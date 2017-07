Warum tatenlos zusehen, bis die Babyboomer in Rente gehen?

26.7.2017 – Der Rentenbeitragssatz ist mit 18,7 Prozent so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Und die Rentenversicherung profitiert von der guten konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen hohen Beschäftigtenzahl. Bald jedoch werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und hohe Kosten verursachen. Einen Puffer zu schaffen, wäre damit notwendig. Für die Politik scheint dies aber kein großes Thema zu sein.

WERBUNG

Jeder weiß, dass mit den Babyboomern der 1960er Jahre schon sehr bald eine Rentner-Welle auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) zukommt. Eigentlich sagt dies einem, dass man sich darauf vorbereiten müsste.

Manfred Brüss (Bild: privat)

Die Politik sieht jedoch offenbar keinen akuten Handlungsbedarf: Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung ist mit 18,7 Prozent so niedrig wie seit 1994 nicht mehr. Und die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung hat sich im Juni mit knapp 31 Milliarden Euro wieder der erlaubten Obergrenze angenähert (VersicherungsJournal 10.7.2017).

Reserven aufbauen

Würde man zur Vorsorge vor dem kommenden Rentnerschub den Beitragssatz um einen Prozentpunkt auf 19,7 Prozent erhöhen, würde dies jährlich zu Mehreinnahmen der Rentenkasse von knapp 14 Milliarden Euro führen. Man könnte so einen Puffer schaffen.

Um bei der Deutschen Rentenversicherung überhaupt Reserven aufbauen zu können, müsste die Korridorregelung geändert werden. Nach diesen gesetzlichen Vorgaben müssen die Beitragssätze erhöht werden, wenn die Rücklage 0,2 Monatsausgaben oder 4,158 Milliarden Euro unterschreitet.

Eine Beitragssenkung wird fällig, wenn in der Vorausschätzung für das nächste Jahr eine Nachhaltigkeitsrücklage von über 1,5 Monatsausgaben erwartet wird. Mit 30,747 Milliarden Euro Rücklagen entsprachen diese im Juni 1,48 Monatsausgaben.

Blickt man in die Zeitreihen der Beitragsentwicklung zurück, dann lag der Beitragssatz zuletzt im Jahr 1993 mit 17,50 Prozent niedriger als heute. In den Jahren 1997 bis 1999 mussten allerdings 20,30 Prozent an die Rentenkasse abgeführt werden. Mit einer vorgezogenen Beitragserhöhung könnte man leicht die Kosten des kommenden Renten-Buckels zumindest abfedern.

Ein Punkt Beitragssatzerhöhung bringt fast 14 Milliarden Euro

Nach den Daten der Rentenversicherung würde eine Beitragsanhebung um einen Prozentpunkt 11,820 Milliarden Euro in die Rentenkasse spülen. Zugleich müsste nach den geltenden Regeln der Bundeszuschuss um 2,100 Milliarden Euro erhöht werden, so dass 13,920 Milliarden Euro im Jahr als Rücklage aufgebaut werden könnten.

Wenn ab 2025 die ersten Babyboomer in Rente gehen, wären in einem solchen Fall schon erhebliche Reserven vorhanden, zu denen die Babyboomer auch noch ihren Anteil geleistet hätten.

Derzeit profitiert die Rentenversicherung von der guten konjunkturellen Entwicklung und dem damit verbundenen Beschäftigungsaufbau. Nach den Zahlen der Rentenversicherung bringt allerdings eine Zunahme der Beschäftigtenzahl um 100.000 nur Mehreinnahmen von 530 Millionen Euro. Derzeit beträgt eine Monatsausgabe gemäß der jüngsten Schätzung vom Mai allerdings rund 20,8 Milliarden Euro. Und mit zuletzt steigender Tendenz kommen knapp 1,5 Millionen Neurentner im Jahr hinzu.

Was können Haltelinien bewirken?

Im anstehenden Bundestagswahlkampf scheint die Rente kein großes Thema zu sein. CDU/CSU sind der Meinung, dass die schon lange bis zum Jahr 2030 eingezogenen Haltelinien – kein Absinken des Rentenniveaus unter 43 Prozent und kein Beitragsanstieg über 22 Prozent – dank der guten konjunkturellen Entwicklung auch locker eingehalten werden können (VersicherungsJournal 4.7.2017).

Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) plädiert für neue Haltelinien, um das jetzige Rentenniveau von rund 48 Prozent zumindest bis 2030 bewahren zu können (VersicherungsJournal 17.2.2017). Die SPD sieht die Lösung in zusätzlichen Steuermitteln, die ab Mitte der 20er Jahre ins Rentensystem fließen sollen (Demografie-Reserve). Zudem will die SPD laut Wahlprogramm die Versichertenbasis (Einbeziehung von Selbstständigen) verbreitern (VersicherungsJournal 8.6.2017).

Immerhin hat es die Politik geschafft, dass wenigstens in der Pflegeversicherung Rücklagen aufgebaut werden. Überfällig wäre dies auch in der gesetzlichen Rentenversicherung – die ja die zentrale Säule in der Altersvorsorge bleiben soll. Professor Dr. Bernd Raffelhüschen wird jedenfalls nicht müde, den Menschen zu verdeutlichen, dass die neuen Alten heute schon da sind und morgen in Rente gehen werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.7.2017).