Wie im Erbfall der Pflichtteilsanspruch durchgesetzt wird

21.12.2016 – Neue Lebensformen in der Familie und die demografische Entwicklung haben dazu geführt, dass es bei Erbschaften vermehrt zu Handlungsbedarf bei den Pflichtteils-Berechtigten kommt. Das Bundesverfassungs-Gericht hat Notaren strenge Pflichten auferlegt, was die in diesen Fällen notwendig werdende Ermittlung der Höhe des Nachlasses angeht. Auf was bei Klagen beachtet werden sollte, erklärt die Expertin Margit Winkler vom Institut Generationenberatung (IGB).

Wer bei einer Erbschaft als Pflichtteils-Berechtigter – in der Regel sind das die Kinder – im Testament nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurde, kann seinen Pflichtteil einklagen.

Ausschlaggebend für die Höhe des Pflichtteils ist die Höhe des Nachlasses zuzüglich eines Teils der Schenkungen der letzten zehn Jahre.

Der Weg über die Gerichte wird zukünftig öfters eingeschlagen werden.

Durch unsere moderne Lebensführung, Patchwork, viele Singles, lose Partnerschaften und Erben, die unter Betreuung stehen, wird künftig der Pflichtteils-Anspruch häufig eingeklagt werden.

Welche Schritte dafür notwendig sind, wird im Nachfolgenden erklärt.

Erstens: Ermittlung des Nachlasses mit notariellem Nachlassverzeichnis

Der Erbe wird kaum bereitwillig bei der Ermittlung der Höhe des Nachlasses inklusive der Schenkungen der letzten zehn Jahre mitwirken. Seit Neuestem ist das Aufgabe der Notare.

Das Bundesverfassungs-Gericht (Beschluss vom 25. April 2016, Az. 1 BvR 2423/14) hat nun – in ungewohnt deutlicher Auslegung – erkennen lassen, dass der Notar zum Beispiel Hinweise auf Schenkungen sehr genau nachgehen und eigene Ermittlungen anstellen muss. Dies reicht bis zur Durchsicht von Kontoauszügen für einen Zeitraum von zehn Jahren.

Der Pflichtteils-Berechtigte hat Anspruch auf Vorlage des notariellen Nachlassverzeichnisses (§ 2314 Absatz 1 Satz 2 BGB). Über den Umfang der Ermittlungspflichten des Notars bei der Erstellung eines solchen Verzeichnisses wurde lange gestritten. Denn die Notare protestieren gegen zu weitreichende Ermittlungspflichten, die weder dem Berufsbild des Notars entsprechen würden, noch gesetzlich so vorgesehen seien.

Zweitens: Unterstützung durch Fachanwälte

Auch wenn die Rechtsprechung von Bundesverfassungs-Gericht und Oberlandesgerichten die Position der Pflichtteils-Berechtigten stärkt, kommen viele Notare ihrer Aufklärungs- und Ermittlungspflicht noch immer nicht nach. De facto begnügen sich viele weiterhin mit der einfachen Wiedergabe der vom Erben angebotenen Informationen.

Gefordert sind jedoch weitreichende Ermittlungen des Notars. Unterstützung leisten hier Fachanwälte für Erbrecht.

Drittens: Aktiv sein

Ab Kenntnis des Sterbefalls hat der Pflichtteilsberechtigte drei Jahre Zeit, seinen Anspruch einzuklagen. Ab Todesfall und spätestens nach 30 Jahren erlischt dieser Anspruch.

Gut zu wissen: Wer gezeugt, aber noch nicht geboren ist, ist auch pflichtteils-berechtigt und erwirbt mit Geburt seine Rechtsfähigkeit. Der Pflichtanteil muss nie mit Immobilien ausgeglichen werden, sondern mit Geldvermögen.

Jeder, der befürchtet, den Pflichtteil auszahlen zu müssen, tut gut daran, für Liquidität zu sorgen: entweder durch entsprechendes verfügbares Vermögen oder mit einer Risikoversicherung auf den Todesfall. Diese gibt es bei vielen Anbietern bis zum 80. Geburtstag der versicherten Person.

Viertens: Es gibt viele Gründe, um auf das Pflichtteil zu bestehen

Bei vermögenden Familien ist die sonst entstehende Erbschaftsteuer ein Grund, auf den Pflichtteil zu bestehen. Denn der Freibetrag gilt pro Elternteil und verfällt bei Verzicht unwiderruflich. Weiterhin kommt es durch den allgemeinen demografisch bedingten gesellschaftlichen Alterungsprozess zu vielen Hinterbliebenen (den Kindern), die selbst unter Betreuung stehen. Dann muss der Betreuer das Recht auf den Pflichtteil einfordern.

Allgemein führen die Trennung der Eltern und eine Patchwork-Situation häufig dazu, dass zu Kindern wenig Kontakt besteht. Wenn das Kind enterbt wurde, klagt es in aller Regel. Das Berliner Testament als gemeinsames Testament von Ehe- oder Lebenspartnern in seiner Reinform macht hier wenig Sinn.

Weiterhin gibt es die Situation, dass Schwiegerkinder die Klage vorantreiben. Die allgemeine Angst vor einer Pflegebedürftigkeit des hinterbliebenen Elternteils macht sich bemerkbar und wirkt als zusätzlicher Klagegrund. Außerdem kommt es in all denjenigen Situationen zur Klage, in denen der Staat Geld gezahlt hat oder ein Insolvenzverwalter im Spiel ist. Auch für solche Fälle kann die Familie Liquidität zur Seite legen oder eine Risikoversicherung auf den Todesfall abschließen.

