig, dass die Sozialversicherungs-pflichtige Beschäftigung gestiegen ist. Dies sage aber noch nichts über die Qualität der Beschäftigung aus.

So liege zwar die Sozialversicherungs-pflichtige Vollzeitbeschäftigung bei den 55- und 60-Jährigen noch bei knapp über 55 Prozent. Mit zunehmendem Alter falle diese Quote aber rapide ab. Von den 64-Jährigen arbeite nur noch jeder Dritte in Vollzeit und bei den 65-Jährigen nur noch jeder Fünfte (ohne Beamte und Selbstständige).

Anhebung der Regelaltersgrenze schaffe Probleme

Im Umkehrschluss legten die Daten nahe, dass 65 Prozent der 64-Jährigen und 77 Prozent der 65-Jährigen arbeitslos seien, erklärte Kurth. „Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass sich an den genannten Verhältnissen seit dem Jahr 2012 wenig bis nichts getan hat, offenbart die Schwierigkeiten vieler älterer Personen, mit der Anhebung der Regelaltersgrenze Schritt zu halten.“

Kurth verweist auch auf die starke Zunahme von geringfügig Beschäftigten unter den 63- bis 65-Jährigen, die 2017 bei 440.868 (2012: 337.695) gelegen habe. Auch diese Gruppe sei ebenso wie Frauen von einem „prekären Altersübergang“ betroffen. So gingen 64-jährige Frauen deutlich seltener einer Versicherungs-pflichtigen Beschäftigung nach (22 Prozent) als gleichaltrige Männer (43 Prozent).

Die Bundesregierung wird im Herbst 2018 ihren dritten Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, der alle vier Jahr zu erstellen ist (VersicherungsJournal 20.11.2014, 18.11.2010), vorlegen