Warum BU-Leistungsanträge abgelehnt werden

30.8.2017 – Nach GDV-Angaben werden mehr als drei von vier BU-Leistungsfällen anerkannt. Am häufigsten kommen beantragte Leistungen aus der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen nach Daten von Morgen & Morgen nicht zur Auszahlung, weil keine Reaktion des Kunden mehr erfolgt. Der Anteil dieses Grundes hat auf Zehnjahressicht deutlich zugenommen. Stark rückläufig waren hingegen die Anteile von vorvertraglicher Anzeigepflicht-Verletzungen und von Ausschlussklauseln.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat gestern einige ausgewählte Zahlen zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem die nach Geschlecht aufgeschlüsselten BU-Ursachen.

Geschlechter-Unterschiede bei den BU-Ursachen

Demnach werden Frauen und Männer am häufigsten aus psychischen Gründen berufsunfähig. Allerdings ist der Anteil unter den weiblichen BU-Fällen mit 30 Prozent um rund ein Drittel höher als bei den männlichen Pendants. Auch Krebserkrankungen sind bei den Damen deutlich häufiger BU-Grund (über ein Fünftel Anteil im Vergleich zu rund einem Sechstel bei den Männern).

Dafür werden Männer deutlich häufiger wegen Erkrankungen am Bewegungsapparat (über ein Fünftel Anteil im Vergleich zu rund einem Siebtel bei den Frauen) sowie wegen Unfällen berufsunfähig. Hier ist der Anteil bei den Herren mit einem Neuntel fast drei Mal so groß ausgeprägt wie bei den Damen.

Drei von vier Leistungsanträgen werden anerkannt

Wie der GDV weiter mitteilte, vergehen im Schnitt 13 Tage vom Antrag bis zur Entscheidung, sobald alle Unterlagen vorliegen. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Zeitdauer vom Eingang der Meldung des Versicherungsfalls bis zur Anerkenntnis beziehungsweise zur Ablehnung.

Hierfür muss man nach Aussage von Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter des Analysehauses Franke und Bornberg GmbH, mit fünf bis sechs Monaten Bearbeitungszeit rechnen (VersicherungsJournal 19.5.2017).

Den Angaben des Versichererverbands zufolge werden insgesamt 77 Prozent der eingereichten Leistungsanträge anerkannt – lediglich bei sechs Prozent der Anträge schalte ein Versicherer externe Gutachter ein.

Die häufigsten Ablehnungsgründe bei beantragter BU-Leistung

In diesem Zusammenhang geben Daten des Analysehauses Morgen & Morgen GmbH (M&M) Aufschluss darüber, warum beantragte BU-Leistungen abgelehnt und damit nicht ausgezahlt werden.

Dies ist am häufigsten darauf zurückzuführen, dass der Kunde nicht (mehr) reagiert beziehungsweise den Antrag nicht weiterverfolgt. Der Anteil liegt bei klar über einem Drittel.

Knapp dahinter folgt als zweithäufigster Grund (knapp über ein Drittel Anteil), dass der bedingungsmäßig erforderliche BU-Grad von 50 Prozent nicht erreicht wurde.

Fast jede elfte Ablehnung war auf eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht zurückzuführen, während Anfechtungen beziehungsweise Betrugsfälle in rund jedem 13. Fall der Ablehnungsgrund war. Kaum ins Gewicht fallen Ausschlussklauseln, so gut wie gar keine Rolle Verweisungsklauseln.

Große Verschiebungen

Schaut man sich die Anteile der Ablehnungsgründe in der Zeitreihe an, so zeigen sich hinsichtlich der Ablehnungsgründe diverse interessante Entwicklungen. So ging vor zehn Jahren noch fast jede vierte Ablehnung auf das Konto einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, das ist fast drei Mal so viel wie aktuell.

Noch stärker rückläufig war der Anteil der Ausschlussklauseln an den Leistungsablehnungen. War es vor einem Jahrzehnt noch ein gutes Elftel, so sind es aktuell nur noch zwei Prozent – Tendenz zuletzt wieder minimal steigend. Leicht erhöht hat sich der Anteil für den Ablehnungsgrund „Nichterreichung 50 Prozent BU-Grad“.

Andersherum wird eine BU-Leistung derzeit um fast zwei Drittel häufiger als vor zehn Jahren abgelehnt, weil der Kunden den Antrag nicht weiterverfolgt. Erhöht hat sich auf Zehnjahressicht auch der Anteil für den Ablehnungsgrund „Nichterreichung 50 Prozent BU-Grad“ (um etwa ein Siebtel).

Abstrakte und Konkrete Verweisungen sind zusammengenommen aktuell nicht einmal mehr ein Drittel so häufig Ablehnungsgrund wie vor einem Jahrzehnt. Der Anteil von „Anfechtung beziehungsweise Betrugsfall“ ist zum vierten Mal in Folge zurückgegangen und erreichte aktuell den niedrigsten Wert im Betrachtungszeitraum.