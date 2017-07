Der Hausratversicherer und der Diebstahl aus der Sammelgarage

10.7.2017 – Eine Klausel in den Bedingungen einer Hausratversicherung, nach welcher Gegenstände, die in einer Sammelgarage aufbewahrt werden, nicht versichert sind, ist nicht überraschend und daher zulässig. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 20. Dezember 2016 entschieden (275 C 17874/16).

Der in München wohnende Kläger hat einen Stellplatz in einer Sammeltiefgarage mit rund 100 Stellplätzen gemietet. Sein eigener Stellplatz ist zusammen mit dem eines Nachbarn als Doppelstellplatz mit Gitterstäben umzäunt und mit einem Doppeltor versehen.

Gestohlene Winterreifen

Ende Oktober 2013 stellte der Kläger fest, dass seine in der Garage gelagerten Winterreifen mit Alufelgen fehlten. Wie sich herausstellte, hatte kurz zuvor auch sein Nachbar das Fehlen seiner eigenen Winterreifen bemerkt.

Den durch die Entwendung entstandenen Schaden von mehr als 1.300 Euro machte der Kläger gegenüber seinem Hausratversicherer geltend. Der weigerte sich jedoch, den Schaden zu regulieren.

Zur Begründung verwies der Versicherer auf eine Klausel in den Versicherungs-Bedingungen, in denen es heißt: „Versicherungsort ist die im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung des Versicherungsnehmers. Zur Wohnung gehören auch die Räume in Nebengebäuden auf demselben Grundstück.

Versicherungsschutz besteht auch in Garagen in der Nähe des Versicherungsortes, soweit sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzt werden.“

Überraschende Klausel?

In seiner gegen seinen Versicherer eingereichten Klage machte der Kläger geltend, dass die Ausschlussklausel für einen Laien im Sinne von § 305 c Absatz 1 BGB überraschend und somit unwirksam sei. Er forderte daher den Ersatz des ihm entstandenen Schadens. Ohne Erfolg. Das Münchener Amtsgericht wies seine Klage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts hätte im Fall des Klägers nur dann Versicherungsschutz bestanden, wenn sein eigener Stellplatz vollständig durch eine entsprechende Vorrichtung von den anderen Stellplätzen abgetrennt worden wäre.

Das war jedoch nicht der Fall. Denn die Umzäunung mit den Gitterstäben umfasst sowohl seinen als auch den Stellplatz seines Nachbarn, der nur durch eine Markierung von dem des Klägers abgetrennt ist. Der Stellplatz hat folglich nicht den Charakter eines ausschließlich auf den Kläger zugeschnittenen Abstellplatzes.

Kein Versicherungsschutz

Das aber hat zur Folge, dass nicht nur der Kläger Zugriff auf die von ihm in die „Doppelgarage“ eingebrachten Gegenstände hat und der Zugriff nicht in seinem alleinigen Verantwortungsbereich liegt. Ein Schutz durch ihn sei daher nicht mehr gegeben, so das Gericht.

Nach Ansicht des Gerichts entspricht es im Übrigen nicht dem vorrangigen Sinn von Sammelgaragen, Autos gegen Diebstahl zu schützen. Es gehe vielmehr um den Schutz vor den Witterungseinflüssen sowie ein geordnetes, platzsparendes Verwahren von Fahrzeugen. „Insofern ist die entsprechende Versicherungsklausel der Beklagten nicht überraschend“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.