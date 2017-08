Lebensversicherung: Bruttobeitragsgarantie unter Druck?

1.9.2017 – Index-Policen sind derzeit der Renner im Lebensversicherungs-Vertrieb. Problematisch ist für die Anbieter allerdings die 100-prozentige Beitragsgarantie bei Verträgen mit 0,9 Prozent Garantiezins, wie sich auf einer Fachveranstaltung zeigte. Vermittler sollten bei der Kundenberatung aber nicht alte Aktienverläufe in Zentrum stellen. Sie sollten vielmehr auf die reale Verzinsung abstellen und die Inflation bei der möglichen Renditedarstellung berücksichtigen, meint Stuttgarter-Vorstand Dr. Guido Bader.

WERBUNG

Erste Signale zeigen, dass die Niedrigzinsphase langsam zu Ende geht. Zwar ist diese Epoche, unter der die Lebensversicherer extrem leiden, noch nicht beendet. Doch es gibt Anzeichen für mehr Investitionen.

Dies erläuterte Professor Dr. Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz SE, gestern auf der 11. Handelsblatt Jahrestagung „Strategiemeeting Lebensversicherung“. „Langsam werden auch wieder Schulden aufgebaut und das bringt eine gewisse Dynamik“, so Heise.Die Zinsen würden in Zukunft wieder leicht steigen.

Dies ist eine positive Botschaft für die Lebensversicherer, die vor allem unter der in der Bevölkerung weit verbreiteten Stimmung leiden, dass sich Vorsorge nicht mehr lohnt.

Positive Botschaft, aber auch Probleme von der Produktfront

Eine positive Botschaft gib es auch von der Produktfront. Index-Policen sind nach übereinstimmenden Aussagen der Lebensversicherer derzeit die Produktart, die „richtig gut verkauft“ wird. Gleichzeitig gibt es aber auch Probleme, wenn eine 100-prozentige Bruttobeitragsgarantie ausgesprochen wurde.

Bei den aktuell verkauften Produkten ist diese Garantie stark unter Druck geraten, war auf der Veranstaltung zu vernehmen. Performt der Index nicht ausreichend, kann es passieren, dass die Kundenbeiträge schon nach wenigen Jahren nur noch im Sicherheitsvermögen angelegt werden können.

„Wir haben daher unsere Index-Police geändert und bieten nur noch einen endfälligen 90-prozentigen Bruttobeitragserhalt an“, sagte Guido Bader, Mitglied des Vorstandes der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

WERBUNG

Keine Aktienbeteiligung führt zur Ärger

Guido Bader (Bild: Schmidt-Kasparek)

Laut Bader haben viele Versicherer einen sogenannten Indexausschluss in ihren Bedingungen vereinbart. Muss dieser, weil aus dem Index längere Zeit keine Überschüsse mehr fließen, schon nach wenigen Jahren aktiviert werden, dürfte dies bei Kunden und Vermittler für viel Ärger sorgen, schätzt der Stuttgarter-Vorstand.

Die Kunden dürften nur wenig Verständnis dafür haben, dass sie mit ihren Beiträgen künftig gar nicht mehr am Aktienmarkt profitieren. Solche Policen würden dann auch den Vermittlern auf die Füße fallen.

Immerhin würden viele Berater die Angebote vor allem mit dem hohen Chancenpotenzial anbieten. Bader: „Wenn in den ersten fünf Jahren keine Beiträge in freie Fonds fließen, ist der Kunde ganz schnell weg.“

Nur bei 0,9 Prozent Garantiezins

Das Problem trete aber nur bei Produkten auf, die mit einer Garantie von 0,9 Prozent Höchstrechnungszins kalkuliert wurden. „Mit 1,25 Prozent gab es noch keine Probleme“, so der der Stuttgarter-Vorstand.

Für die Assekuranzen gebe es nur zwei Möglichkeiten: Entweder müssten die Vertriebskosten oder die Garantie gesenkt werden. Wer das Problem auf den Vertrieb abwälze, habe schnell ein Wachstumsproblem. Daher rät Bader, flexible Garantien anzubieten.

Seiner Einschätzung nach sind viele Index-Policen von dem Problem betroffen. Die volle Beitragsgarantie werde derzeit flächendeckend hinterfragt. Solche Probleme haben aber scheinbar nicht alle Anbieter.

Streit um optimale Beteiligungsart

So machte etwa Volker Priebe, Mitglied des Vorstandes der Allianz Lebensversicherungs-AG, deutlich, dass es durchaus Produkte am Markt gibt, für die auch bei einer längeren Nullrendite aus Aktienbeteiligungen kein Indexausschluss notwendig werde. „Die reine Anlage ins Sicherungsvermögen sollte bei schlechter Indexentwicklung höchstens am Ende der Laufzeit notwendig werden“, so Priebe.

Umstritten ist zudem, ob ein Cap, also eine Kappungsgrenze, oder eine Beteiligungsquote bei Index-Policen für Kunden vorteilhafter ist. So setzt die Ergo für das Anfang 2018 neu auf den Markt kommende Produkt „Ergo Balance“ auf eine Beteiligungsquote, während die Allianz Index-Policen mit Cap verkauft.

„Unter dem Strich sind beide System fair“, erläuterte Professor Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften (Ifa). Psychologisch ist aber nach Ansicht von Michael Fauser, Vorsitzender des Vorstandes der Ergo Lebensversicherung AG, der Cap problematisch.

So könne es passieren, dass sich der Index ein ganzes Jahr toll entwickle und ein schlechter Monat dazu führe, dass der Kunde keine Überschüsse erhält. Laut Priebe ist diese Konstellation aber äußerst selten.

Transparenz ist im Verkauf ein Muss

Einig sind sich die Experten, dass Index-Policen transparent verkauft werden müssen. „Wer alte Aktienverläufe als Basis der Beratung benutzt, ist sehr ambitioniert unterwegs“, kritisierte Stuttgarter-Vorstand Bader. Er riet dazu, immer auf Basis der realen Verzinsung zu beraten, also die Inflation bei der möglichen Renditedarstellung zu berücksichtigen.

Vermittler sollten deutlich machen, dass Index-Policen von ihrer Art her eher klassischen Produkten statt Aktienanlagen ähneln. „Daher sind sie im Chancen-Risiko-Profil in die Klasse zwei eingeordnet“, stellte Ruß klar.

Mehr Aufklärung über die neuartigen Altersvorsorgeprodukte forderte auch Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Zwar begrüßte der Aufseher den Trend zu weniger Garantien, weil damit die Risikoanfälligkeit der Branche reduziert werde. Doch gleichzeitig seien viele Produkte auch sehr unübersichtlich geworden. „Die Kunden müssen umfassend aufgeklärt werden.“

Arbeitsaufwand vor Abschluss

Scharfe Kritik an der Branche übte auch der Versicherungsmakler Bernd Weyers. Seiner Ansicht nach ist der isolierte Produktverkauf immer noch ein zentrales Image- und Reputationsproblem der Branche. Es müsse grundsätzlich bedarfsorientiert verkauft werden.

Das bedeute aber auch, dass die Arbeit des Versicherungsmaklers bei der Altersvorsorge vor dem Abschluss einer Police erbracht wird. „Es ist daher absurd, über eine laufende Courtage zu diskutieren“, so Weyer.

Ganz wichtig ist nach Einschätzung des Vermittlers, dass die Branche Produkte zur Entsparung von Ruhestandsvermögen anbiete. „Hier könnten die Kunden deutlich stärker ins Risiko gehen“, so Weyers.

Dafür sollte eine fondsgebundene Rentenversicherung ohne Beitragsgarantie gegen Einmalbeitrag angeboten werden. Die Aufschubdauer sollte frei wählbar sein und der Kunde sein Kapital jederzeit flexibel entnehmen können. Weyers: „Wichtig ist, dass das Produkt über ein herausragendes Kapitalanlage-Know-how verfügt.“