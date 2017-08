Wenn zu viel Rente auf dem Konto landet

23.8.2017 – Bewilligt dieselbe Behörde einer Versicherten sowohl eine Witwen- als auch eine Altersrente, so muss die Leistungsempfängerin in der Regel nicht damit rechnen, dass eine an sich erforderliche Anrechnung der Altersrente auf die Hinterbliebenenrente unterblieben ist. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit Urteil vom 23. Juni 2017 entschieden (S 13 R 5384/15).

Die Klägerin erhält von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) seit dem Jahr 2000 eine Witwenrente.

Elf Jahre später

Mit Erreichen der Altersgrenze beantragte sie im Jahr 2003 die Zahlung einer Altersrente. Die wurde ihr auch anstandslos gewährt. Bei der Bearbeitung des Antrags wurde aber versäumt, die Altersrente auf die Witwenrente anzurechnen, was rechtlich erforderlich gewesen wäre.

Dieses Versäumnis fiel der DRV erst nach über elf Jahren auf. Den im Laufe der Jahre überzahlten Betrag in Höhe von rund 9.000 Euro forderte die Rentenversicherung daraufhin von der Klägerin zurück.

Diese war sich keines Verschuldens bewusst. Sie zog daher gegen die DRV vor Gericht. Mit Erfolg. Das Stuttgarter Sozialgericht gab ihrer Klage gegen den Rückzahlungsbescheid statt.

Nach Ansicht des Gerichts war der Rentenversicherungs-Träger nach einer Zeit von mehr als zehn Jahren nicht mehr dazu berechtigt, seinen ursprünglichen Bewilligungsbescheid aufzuheben und die überzahlte Rente von der Klägerin zurückzufordern. Das ergebe sich aus § 48 SGB X in Verbindung mit § 45 SGB X.

Entsorgter Antrag

Weil die Rentenversicherung den Antrag auf Altersrente wegen Zeitablaufs entsorgt hatte, konnte auch nicht mehr ermittelt werden, ob die Klägerin bei Antragstellung angegeben hatte, eine Witwenrente zu beziehen. Ihr war folglich keine Pflichtverletzung nachzuweisen.

Nach Meinung der Richter durfte die Klägerin davon ausgehen, dass die DRV bei der Bewilligung der Altersrente die Witwenrente berücksichtigt hatte. Denn der Rentenversicherungs-Träger hatte beide Renten bewilligt und die Frau über die jährliche Anpassung beider Renten in jeweils einem einzigen Schreiben informiert.

Die Fehlerhaftigkeit des ursprünglichen Rentenbescheids musste sie nach Meinung des Gerichts nicht erkennen. Das Gericht hob daher den korrigierenden Bescheid der Rentenversicherung auf.