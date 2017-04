Winter-Unfall mit Sommerreifen: Streit mit dem Kaskoversicherer

12.4.2017 – Allein die Tatsache, dass ein Fahrzeughalter sein Auto im Winter nicht mit Winterreifen ausgestattet hat, berechtigt dessen Vollkaskoversicherer nicht dazu, sich im Fall eines Unfalls auf grobe Fahrlässigkeit zu berufen. Das hat das Amtsgericht Papenburg mit Urteil vom 10. März 2016 entschieden (20 C 322/15).

Der Kläger war Mitte Januar 2015 gegen fünf Uhr morgens mit seinem Personenkraftwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Den dadurch entstandenen Fahrzeugschaden in Höhe von knapp 5.400 Euro machte er gegenüber seinem Vollkaskoversicherer gelten.

Grob fahrlässig?

Der wollte sich jedoch nur zur Hälfte an den Aufwendungen beteiligen. Das begründete der Versicherer damit, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls nachweislich mit Sommerreifen ausgestattet gewesen sei. Der Kläger sei angesichts der Witterungsverhältnisse außerdem ganz offenkundig zu schnell gefahren und habe dadurch ein nicht mehr zu kalkulierendes Risiko heraufbeschworen. Er habe den Schaden daher grob fahrlässig verursacht.

Den Einwand der groben Fahrlässigkeit wollte der Versicherte nicht auf sich sitzen lassen. Denn zum Zeitpunkt des Unfalls hätten keine winterlichen Straßenverhältnisse geherrscht. Die Fahrbahn sei vielmehr völlig frei und problemlos zu befahren gewesen. Es habe insbesondere weder Schnee-, Eis- noch Reifglätte geherrscht.

Eine Leistungskürzung wegen grober Fahrlässigkeit sei jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn die Sommerreifen unfallursächlich gewesen seien. Davon könne angesichts der zum Zeitpunkt des Unfalls herrschenden Witterungsverhältnisse nicht ausgegangen werden. Er sei auch nicht zu schnell gefahren. Ihm sei daher völlig unklar, warum er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen sei.

Diese Argumentation vermochte das Papenburger Amtsgericht zu überzeugen. Es gab der Klage gegen den Vollkaskoversicherer auf Erstattung der restlichen 50 Prozent der Reparaturkosten statt.

Fehlender Beweis

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat die Temperatur zum Unfallzeitpunkt plus 1,8 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 87,1 Prozent betragen. Es habe weder geschneit noch geregnet.

Letzteres wurde auch von dem als Zeugen befragten Beifahrer des Klägers bestätigt. Dieser hatte außerdem angegeben, dass das Fahrzeug bis zum Zeitpunkt des Unfalls weder gerutscht sei, noch dass es andere Probleme gegeben hatte. Die Straßen seien frei gewesen. Auch die am Unfallort zulässige Höchstgeschwindigkeit sei von dem Kläger nicht überschritten worden.

Das Gericht hielt den Vorwurf des Versicherers, dass der Kläger den Unfall grob fahrlässig verursacht hatte, daher nicht für erwiesen. „Denn nach all dem kann jedenfalls nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass dem Kläger subjektiv ein erheblich gesteigertes Verschulden vorzuwerfen ist, so dass es unter Berücksichtigung der gesamten Umstände an einem grob fahrlässigen Verhalten fehlt“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Keine generelle Winterreifenpflicht

Im Übrigen könne nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass der Unfall mit Winterbereifung zu vermeiden gewesen wäre. Denn gerade im Fall von Eisglätte sei ein Abkommen von der Straße auch mit Winterreifen keineswegs ausgeschlossen.

Der Versicherer könne sich auch aus anderen Gründen nicht auf einen Verstoß gegen die sogenannte Winterreifenpflicht berufen. § 2 Absatz 3a StVO schreibe zwar vor, dass bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch sowie Eis- und Reifglätte geeignete Reifen zu nutzen seien. Das führe jedoch nicht zu einer generellen Winterreifenpflicht.