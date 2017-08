Maklerumfrage: Diverse Stolpersteine bei Vergleichsprogrammen

30.8.2017 – Im Maklerbrüro sind Anbieter von Tarifvergleichen nicht mehr wegzudenken. Fehlerfrei arbeiten sie aber nicht, wie eine neue Studie von Deutsche-Versicherungsboerse.de (DVB) zeigt. Auch die technische Anbindung an Maklerverwaltungs-Programme (MVP) lässt noch zu wünschen übrig.

Tarifvergleiche und somit die Nutzung von Vergleichsanbietern sind ein fester Bestandteil der Maklerarbeit geworden. In den meisten Sparten setzen über 60 Prozent der Befragten einen Vergleicher ein, in der Kfz-Sparte gar über 80 Prozent.

Vergleicher erweisen sich als ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette im Maklerbüro, wie die neueste „Vergleicher-Studie“ des Brancheninformations-Portals Deutsche-Versicherungsboerse.de (DVB) zeigt. Teilgenommen an der Umfrage haben rund 520 Makler.

Friedrich Rohde (Bild: DVB)

Untersucht wurden in erster Linie die klassischen Vergleichsrechner, also „Anbieter, die im Markt frei zugänglich sind und die einen umfassenden Marktüberblick in einer oder mehreren Sparten bieten sowie eine vollständige Abdeckung verkaufsoffener Tarifprodukte auf dem Markt anstreben“, so DVB-Geschäftsführer Friedel Rohde.

Abgrenzung nach Bedarf der Makler

Abgegrenzt dazu wird die Gruppe der Konzept- und Spezial-Vergleicher nicht betrachtet. Zu diesen zählt die DVB im Regelfall Pools, die exklusive Versicherungskonzepte oder nur eine nach bestimmten Kriterien wie Leistungsumfang beschränkte Anzahl von Tarifen vergleichen.

„Dieses Vorgehen mag nicht ganz trennscharf sein und wird sicherlich nicht allen Anbietern gefallen“, räumte Rohde auf Nachfrage ein.

Aber es diene der Sache: Man habe bewusst und absichtlich eine einfache Unterscheidung aus Sicht der Makler vorgenommen, da deren Erfahrungen und Meinungen von Interesse und Gegenstand dieser Studie sind. „Die Makler sind die Anwender der Vergleicher, und an deren Bedarf müssen sich die Funktionen der Vergleicher im Alltagseinsatz messen lassen.“

Feedback der Makler an die IT der Versicherer

Zielgruppe der Studie sind offenbar vor allem die Fach- und IT-Bereiche der Versicherer. Diesen will man ein realitätsnahes Bild von der Art und Weise vermitteln, wie Vergleichssysteme im Makleralltag zum Einsatz kommen.

Dabei wird bewusst auf die „Erwartungen und Erfahrungen der Makler abgestellt, die in einer Umfrage ihre Urteile abgeben, wie aus ihrer Sicht letztlich letztendlich die Prozessautomatisierung zwischen Versicherer, Vergleicher und Makler funktioniert.“

„Diese Marktstudie ist keine Hitliste der verschiedenen Vergleicher“, stellt Rohde klar. Man habe die Anbieter in Befragungsgruppen so zusammengefasst, wie sie von einem verständigen Versicherungsmakler wahrgenommen werden.

Dabei geht es etwa um folgende Fragen: Welche Vergleicher werden genutzt? Was ist die Motivation für Nutzung oder Verzicht? Wie sind Funktionsumfang und technische Anbindung an das Maklerverwaltungs-Programme (MVP)? Gab es fehlerhafte Berechnungen oder gar Haftungsfälle?

Achtung Haftungsfallen

Nur 56 Prozent der Befragten gab an, dass die Daten der Ergebnisse zurück in ihr MVP übertragen werden können. Nahezu ein Viertel konnte nicht sagen, ob ihr MVP-System diese Funktion beherrscht.

Haftungsfälle sind bei den Maklern bislang nur wenige aufgetreten, resümiert die DVB. Haftungsfallen gebe es aber reichlich: Vielen Maklern sei – abhängig vom Vergleicher – oft nicht klar, inwieweit die Ergebnisse ihren Anfragekriterien entsprechen. Vielen sei auch überhaupt nicht bewusst, dass der Vergleicher Vereinfachungsmaßnahmen vornimmt.

Massensparten werden bevorzugt behandelt

Von welchem Vergleicher werden die Daten der

Ergebnisse zurück in Ihr MVP übertragen?

n = 62 Makler, Mehrfachnennungen möglich

(Bild: DVB-Vergleicher-Studie 2017)

Zum Vergrößern Bild klicken.

Bei der Frage, von welchem klassischen Vergleicher die Daten der Ergebnisse zurück in das MVP übertragen werden, wurden nahezu alle Anbieter genannt.

„Sie beherrschen zwar grundsätzlich die Übermittlung von Anträgen zum MVP und zum Versicherer, es gibt aber riesige Unterschiede, wie gut der Angebots- und Antragsprozess prozessual unterstützt wird“, betont die DVB.

Offensichtlich haben vor allem die Vergleicher von Massensparten den Mehrwert dieses Prozesses erkannt.

Zugleich wurde deutlich, dass 45 Prozent der Makler gar keine Endkunden-Vergleicher verwenden und auf den bekannten Anbieter Check24 nur 0,4 Prozent der Befragten zurückgreifen.

„Solche Programme bieten im Regelfall nur einen sehr oberflächlichen Vergleich an und können allenfalls einen groben Überblick über vorhandene Tarife bieten“, erklärte Rohde auf Nachfrage.

Viele Fehler bei Berechnungen

Der Einsatz von Vergleichern ist aufgrund der Marktvielfalt und der Notwendigkeit einer ausgewogenen und objektiven Marktuntersuchung unverzichtbar, gaben die Befragten zu Protokoll.

Allerdings waren nahezu 70 Prozent der Teilnehmer in der Vergangenheit schon mindestens einmal mit fehlerhaften Ergebnissen bei Verwendung der Vergleicher konfrontiert. Zehn Prozent gaben an, sie hätten sogar viele fehlerhafte Ergebnisse entdeckt. Lediglich 30 Prozent der befragten Makler hätten bislang noch keine Fehler festgestellt.

Als Folge verifiziert jeder zweite Makler die Ergebnisse laut Studie vorwiegend über die Tarifrechner der Versicherer. Als häufige Fehlergründe werden genannt, dass die errechneten Prämien nicht mit der Tarifsoftware der Versicherer korrespondieren oder die Prämien oft nicht aktuell seien. Auch das Fehlen von Versicherern wird bemängelt, ebenso falsche Rankings von bekanntermaßen leistungsstarken Tarifen.

Begleitender Workshop

Fehlerfreies Vergleicherwissen ist ein wichtiger Bestandteil der Vertriebsunterstützung. Daher profitieren insbesondere die Versicherer von der Studie, ist Rohde überzeugt. Das Wissen um die Gewohnheiten und Erwartungen der Makler versetze die Projektteams in die Lage, vertriebsstarke Anbindungen an die Vergleicher erfolgreich umsetzen, so der DVB-Geschäftsführer.

Um die fachlichen Ergebnisse dieser Marktstudie auch im technischen Bereich zu komplettieren, wird die Untersuchung durch einen Praxisworkshop für Fach- und Entwicklungsteams ergänzt, berichtet die DVB.

Den Ergebnisband der Studie sowie die Workshop-Teilnahme bietet die DVB im Bund für 2.249,10 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer an. Im Einzelbezug kostet die Studie 1.535,10 Euro und der Workshop 1.059,10 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Eine ausführliche Liste der den Maklern gestellten Fragen sowie Bestell- und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf dieser DVB-Website.