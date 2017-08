Club der Über-80-Jährigen wächst massiv an

29.8.2017 – Zwischen 1990 und 2015 hat sich die Zahl der Senioren ab 80 Jahren weltweit auf rund 126 Millionen mehr als verdoppelt. 2040 werden es dann über 300 Millionen sein, so die vom GDV ins Leben gerufene Initiative „7 Jahre länger“ auf Basis von Daten der Vereinten Nationen. Der Anteil an der gesamten Weltbevölkerung steigt von 1,0 über 1,7 auf 3,3 Prozent. Deutschland landet mit einem Hochaltrigen-Anteil von 5,7 Prozent (2015) beziehungsweise 9,9 Prozent (2040) auf Rang sieben. „Spitzenreiter“ ist Japan mit Anteilen von 7,6 Prozent (2015) beziehungsweise 13,6 Prozent (2040).

Die Lebenserwartung der Bundesbürger hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kräftig erhöht, wie verschiedene Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigen. So können 2017 geborene Mädchen (Jungen) nach den Destatis-Modellrechnungen für Kohortensterbetafeln der Geburtsjahrgänge von 1871 bis 2017 damit rechnen, im Schnitt 88,2 (84,3) Jahre alt zu werden.

Je nach Trendvariante ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen im Vergleich zum Geburtsjahrgang 2000 zwischen einem und zweieinhalb Jahren (Jungen) beziehungsweise zwischen 0,4 und zwei Jahren (Mädchen) angestiegen.

Auch die sogenannte fernere Lebenserwartung hat deutlich zugenommen, wodurch auch die Rentnerinnen und Rentner immer älter werden (VersicherungsJournal 26.6.2017). Dadurch ist zuletzt auch die Rentenbezugsdauer immer weiter angestiegen (VersicherungsJournal 18.7.2017).

Titelaussichten versus Chance auf 100. Geburtstag

Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vor einigen Jahren ins Leben gerufene Initiative „7 Jahre länger“ greift regelmäßig das Thema der steigenden Lebenserwartung auf und illustriert es anschaulich oder setzt es – mitunter auch mit einer Art Augenzwinkern – in Bezug zu tagesaktuellen Themen.

So verknüpfte die Initiative Anfang August kurz vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga-Saison die Titelchancen der Vereine mit der Chance, „steinalt“ zu werden. Dabei wurde einerseits auf die Wettquoten eines Internet-Wettbüros und andererseits auf die aktuelle Generationensterbetafel von Destatis (VersicherungsJournal 21.10.2016) zurückgegriffen.

Eine der Erkenntnisse: Der amtierende Vizemeister RB Leipzig holt mit einer Wahrscheinlichkeit von 6,7 Prozent die Meisterschale. Der 1996 geborene Leipziger und Nationalstürmer Timo Werner werde hingegen mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent seinen 100. Geburtstag feiern. Die Chancen von Benedikt Höwedes, 100 Jahre alt zu werden, sind rund acht Mal größer, als dass sein (Noch-?) Verein Schalke 04 in der laufenden Saison die Meisterschaft holt.

Die Initiative weist nach diversen weiteren Beispielen am Ende des Artikels darauf hin, dass solche Vergleiche nicht mehr als Zahlenspielerei seien. Denn die Statistik lasse durchaus Überraschungen zu, wie zuletzt der englische Verein Leicester City bewiesen habe. Vor der Saison 2015/2016 habe dessen Chance auf den Meistertitel bei unter einem Prozent gelegen – „am Ende hielten die Spieler den Pokal in den Händen.“

126 Millionen Erdbewohner gehören 2015 zu den Über-80-Jährigen

Gestern hat die Initiative auf Basis der jüngsten UN-Bevölkerungszahlen eine Statistik zur Zahl und zum Anteil der Über-80-Jährigen an der Bevölkerung in der Zeitreihe veröffentlicht. Demnach hat sich deren Zahl von 1990 bis 2015 weltweit auf 126 Millionen Menschen mehr als verdoppelt. Der Anteil der Senioren ab 80 an der Weltbevölkerung hat sich in diesem Zeitraum von 1,0 auf 1,7 Prozent erhöht.

In Japan war der Anteil 2015 mit 7,6 Prozent am größten. Dahinter folgen Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich mit einem Anteil von jeweils über sechs Prozent. Rang sieben belegt Deutschland mit einem Anteil von 5,7 Prozent, Österreich folgt an zehnter Stelle mit glatt fünf Prozent.

Wie die Initiative weiter mitteilte, hat sich die Zahl der Hochaltrigen in allen rund 200 untersuchten Ländern erhöht. In der Bundesrepublik gab es auf 25-Jahres-Sicht einen Zuwachs um über 56 Prozent auf gut 4,6 Millionen Über-80-Jährige.

Unter den 20 Ländern mit den höchsten Bevölkerungsanteilen 80plus, die übrigens bis auf Japan alle in Europa liegen, war dies die fünftniedrigste Steigerungsrate, wie aus den Daten für 2015 weiter hervorgeht. Mehr als verdreifacht hat sich die Zahl der Hochbetagten in Japan. Die niedrigste Zuwachsrate gab es in Lettland mit lediglich gut einem Drittel.

Prognose: 2040 wird…

Auch in den kommenden Jahren wird die Zahl der Über-80-Jährigen in drei von vier Ländern weiter steigen. 2040 wird es weltweit rund 304 Millionen Hochaltrige geben (plus 141,3 Prozent im Vergleich zu 2015 – Prognose auf Basis der mittleren Variante).

Dann wird diese Altersgruppe die verhältnismäßig größte Gruppe in den Industriestaaten bilden, teilte die Initiative unter Berufung auf die Berechnungen der Vereinten Nationen weiter mit.

Dabei wird sich die Anzahl der Hochbetagten in den Niederlanden, in Finnland, in der Schweiz sowie in Slowenien jeweils mehr als verdoppeln. Vergleichsweise niedrig sind der UN-Prognose zufolge die Zuwachsraten in Litauen, Lettland und Bulgarien (jeweils knapp ein Drittel).

Die Steigerungsrate für die Bundesrepublik wird mit 73 Prozent prognostiziert (auf 7,99 Millionen). Damit wäre 2040 dann in etwa jeder zehnte Bundesbürger 80 Jahre oder älter.

…rund jeder zehnte Bundesbürger 80 Jahre oder älter sein

Der höchste Hochaltrigen-Anteil im Jahr 2040 wird für Japan prognostiziert (13,6 Prozent – in absoluten Zahlen sind es dann knapp 15,7 Millionen Bürger). Auf Anteile im zweistelligen Prozentbereich kommen darüber hinaus noch Italien, Portugal, Spanien und Slowenien.

Deutschland bleibt knapp unter der Zehn-Prozent-Marke und kommt wiederum auf den siebtgrößten Anteil. Österreich belegt mit 9,2 Prozent (in absoluten Zahlen sind es 823.000 Über-80-Jährige) Position 16.

Wie aus der Prognose der Vereinten Nationen weiter hervorgeht, werden 2040 auch Südkorea (Rang zehn), Singapur (Position zwölf), Taiwan (Platz 14) und Kanada (Rang 17) zu den Nationen mit einem besonders hohen Anteil sehr alter Menschen gehören.

Die Daten zur Anzahl und zum Anteil der Über-80-Jährigen in den Jahren 1990, 2015 und 2040 in den insgesamt gut 200 Ländern sind auf dieser interaktiven Karte im Detail dargestellt.